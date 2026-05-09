विजय देवरकोंडा के बर्थडे पर फैंस को मिला गिफ्ट, 'राणाबाली' से रिलीज हुआ 'Stallion' लुक

भारत के इतिहास की अनसुनी सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'राणाबाली' में विजय देवरकोंडा एक खूंखार योद्धा के अवतार में नजर आएंगे, और उनके साथ रश्मिका मंदाना 'जयाम्मा' के किरदार में होंगी। यह बहुप्रतीक्षित महागाथा 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

राणाबाली साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली सिनेमाई फिल्मों में से एक है, जो पसंदीदा जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले साथ ला रही है। घोषणा के बाद से ही फिल्म ने अपनी भव्य दुनिया, मुख्य किरदारों और संगीत की झलकियों के साथ जबरदस्त उत्साह पैदा किया है।

विजय देवरकोंडा के जन्मदिन पर मेकर्स ने एक शानदार स्पेशल वीडियो जारी किया, जिसमें विजय को अपना “Stallion” बताया गया और दर्शकों से “peak Vijay in peak cinema” देखने के लिए तैयार रहने को कहा गया।

इस दमदार वीडियो में अभिनेता घुड़सवारी की कठिन ट्रेनिंग लेते और अपने योद्धा किरदार के लिए शारीरिक तैयारी करते नजर आते हैं। यह झलक विजय की मेहनत, अनुशासन और अटूट जज़्बे को दिखाती है, जिससे इस महत्वाकांक्षी पीरियड एक्शन ड्रामा को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।

'राणाबाली' एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा है जो भारत के बीते हुए इतिहास के पन्नों से प्रेरित है और औपनिवेशिक काल (colonial era) पर आधारित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा एक खूंखार योद्धा के रूप में हैं, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयाम्मा का किरदार निभा रही हैं।

फिल्म का उत्साह बढ़ाते हुए, हाल ही में रिलीज हुआ गाना "ओ मेरे साजन" एक बड़ी सफलता बन गया है, जिसने दर्शकों को इस भव्य ऐतिहासिक सेटिंग के बीच इस जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री की झलक दी है। इस गाने पर सोशल मीडिया पर 1 लाख से ज्यादा रील्स बन चुके हैं, जो फिल्म को लेकर लोगों की भारी एक्साइटमेंट को दर्शाता है।

राहुल संकृत्यान के डायरेक्शन में बनी और माइथ्री मूवी मेकर्स के वाई. रवि शंकर और नवीन येरनेनी द्वारा टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई फिल्म 'राणाबाली' में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड रोल में हैं। यह विजय देवरकोंडा के साथ उनकी वापसी है, जो पर्दे पर एक दमदार जोड़ी होने का वादा करती है। 'राणाबाली' 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।