शनिवार, 9 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. vijay deverakonda ranabali first look stallion avatar out on his birthday
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 9 मई 2026 (15:40 IST)

विजय देवरकोंडा के बर्थडे पर फैंस को मिला गिफ्ट, 'राणाबाली' से रिलीज हुआ 'Stallion' लुक

Ranabaali Movie
भारत के इतिहास की अनसुनी सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'राणाबाली' में विजय देवरकोंडा एक खूंखार योद्धा के अवतार में नजर आएंगे, और उनके साथ रश्मिका मंदाना 'जयाम्मा' के किरदार में होंगी। यह बहुप्रतीक्षित महागाथा 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। 
 
राणाबाली साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली सिनेमाई फिल्मों में से एक है, जो पसंदीदा जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले साथ ला रही है। घोषणा के बाद से ही फिल्म ने अपनी भव्य दुनिया, मुख्य किरदारों और संगीत की झलकियों के साथ जबरदस्त उत्साह पैदा किया है।
 
विजय देवरकोंडा के जन्मदिन पर मेकर्स ने एक शानदार स्पेशल वीडियो जारी किया, जिसमें विजय को अपना “Stallion” बताया गया और दर्शकों से “peak Vijay in peak cinema” देखने के लिए तैयार रहने को कहा गया। 
इस दमदार वीडियो में अभिनेता घुड़सवारी की कठिन ट्रेनिंग लेते और अपने योद्धा किरदार के लिए शारीरिक तैयारी करते नजर आते हैं। यह झलक विजय की मेहनत, अनुशासन और अटूट जज़्बे को दिखाती है, जिससे इस महत्वाकांक्षी पीरियड एक्शन ड्रामा को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।
 
'राणाबाली' एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा है जो भारत के बीते हुए इतिहास के पन्नों से प्रेरित है और औपनिवेशिक काल (colonial era) पर आधारित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा एक खूंखार योद्धा के रूप में हैं, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयाम्मा का किरदार निभा रही हैं। 
 
फिल्म का उत्साह बढ़ाते हुए, हाल ही में रिलीज हुआ गाना "ओ मेरे साजन" एक बड़ी सफलता बन गया है, जिसने दर्शकों को इस भव्य ऐतिहासिक सेटिंग के बीच इस जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री की झलक दी है। इस गाने पर सोशल मीडिया पर 1 लाख से ज्यादा रील्स बन चुके हैं, जो फिल्म को लेकर लोगों की भारी एक्साइटमेंट को दर्शाता है।
 
राहुल संकृत्यान के डायरेक्शन में बनी और माइथ्री मूवी मेकर्स के वाई. रवि शंकर और नवीन येरनेनी द्वारा टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई फिल्म 'राणाबाली' में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड रोल में हैं। यह विजय देवरकोंडा के साथ उनकी वापसी है, जो पर्दे पर एक दमदार जोड़ी होने का वादा करती है। 'राणाबाली' 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'आई एम नॉट एन एक्टर' की हुई दमदार शुरुआत, पहले दिन कमाया बजट का लगभग आधा हिस्सा

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'आई एम नॉट एन एक्टर' की हुई दमदार शुरुआत, पहले दिन कमाया बजट का लगभग आधा हिस्सानवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई रिलीज 'आई एम नॉट एन एक्टर' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है और पहले दिन 71 लाख रुपए की कमाई की है। सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के छोटे बजट में बनी इस फिल्म की ओपनिंग बताती है कि इस इंडी प्रोजेक्ट को मजबूत शुरुआत मिली है, साथ ही यह भी दिखाता है कि दर्शकों में कंटेंट आधारित सिनेमा के लिए पसंद लगातार बढ़ रही है।

भोपाल में इस दिन होगा 'पेड्डी' का मेगा ट्रेलर लॉन्च, राम चरण-जान्हवी कपूर की मौजूदगी संग एआर रहमान की हो सकती है लाइव परफॉर्मेंस!

भोपाल में इस दिन होगा 'पेड्डी' का मेगा ट्रेलर लॉन्च, राम चरण-जान्हवी कपूर की मौजूदगी संग एआर रहमान की हो सकती है लाइव परफॉर्मेंस!'पेड्डी' पहले ही साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी है, जिसमें ग्लोबल स्टार राम चरण लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में जान्हवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं, और अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर फैंस और इंडस्ट्री के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।

अर्जुन रेड्डी से डियर कॉमरेड तक: विजय देवरकोंडा के रोमांटिक अवतार का जादू

अर्जुन रेड्डी से डियर कॉमरेड तक: विजय देवरकोंडा के रोमांटिक अवतार का जादूभारतीय सिनेमा में अगर आज किसी एक्टर ने 'लवरबॉय' की परिभाषा को नए अंदाज में गढ़ा है, तो वह हैं विजय देवरकोंडा। उनकी फिल्मों में प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक गहराई, एक जुनून और एक सच्चाई के साथ सामने आता है। यही वजह है कि वह हर बार स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शक उनसे खुद को जोड़ लेते हैं।

चेकर्ड आउटफिट में रकुल प्रीत सिंह का बॉस लेडी लुक, सिजलिंग अदाओं से ढाया कहर

चेकर्ड आउटफिट में रकुल प्रीत सिंह का बॉस लेडी लुक, सिजलिंग अदाओं से ढाया कहरबॉलीवुड की 'ग्लैमर क्वीन' रकुल प्रीत सिंह अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं। रकुल हमेशा अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने अपना बॉस लेडी लुक फैंस के साथ शेयर किया है। तस्वीरों में रकुल ग्रे चेकर्ड थ्री-पीस को-आर्ड सेट में न केवल बेहद स्टाइलिश दिख रही हैं।

जब मोना शौरी को पता चला पति बोनी कपूर और श्रीदेवी का है अफेयर, ऐसी हो गई थी हालत, जसपिंदर नरूला ने किया खुलासा

जब मोना शौरी को पता चला पति बोनी कपूर और श्रीदेवी का है अफेयर, ऐसी हो गई थी हालत, जसपिंदर नरूला ने किया खुलासाबॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे दर्दनाक किस्से छिपे होते हैं, जिनकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता। उन्हीं में बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी दिवंगत मोना शौरी कपूर की है। जब मोना को अपने पति बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में बता चला तो वह टूट गई थीं।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com