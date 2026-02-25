बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. dipika kakar health update stomach cyst surgery shoaib ibrahim vlog
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (11:09 IST)

दीपिका कक्कड़ की हुई एक और सर्जरी, पति शोएब इब्राहिम ने बताया कैसी है अब हालत

Dipika Kakar Health Update
टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। पिछले कुछ समय से स्टेज 2 लिवर कैंसर का इलाज करा रहीं दीपिका के पेट में एक नया सिस्ट पाया गया था। बीते दिन इस सिस्ट को निकालने के लिए एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मेडिकल प्रोसीजर किया गया।
 
दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम ने एक्ट्रेस की हेल्थ को लेकर जानकारी दी है। शोएब ने बताया कि दीपिका का RFA प्रोसीजर किया गया। यह प्रक्रिया लगभग 2 घंटे तक चली, जिसके माध्यम से दीपिका के पेट में मौजूद 1.3 सेमी के सिस्ट को 'बर्न' कर दिया गया।
 
शोएब ने भावुक होते हुए कहा, अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से दीपिका का प्रोसीजर हो गया है। सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन इस बार उन्हें दर्द थोड़ा ज्यादा है। डॉक्टर्स उन्हें पेनकिलर्स दे रहे हैं और वह अभी ऑब्जर्वेशन में हैं।
 
कैंसर के लक्षणों जैसा था दर्द
दीपिका को यह समस्या तब महसूस हुई जब 20 फरवरी की रात उन्हें पेट में तेज दर्द के साथ कंधे में भी खिंचाव महसूस हुआ। यह लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्हें लिवर कैंसर की शुरुआत में महसूस हुए थे। आनन-फानन में कराए गए CT स्कैन में इस नए सिस्ट का पता चला। हालांकि, राहत की बात यह रही कि समय पर जांच होने के कारण इसे शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लिया गया।
 
अस्पताल में मनाई शादी की 8वीं सालगिरह
बीमारी के इस साये के बीच भी इस जोड़े ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। दीपिका और शोएब ने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह 22 फरवरी को घर पर ही सादगी से मनाई। परिवार के साथ दुआ करने के बाद वे अस्पताल के लिए रवाना हुए। शोएब ने बताया कि दीपिका अगले 2-3 दिनों तक अस्पताल में ही रहेंगी और स्थिति स्थिर होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

The Kerala Story 2 पर बढ़ा विवाद: रिलीज से पहले फिल्म देखेगा Kerala High Court, मेकर्स ने हटाया टीज़र

The Kerala Story 2 पर बढ़ा विवाद: रिलीज से पहले फिल्म देखेगा Kerala High Court, मेकर्स ने हटाया टीज़रThe Kerala Story 2 की रिलीज से पहले विवाद गहरा गया है। केरल हाईकोर्ट ने मेकर्स को शुक्रवार से पहले फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग कोर्ट में कराने का आदेश दिया है। जबरन धर्म परिवर्तन के कथित विषय पर बनी इस फिल्म के खिलाफ सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की याचिका दायर हुई है। टीज़र भी वापस ले लिया गया है। राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया बहस के बीच फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज होनी है।

उदयपुर में शाही शादी के बीच रश्मिका को याद आया अपना पहला किस, Vijay Deverakonda–Rashmika Mandanna की प्री-वेडिंग शुरू

उदयपुर में शाही शादी के बीच रश्मिका को याद आया अपना पहला किस, Vijay Deverakonda–Rashmika Mandanna की प्री-वेडिंग शुरूVijay Deverakonda और Rashmika Mandanna की शादी की तैयारियां Udaipur में शुरू हो चुकी हैं। 26 फरवरी को ITC Mementoes में होने वाली इस बेहद प्राइवेट वेडिंग से पहले Rashmika का Geetha Govindam वाला पहला किस सीन इंटरव्यू फिर वायरल हो गया है। अरावली की पहाड़ियों के बीच 100 मेहमानों की मौजूदगी में होने वाली इस शादी को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है।

संजय लीला भंसाली ने क्यों जोड़ा मां का नाम? जानिए भावुक कहानी

संजय लीला भंसाली ने क्यों जोड़ा मां का नाम? जानिए भावुक कहानीबॉलीवुड में कई बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि भावनाओं और संघर्ष की भी होती है। संजय लीला भंसाली उन्हीं नामों में से एक हैं। उनके नाम के बीच जुड़ा “लीला” सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक बेटे का अपनी मां के प्रति नतमस्तक सम्मान है।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजतमन्ना भाटिया की फिटनेस का राज सख्त अनुशासन, सुबह 4:30 बजे वर्कआउट और संतुलित डाइट में छिपा है। वह क्रैश डाइट से दूर रहकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योग और हेल्दी होममेड फूड पर भरोसा करती हैं। जानिए उनकी डेली रूटीन और फिट रहने का टिकाऊ तरीका।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com