  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hanuman ansh box office collection 54 crore kangana ranaut madhur bhandarkar reaction
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (15:46 IST)

कंगना रनौत ने 'हनुमान अंश' को बताया सत्संग, बोलीं- थेरेपी छोड़िए और थिएटर जाइए

Hanuman Ansh box office collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (15:50 IST)
google-news
भारतीय सिनेमा के इतिहास में समय-समय पर ऐसी फिल्में आती हैं जो साबित कर देती हैं कि भव्य सेट, सैकड़ों करोड़ का बजट और बड़े सुपरस्टार्स ही सफलता की गारंटी नहीं होते। फिल्म की सच्ची आत्मा उसकी कहानी और दर्शकों का जुड़ाव होती है। 
 
हाल ही में रिलीज हुई महज 2 करोड़ रुपए के बजट वाली फिल्म 'हनुमान अंश' ने कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है। बिना किसी बड़े स्टारकास्ट और बिना किसी भारी-भरकम प्रमोशन के थिएटरों में पहुंची यह फिल्म अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है।  
10 लाख की सुस्त शुरुआत से 54 करोड़ का धमाकेदार सफर  
Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, 'हनुमान अंश' जब रिलीज हुई थी, तो इसकी पहले दिन की कमाई महज 10 लाख रुपए थी। शुरुआती दो हफ्तों तक फिल्म का प्रदर्शन बेहद सुस्त रहा और यह बमुश्किल 1.48 करोड़ रुपए का ही आंकड़ा छू सकी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म आगे चलकर इतिहास रचेगी।  
 
लेकिन असली चमत्कार तीसरे हफ्ते से शुरू हुआ। दर्शकों के 'वर्ड ऑफ माउथ' यानी माउथ पब्लिसिटी की वजह से सिनेमाघरों में भीड़ अचानक उमड़ने लगी। 17वें दिन फिल्म ने एक ही दिन में 2.20 करोड़ जुटाए। इसके बाद 24वें दिन फिल्म ने अपने एक दिन का सर्वोच्च कलेक्शन दर्ज करते हुए 12.75 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की।  
यहां तक कि 26वें दिन (चौथे मंगलवार) को फिल्म ने 8.50 करोड़ का नेट कलेक्शन कर कई बड़ी बजट फिल्मों के सिंगल-डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। अब तक भारत में इस फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 54.13 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है।  
 
कंगना रनौत और मधुर भंडारकर ने की जमकर तारीफ
फिल्म की इस अप्रत्याशित सफलता के बीच बॉलीवुड हस्तियों ने भी इसकी दिल खोलकर सराहना की है। कंगना रनौत का पोस्ट: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर नीम करोली बाबा की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'हनुमान अंश कोई साधारण फिल्म नहीं है; यह एक सत्संग है। यह उन लोगों की खूबसूरत छोटी कहानियों का ताना-बाना है, जिन्होंने नीम करोली बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अपनी थेरेपी सेशन को छोड़िए और जाकर इसे थिएटर में देखिए।'
मधुर भंडारकर ने बताया 'केस स्टडी' 
दिग्गज फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने भी सिनेमाघर से फिल्म देखने के बाद निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की ईमानदारी और शोभिनव सत्या के सहज अभिनय की तारीफ की। उन्होंने लिखा, गैर-स्टार कास्ट वाली यह छोटे बजट की फिल्म संपूर्ण भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। यह साबित करती है कि सच्चा दृढ़ संकल्प और दमदार कहानी हमेशा बॉक्स ऑफिस पर बड़े बजट की फिल्मों पर भारी पड़ती है।   
 
नीम करोली बाबा के दिव्य जीवन पर आधारित है कहानी  
विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म महान आध्यात्मिक संत नीम करोली बाबा के शुरुआती जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। फिल्म का आधिकारिक सार एक ऐसे दुखी बच्चे की कहानी बयां करता है, जो अपनी दिवंगत मां से मिलने की चाह में ईश्वर की खोज में निकलता है। ईश्वर को खोजते-खोजते वह निस्वार्थ सेवा, प्रेम, भोजन के वितरण और मौन आशीर्वाद के जरिए मानवता की सेवा करना सीखता है।
 
फिल्म में शोभिनव सत्या ने नीम करोली बाबा की भूमिका निभाई है, जबकि चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे ने अन्य महत्वपूर्ण किरदार अदा किए हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'हनुमान अंश' के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने निभाया वादा, फिल्म के सीक्वल पर शुरू किया काम

'हनुमान अंश' के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने निभाया वादा, फिल्म के सीक्वल पर शुरू किया काम

'हनुमान अंश' के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने निभाया वादा, फिल्म के सीक्वल पर शुरू किया कामबॉक्स ऑफिस पर अप्रत्याशित सफलता हासिल करने वाली फिल्म 'हनुमान अंश' अब अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ रही है। 7 अगस्त को रिलीज हुई इस आध्यात्मिक फिल्म ने शुरुआती दिनों में धीमी शुरुआत भले ही की थी, लेकिन सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म ने ऐसा उछाल लिया कि ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों हैरान रह गए।

अक्षय कुमार के साथ 'समुक' में नजर आ सकती हैं यह बंगाली अदाकारा, मेकर्स से चल रही खास रोल पर बातचीत

अक्षय कुमार के साथ 'समुक' में नजर आ सकती हैं यह बंगाली अदाकारा, मेकर्स से चल रही खास रोल पर बातचीतबॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की आगामी साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर 'समुक' की कास्ट में एक और दिलचस्प नाम जुड़ता नजर आ रहा है। खबर है कि मशहूर बंगाली अभिनेत्री रुक्मिणी मैत्र फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नजर आने के लिए मेकर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, रुक्मिणी को फिल्म में एक अहम भूमिका के लिए विचार किया जा रहा है।

'पद्मावत' के 'जौहर' सीन पर स्वरा भास्कर के बयान पर बवाल, एक्ट्रेस ने वीडियो जारी कर दी सफाई

'पद्मावत' के 'जौहर' सीन पर स्वरा भास्कर के बयान पर बवाल, एक्ट्रेस ने वीडियो जारी कर दी सफाईबॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं। हाल ही में संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म 'पद्मावत' के क्लाइमेक्स और उसमें दिखाए गए 'जौहर' के सीन पर दिए गए स्वरा के बयान पर सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

कॉलेज के दिनों में लड़कियों को इम्प्रेस के लिए सिद्धार्थ शुक्ला करते थे ये काम, पिता के पर्स से निकालते थे पैसे

कॉलेज के दिनों में लड़कियों को इम्प्रेस के लिए सिद्धार्थ शुक्ला करते थे ये काम, पिता के पर्स से निकालते थे पैसेटीवी के पॉपुलर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन वह फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला ने काफी कम समय में मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया था।

पूनम पांडे ने ब्लैक मोनोकिनी में ढाया कहर, इन्फिनिटी पूल में दिखाई बोल्ड अदाएं

पूनम पांडे ने ब्लैक मोनोकिनी में ढाया कहर, इन्फिनिटी पूल में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड और सोशल मीडिया की हॉटनेस क्वीन पूनम पांडे अपने बोल्ड अवतार के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्होंने नेटिजन्स के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।