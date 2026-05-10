रविवार, 10 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Mothers Day 2026 Bollywood Moms Who Redefined Strength on Screen
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 10 मई 2026 (12:23 IST)

मदर्स डे स्पेशल: बॉलीवुड के रुपहले पर्दे की वे मांएं, जिन्होंने छोड़ी गहरी छाप

Mothers Day
सिनेमा में मां का किरदार अब सिर्फ भावुक दृश्यों और पारिवारिक कहानियों तक सीमित नहीं रहा है। बीते कुछ वर्षों में कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने मां के किरदार को मजबूती, साहस और भावनात्मक शक्ति के साथ पर्दे पर उतारा है। मदर्स डे के मौके पर आइए नजर डालते हैं उन दमदार किरदारों पर, जिन्होंने मां की ताकत को नए अंदाज़ में पेश किया।
 

जज़्बा – ऐश्वर्या राय बच्चन

फिल्म 'जज़्बा' में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक वकील के साथ सिंगल मदर का भी किरदार निभाया है, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार रहती है। उनकी परफॉर्मेंस में एक मां की मजबूरी, दर्द और ताकत का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है।
 

मॉम – श्रीदेवी

'मॉम' में श्रीदेवी ने अपने करियर की सबसे भावुक और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी थी। बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती एक मां के रूप में उन्होंने दर्द, गुस्सा और अपने नि:स्वार्थ प्यार को बेहद गहराई से निभाया था, जिसने हर दर्शक को भावुक कर दिया।
 

मिमी – कृति सेनन

'मिमी' में कृति सेनन ने अपने शानदार अभिनय से सभी को चौंका दिया था। एक महत्वाकांक्षी लड़की से लेकर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने वाली मां तक का सफर उन्होंने बेहद खूबसूरती से दिखाया है। सच कहें तो इस किरदार ने उनकी अभिनय क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचाया।
 

छोरी – नुशरत भरुचा

हॉरर-ड्रामा 'छोरी' में नुशरत भरुचा ने एक गर्भवती महिला का किरदार निभाया है, जो अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए डर और सामाजिक बुराइयों से लड़ती है। उनकी परफॉर्मेंस में भावनात्मक गहराई और साहस दोनों साफ नजर आता है।

सलाम वेंकी – काजोल

'सलाम वेंकी' में काजोल ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया है, जो अपने गंभीर रूप से बीमार बेटे की देखभाल करती है। इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने बेहद संवेदनशीलता और गरिमा के साथ मां के अटूट प्रेम, उम्मीद और हिम्मत को पर्दे पर उतारा है।

 

मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे – रानी मुखर्जी

रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में एक ऐसी मां का किरदार निभाया है, जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाती है। उनकी दमदार एक्टिंग और भावनात्मक गहराई ने इस किरदार को बेहद यादगार बना दिया है।
 
गौरतलब है कि पर्दे पर इन नायिकाओं द्वारा निभाए गए ये सभी किरदार इस बात का प्रमाण हैं कि सिनेमा में मां सिर्फ परिवार की भावनात्मक आधारशिला ही नहीं, बल्कि एक योद्धा, रक्षक और असीम शक्ति का प्रतीक भी होती है। तो इस मदर्स डे पर पर्दे पर मां के इन प्रेरणादायक रूपों का जश्न मनाना तो बनता है।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मदर्स डे स्पेशल: बॉलीवुड दुल्हनें, जिन्होंने अपनी शादी में मां और सास की विरासत को किया सम्मानित

मदर्स डे स्पेशल: बॉलीवुड दुल्हनें, जिन्होंने अपनी शादी में मां और सास की विरासत को किया सम्मानितशादियां सिर्फ रस्मों और जश्न का नाम नहीं होतीं, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और यादों का खूबसूरत संगम भी होती हैं। यही वजह है कि अपनी शादी को ख़ास बनाते हुए बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने अपने ब्राइडल लुक को और खास बनाते हुए अपनी मां या सास की विरासत से जुड़ी साड़ियां, जूलरी और खास शादी के आउटफिट्स को अपनी शादी का हिस्सा बनाया।

मदर्स डे: दिल छू लेने वाले पलों से सजा कार्तिक आर्यन और उनकी मां का बेहद खास रिश्ता

मदर्स डे: दिल छू लेने वाले पलों से सजा कार्तिक आर्यन और उनकी मां का बेहद खास रिश्तामदर्स डे के मौके पर अगर बॉलीवुड के सबसे प्यारे मां-बेटे की जोड़ी की बात हो, तो कार्तिक आर्यन और उनकी मां डॉ. माला तिवारी का नाम जरूर लिया जाता है। ग्वालियर से मुंबई तक के सफर में जहां कार्तिक ने स्टारडम हासिल किया, वहीं उनकी मां हर कदम पर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रहीं।

मदर्स डे स्पेशल: मां के प्यार को बनाया पहचान, आज देश के सबसे बड़े फिल्ममेकर में शुमार है संजय लीला भंसाली का नाम

मदर्स डे स्पेशल: मां के प्यार को बनाया पहचान, आज देश के सबसे बड़े फिल्ममेकर में शुमार है संजय लीला भंसाली का नामसंजय लीला भंसाली को ऐसे फिल्ममेकर के तौर पर देखा जाता है जिनका नाम राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता है। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय कहानियों को सबसे असली भारतीय अंदाज में पेश करने का एक अलग मानदंड बनाया है। वह भारतीय मनोरंजन जगत की एक बड़ी ताकत हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को दुनियाभर के मंच तक पहुंचाया है।

FIFA 2026 के ओपनिंग सेरेमनी में दिखेगा नोरा फतेही का ग्लोबल जलवा, डांस के साथ दिखाएंगी सिंगिंग टैलेंट

FIFA 2026 के ओपनिंग सेरेमनी में दिखेगा नोरा फतेही का ग्लोबल जलवा, डांस के साथ दिखाएंगी सिंगिंग टैलेंटबॉलीवुड की डांसिंग सेंसेशन नोरा फतेही ने अपने डांस मूव्स से दुनियाभर में खास पहचान बनाई है। वहीं अब नोरा अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने जा रही हैं। साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप में अपनी डांस स्किल्स से दुनिया को दीवाना बनाने के बाद, नोरा अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने जा रही हैं।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com