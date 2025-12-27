शनिवार, 27 दिसंबर 2025
  • Choose your language
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Manish Paul wished Salman Khan a happy birthday
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (13:33 IST)

मनीष पॉल ने दी सलमान खान को जन्मदिनकी बधाई, गर्मजोशी और सम्मान से भरे रिश्तों की दिखाई झलक

Salman Khan birthday
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
  • :

45 साल की उम्र में श्वेता तिवारी ने फिर ढाया कहर, ग्रीन गाउन में शेयर की हॉट तस्वीरें

45 साल की उम्र में श्वेता तिवारी ने फिर ढाया कहर, ग्रीन गाउन में शेयर की हॉट तस्वीरेंश्वेता तिवारी 45 साल की उम्र में भी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती है। श्वेता का स्टाइलिश अंदाज देखकर कहना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है। हॉटनेस के मामले में श्वेता अपनी 25 साल की बेटी पलक को भी मात देती हैं।

शाहरुख नहीं सलमान खान के पास होता मन्नत, पिता की यह बात सुनकर नहीं खरीदा

शाहरुख नहीं सलमान खान के पास होता मन्नत, पिता की यह बात सुनकर नहीं खरीदाबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान खान अपनी फैमिली के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। सलमान खान कई सालों से अपने इसी घर में रह रहे हैं। सलमान के पिता सलीम खान का भी इस घर से बेहद लगाव है।

बिग बॉस में अपने स्टाइलिश अवतार से छा जाते हैं सलमान खान

बिग बॉस में अपने स्टाइलिश अवतार से छा जाते हैं सलमान खानबॉलीवुड सुपरस्टार अपनी रोमांचक फिल्मों के अलावा अपने फैशन स्टेटमेंट्स को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। उनकी वार्डरोब कलेक्शन, जिसे वह टेलीविजन के सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' को होस्ट करते हुए पहनते हैं, अक्सर चर्चा का विषय बनती है।

आमिर खान प्रोडक्शंस की ‘सितारों के सितारे’ डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध

आमिर खान प्रोडक्शंस की ‘सितारों के सितारे’ डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर फ्री में उपलब्धआमिर खान की 'सितारे जमीन पर', जो साल 2007 की तारे जमीन पर की एक भावनात्मक कड़ी मानी जा रही है, ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की। फिल्म की संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली कहानी, आमिर खान के साथ 10 नए कलाकारों की सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस ने दर्शकों को गहराई से जोड़ा।

60 साल के हुए सलमान खान, क्या आप जानते हैं भाईजान का असली नाम?

60 साल के हुए सलमान खान, क्या आप जानते हैं भाईजान का असली नाम?बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 60 वर्ष के हो गए हैं। 27 दिसंबर 1965 को जन्में सलमान खान का मूल नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है और उनके पिता सलीम खान फिल्म इंडस्ट्री के जानेमाने पटकथा एवं संवाद लेखक हैं। सलमान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में रिलीज फिल्म 'बीबी हो तो ऐसी' से की। इस फिल्म में उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई थी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com