शनिवार, 27 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (11:06 IST)

60 साल के हुए सलमान खान, क्या आप जानते हैं भाईजान का असली नाम?

Salman Khan Birthday
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 60 वर्ष के हो गए हैं। 27 दिसंबर 1965 को जन्में सलमान खान का मूल नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है और उनके पिता सलीम खान फिल्म इंडस्ट्री के जानेमाने पटकथा एवं संवाद लेखक हैं। सलमान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में रिलीज फिल्म 'बीबी हो तो ऐसी' से की। इस फिल्म में उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई थी।
 
साल 1989 में सलमान को राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'मैंने प्यार किया' में काम करने का अवसर मिला। युवा प्रेम कथा पर आधारित इस फिल्म में सलमान और भाग्यश्री की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म मैंने प्यार किया सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए सलमान को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ मेल डेब्यू अभिनेता का भी पुरस्कार मिला।
 
फिल्म 'मैंने प्यार किया' की सफलता के बाद सलमान खान दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में कुछ हद तक सफल हो गए। वर्ष 1991 में रिलीज फिल्म 'सनम बेवफा' सलमान खान के करियर की अहम फिल्मों में शुमार की जाती है। इसी वर्ष सलमान की फिल्म साजन रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी माधुरी दीक्षित के साथ काफी पसंद की गई। इस फिल्म में सलमान ने रोमांटिक के साथ ही भावपूर्ण अभिनय कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
 
साल 1994 में राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म 'अंदाज अपना अपना' में सलमान खान के अभिनय का नया रंग देखने को मिला। इस फिल्म के पहले उनके बारे में यह बात की जाती थी कि वह केवल रूमानी भूमिका ही निभा सकते हैं लेकिन सलमान ने आमिर खान के साथ मिलकर अपने हास्य अभिनय से दर्शकों को लोटपोट कर दिया। साल 1994 में ही सलमान को एक बार फिर से राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म हम आपके है कौन में काम करने का अवसर मिला। 
 
पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में उनकी जोड़ी माधुरी दीक्षित के साथ एक बार फिर से काफी पसंद की गयी। फिल्म ने सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित किये और ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट्स में शुमार हो गई। साल 1997 में रिलीज फिल्म जुड़वा में सलमान ने दोहरी भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। साल 1998 में उन्होंने अपने भाई सोहेल खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' में काम किया। इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट काजोल थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 
 
साल 1999 में रिलीज फिल्म हम दिल दे चुके सनम सलमान खान के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान की जोड़ी ऐश्वर्या राय के साथ काफी पसंद की गई। अजय देवगन जैसे संजीदा अभिनेता की उपस्थिति में भी सलमान के अभिनय को दर्शकों ने जमकर सराहा। साल 2003 में रिलीज फिल्म तेरे नाम सलमान के करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में सलमान खान ने रोमांटिक के साथ ही भावपूर्ण अभिनय कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। 
 
इसी वर्ष उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ बागबान में काम करने का अवसर मिला। छोटी सी भूमिका में भी सलमान दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल रहे। साल 2005 में प्रदर्शित फिल्म मैंने प्यार क्यूं किया में सलमान की जोड़ी कैटरीना कैफ के साथ काफी पसंद की गई। इसके बाद उन्होंने साल 2005 में ही रिलीज फिल्म नो इंट्री और वर्ष 2007 में प्रदर्शित फिल्म पार्टनर के जरिए अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग का नजारा दर्शकों के सामने पेश किया।
 
साल 2008 में रिलीज फिल्म वांटेड उनके करियर के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आई। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान ने माचो हीरो की भूमिका निभायी। उनके इस अंदाज को दर्शकों ने सर आंखो पर लिया। साल 2010 में सलमान ने अपने भाई अरबाज खान की फिल्म दबंग में काम किया। अभिनव कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान ने एक बार फिर से अपनी माचोमैन की छवि दर्शकों के बीच पेश की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की।
 
साल 2011 एक बार फिर से सलमान खान के करियर के लिए उपलब्धियों भरा साल साबित हुआ। इस साल सलमान खान की रेडी और बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर नया इतिहास रच दिया। वर्ष 2012 में सलमान खान की एक था टाइगर और दबंग 2 जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की।
 
