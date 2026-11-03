विदेशी क्या बोल रहे 'रामायण' फिल्म देखकर? Rotten Tomatoes ने दिए इतने स्टार्स; जानिए ग्लोबल ऑडियंस का रिएक्शन!

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर विदेशों में भारी क्रेज



अंतरराष्ट्रीय फिल्म समीक्षा वेबसाइट Rotten Tomatoes पर 'रामायण' ने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया इतिहास रच दिया है। 'रामायण' फिल्म का Rotten Tomatoes स्कोरकार्ड इस प्रकार है:

1. टॉमैटोमीटर (Smithed): 88% - 92% (Certified Fresh)

2. ऑडियंस स्कोर (Audience): 95% से अधिक (पाजिटिव रिस्पॉन्स)

3. विजुअल इफेक्ट्स (VFX): 5 में से 4.5 स्टार्स (DNEG VFX वर्क की वैश्विक सराहना)

अंतरराष्ट्रीय फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी कहने के अंदाज (Storytelling), बैकग्राउंड स्कोर और ऑस्कर विजेता वीएफएक्स (VFX) कंपनी डीएनइजी (DNEG) द्वारा तैयार किए गए दृश्यों की दिल खोलकर तारीफ की है।

विदेशी दर्शकों और समीक्षकों का रिएक्शन (International Reaction)

1. "भारतीय पौराणिक कथाओं का 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स'": वैराइटी (Variety)

प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय मैगजीन Variety और The Hollywood Reporter ने 'रामायण' की तुलना हॉलीवुड की कालजयी फैंटेसी फ्रेंचाइजी 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' (Lord of the Rings) से की है। समीक्षकों का कहना है कि भारतीय महाकाव्य को जिस विजुअल भव्यता के साथ पर्दे पर उतारा गया है, वह अद्भुत है।

2. रणबीर कपूर और यश के अभिनय की तारीफ

विदेशी दर्शक रणबीर कपूर के शांत, दिव्य व सौम्य प्रदर्शन तथा यश की दमदार आवाज व स्क्रीन प्रेजेंस के मुरीद हो गए हैं। कई विदेशी फिल्म ब्लॉगर्स ने लिखा कि "आपको भारतीय इतिहास या हिंदू पौराणिक कथाओं की गहरी समझ न भी हो, तो भी यह फिल्म आपको भावना से भर देती है।"

3. विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और वर्ल्ड बिल्डिंग

अयोध्या का निर्माण, जंगल का दृश्य और लंका की भव्यता देखकर पश्चिमी मीडिया हैरान है। विदेशी क्रिटिक्स का कहना है कि भारतीय सिनेमा अब बजट और तकनीक के मामले में हॉलीवुड के सुपरहीरो सिनेमा को सीधी टक्कर दे रहा है।

विदेशों में 'रामायण' का क्रेज क्यों है खास?

सांस्कृतिक जुड़ाव (Cultural Impact): अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में भारतीय डायस्पोरा के साथ-साथ गैर-भारतीय दर्शक भी थिएटरों में खिंचे चले आ रहे हैं।

अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में भारतीय डायस्पोरा के साथ-साथ गैर-भारतीय दर्शक भी थिएटरों में खिंचे चले आ रहे हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन: दुनिया भर में हजारों स्क्रीन्स पर रिलीज होने के कारण फिल्म को बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ (Word of Mouth) का फायदा मिल रहा है।

नितेश तिवारी की 'रामायण' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सिनेमा का अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक विशाल प्रदर्शन बनकर उभरी है। Rotten Tomatoes पर मिला 'सर्टिफाइड फ्रेश' (Certified Fresh) टैग और विदेशी दर्शकों की यह जबरदस्त प्रतिक्रिया यह साबित करती है कि यह फिल्म दुनिया भर में कमाई और लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।