शनिवार, 27 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (12:09 IST)

शाहरुख नहीं सलमान खान के पास होता मन्नत, पिता की यह बात सुनकर नहीं खरीदा

shahrukh khan
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान खान अपनी फैमिली के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। सलमान खान कई सालों से अपने इसी घर में रह रहे हैं। सलमान के पिता सलीम खान का भी इस घर से बेहद लगाव है।
 
पिता की खातिर सलमान भी इस घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शाहरुख खान जिस बंगले मन्नत में रहते हैं वह कभी सलमान खान का होने वाला था। लेकिन अपने पिता की एक बात सुनकर उन्होंने इसे नहीं खरीदा था।
 
सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि शाहरुख से पहले इस घर को खरीद लेते अगर उनके पिता ने उनसे एक बात न कही होती कि 'तुम इतने बड़े घर का करोगे क्या? 
 
सलमान ने कहा था कि जब वह अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तब मन्नत उन्हें ऑफर किया गया था। सलमान ने इसके बार में अपने पिता से भी बात की थी। सलमान के मुताबिक, जब मैंने अपने पिता सलीम खान से पूछा तो उन्होंने कहा इतने बड़े घर में करोगे क्या? ऐसे में सलमान ने मन्नत को खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर दिया।
 
सलमान ने शाहरुख खान पर चुटकी लेते हुए कहा था कि 'आखिर तुम इतने बड़े घर का क्या करते हो?' वहीं शाहरुख खान ने बताया था कि कितनी मुश्किलों के बाद उन्होंने इस बंगले को खरीदा था और क्यों वो उनके लिए इतना खास है। 