सलमान की साल 2014 में जय हो और किक जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई है। किक ने बॉक्स ऑफिस पर 233 करोड़ रुपए की कमाई की। उनकी साल 2015 में बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई। बजरंगी भाईजान ने 320 करोड़ की कमाई की। प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान ने दोहरी भूमिका निभायी है। फिल्म ने 207 करोड़ से अधिक की कमाई की है। साल 2016 में सलमान की फिल्म सुल्तान रिलीज हुई। फिल्म ने 300 करोड़ की कमाई की। 
 
सलमान खान की साल 2017 में ट्यूबलाइट और फिल्म टाइगर जिंदा है प्रदर्शित हुई। टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर 339 करोड़ से अधिक की कमाई की है। सलमान की वर्ष 2018 में फिल्म रेस 3 रिलीज हुयी। फिल्म ने 170 करोड़ की कमाई की है। वर्ष 2019 में सलमान की भारत और दबंग 3 रिलीज हुई। भारत ने 209 करोड़ जबकि दबंग 3 ने 150 करोड़ की शानदार कमाई की। वर्ष 2021 में सलमान की 'राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई' और अंतिम रिलीज हुई। 
 
सलमान खान ने अपने सिने करियर में अब तक लगभग 100 फिल्मों में काम किया है। सलमान के करियर की उल्लेखनीय फिल्मों में पत्थर के फूल, दिल तेरा आशिक, करण अर्जुन, खामोशी, जीत, जब प्यार किसी से होता है, बंधन, बीबी नंबर वन, हम साथ साथ है, गर्व, मुझसे शादी करोगी, युवराज, वीर, टाइगर 3 और सिकंदर शामिल है। वह जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। 
 
धर्मेन्द्र की आखिरी फिल्म, अगस्त्य नंदा का सैनिक अवतार और 1971 की जंग: इक्कीस की पूरी कहानी

धर्मेन्द्र की आखिरी फिल्म, अगस्त्य नंदा का सैनिक अवतार और 1971 की जंग: इक्कीस की पूरी कहानीफिल्म इक्कीस 1971 भारत-पाक युद्ध के नायक अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है। 21 साल की उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले इस वीर की भूमिका अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है यह फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि धर्मेन्द्र की यह अंतिम फिल्म निर्देशक श्रीराम राघवन के साथ एक भावनात्मक विदाई है।

सलमान खान: फिल्मों से लेकर फार्महाउस, कारों और यॉट तक, 2900 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं भाईजान

सलमान खान: फिल्मों से लेकर फार्महाउस, कारों और यॉट तक, 2900 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं भाईजानसलमान खान 27 दिसंबर को 60 साल के हो रहे हैं। तीन दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने सुपरहिट फिल्में दीं और करीब 2900 करोड़ रुपये की नेटवर्थ बनाई। मुंबई का घर, पनवेल फार्महाउस, लग्जरी कारें, यॉट और विदेशी प्रॉपर्टी उनकी शाही लाइफस्टाइल को दर्शाती हैं। सलमान खान ने समय के साथ यह साबित किया है कि वह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि दूरदर्शी सोच रखने वाले इंसान भी हैं।

'धुरंधर' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, SRK और आमिर खान के बाद सबसे बड़ा नाम बने रणवीर सिंह

'धुरंधर' की 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, SRK और आमिर खान के बाद सबसे बड़ा नाम बने रणवीर सिंहबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यह फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही हैं। अब 'धुरंधर' ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्लोबली 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म ने महज 21 दिनों में यह आंकड़ा पार कर लिया।

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की शानदार शुरुआत, सीमित स्क्रीन्स के बावजूद पहले दिन किया इतना कलेक्शन

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की शानदार शुरुआत, सीमित स्क्रीन्स के बावजूद पहले दिन किया इतना कलेक्शनकार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' ने क्रिसमस डे रिलीज पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। कड़ी प्रतिस्पर्धा और सीमित स्क्रीन्स के बावजूद फिल्म ने पहले ही दिन भारत में करीब 8.46 करोड़ (नेट) की कमाई दर्ज की।

ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी का सुपर बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। 28 साल की शरवरी अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार शरवरी ने ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

