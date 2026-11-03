Hanuman Ansh OTT Stream: सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब आएगी 'हनुमान अंश'? मेकर्स का बड़ा अपडेट

सिनेमाघरों में ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दर्शकों को 'हनुमान अंश' के ओटीटी पर आने का बेसब्री से इंतजार है। डिजिटल स्ट्रीमिंग और 100 करोड़ रुपये की डील की अफवाहों के बीच मेकर्स ने अपनी रणनीति साफ कर दी है।

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने बड़े पर्दे पर जिस तरह का करिश्मा दिखाया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद अब फिल्म प्रेमियों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और कब दस्तक देगी?

क्या 100 करोड़ में बिके डिजिटल राइट्स?

सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही थीं कि एक बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने फिल्म के डिजिटल राइट्स हासिल करने के लिए 100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम ऑफर दिया है। हालांकि, फिल्म की सह-निर्माता रागिनी सोना ने इन खबरों का खंडन करते हुए स्थिति स्पष्ट की है। उनके अनुसार, कई प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल 100 करोड़ की कोई डील फाइनल नहीं हुई है।

ओटीटी रिलीज में क्यों हो रही है देरी?

निर्माताओं का मानना है कि 'हनुमान अंश' एक ऐसी फिल्म है जिसे सिनेमाघर के माहौल में बड़े पर्दे पर देखना ही सबसे बेहतर अनुभव देता है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और उनकी टीम चाहती है कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा समय तक थिएटर में ही चलाया जाए। दर्शक जिस तरह सिनेमाघरों में जूते-चप्पल उतारकर और हाथ जोड़कर भावुक होकर फिल्म देख रहे हैं, वह अनुभव ओटीटी पर नहीं मिल सकता।

कब तक हो सकती है स्ट्रीमिंग?

मेकर्स ने साफ किया है कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। थिएटर रन पूरा होने के बाद ही ओटीटी पार्टनर और रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिनेमाघरों से सफर खत्म होने के बाद यह फिल्म इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी।