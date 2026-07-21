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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग: CJP के 'चलो संसद' मार्च को मिला बॉलीवुड का साथ, सड़क से सोशल मीडिया तक उठी आवाज

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग: CJP के 'चलो संसद' मार्च को मिला बॉलीवुड का साथ, सड़क से सोशल मीडिया तक उठी आवाज
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (14:50 IST)
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राजधानी दिल्ली में NEET-UG परीक्षा में हुई कथित धांधली और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन अब एक बड़ा रूप ले चुका है। छात्र लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए 'चलो संसद' मार्च निकाल रहे हैं। जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा आंसू गैस और लाठीचार्ज के इस्तेमाल ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। इस घटना के बाद, सिनेमा जगत की कई बड़ी हस्तियां छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। 
 

आंदोलन को समर्थन देने वाले कलाकार 

नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और प्रकाश राज के अलावा, कई और जाने-माने कलाकारों ने इस युवा-नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन किया है: 
दिलजीत दोसांझ 
भूमि पेडनेकर 
हुमा कुरैशी
रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख 
स्वरा भास्कर और कुणाल कामरा 
सोनाक्षी सिन्हा, जीनत अमान, सुतापा सिकदर और नंदिता दास
सोनू सूद, वीर दास, सोहा अली खान और दीया मिर्जा 
 

कलाकारों ने क्या कहा और सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया? 

  • प्रकाश राज और शबाना आजमी: प्रकाश राज और शबाना आजमी ने सीधे जंतर-मंतर पहुंचकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। प्रकाश राज ने एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर छात्रों को संबोधित किया और संविधान की प्रति लहराते हुए "इंकलाब जिंदाबाद" के नारे लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "देश का युवा बस पूछ रहा है (#JustAsking)"। वहीं, शबाना आजमी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से युवा लड़कियों और बच्चों पर लाठीचार्ज होते देखा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार छात्रों के साथ संवाद क्यों नहीं कर रही है। 
 
  • दिलजीत दोसांझ: मशहूर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "आज जो हुआ वह बहुत गलत था। छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए।" उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगें सुनने का आग्रह करते हुए कहा, "जनता की आवाज भगवान की आवाज है।" साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए यह भी लिखा कि उन्हें पहले ही कई बार 'एंटी-नेशनल' (देशद्रोही) कहा जा चुका है। 
 
  • भूमि पेडनेकर: इंस्टाग्राम पर एक विस्तृत पोस्ट में भूमि ने स्पष्ट किया कि "हिंसा कोई समाधान नहीं है।" उन्होंने पेपर लीक, शिक्षा में असमानता और शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र संवाद से चलता है और हमारा ध्यान छात्रों के भविष्य पर होना चाहिए। 
 
  • हुमा कुरैशी: हुमा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इस तरह का क्रूर बल प्रयोग देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि हर नागरिक को सम्मान के साथ सुने जाने का अधिकार है। 
 
  • रितेश और जेनेलिया देशमुख: इस अभिनेता जोड़े ने एक्स पर एक संयुक्त बयान में लिखा, "हम देश के युवाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उनकी आवाज जोर से, स्पष्ट और बिना किसी डर के सुनी जानी चाहिए। वे हमारे लोकतंत्र की धड़कन हैं।" 
 
  • सुतापा सिकदर (पटकथा लेखिका): उन्होंने एक भावुक पोस्ट में लिखा कि प्रदर्शन कर रहे ये बच्चे किसी अमीर या प्रभावशाली मंत्री के बच्चे नहीं हैं। ये वे बच्चे हैं जो मात्र 20 रुपये जेब में लेकर न्याय की उम्मीद में बसों और ट्रेनों का इंतजार कर संघर्ष कर रहे हैं। 
 

कलाकार क्यों दे रहे हैं समर्थन?

इन सितारों का मानना है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। उनका मुख्य आक्रोश इस बात पर है कि अपने हकों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। कलाकारों का तर्क है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति और संवाद का स्थान होना चाहिए, न कि लाठीचार्ज का। 
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