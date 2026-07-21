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स्पेन की जीत पर मिया खलीफा का बड़ा दांव, 9.65 करोड़ रुपये लगाए और जीते 15.92 करोड़ रुपये
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन की ऐतिहासिक जीत सिर्फ फुटबॉल फैंस के लिए ही यादगार नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया स्टार मिया खलीफा के लिए भी यह मैच करोड़ों रुपये की खुशी लेकर आया। मिया खलीफा ने फाइनल से पहले स्पेन की जीत पर करीब 9.65 करोड़ रुपये यानी 10 लाख डॉलर का बड़ा दांव लगाया था। अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत के साथ ही उनका यह बड़ा जोखिम फायदे के सौदे में बदल गया और उन्हें करीब 15.92 करोड़ रुपये की रकम वापस मिली।
स्पेन की जीत पर लगाया था करोड़ों का दांव
फाइनल मुकाबले के बाद मिया खलीफा ने स्टेडियम से अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। इन तस्वीरों में वह स्पेन की जर्सी पहने नजर आईं, जिस पर स्टार फुटबॉलर लमिन यामल का नाम लिखा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटिंग स्लिप का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें स्पेन की जीत पर लगाए गए 9.65 करोड़ रुपये के दांव की जानकारी दिखाई दे रही थी।
मिया खलीफा ने स्पेन की जीत का जश्न मनाते हुए लिखा कि उन्होंने भरोसा किया और बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें अपने "घर देश स्पेन" पर गर्व है, हालांकि उनके अंदर स्पेनिश खून की एक बूंद भी नहीं है।
जीत की रकम में कितना हुआ असली फायदा?
स्पेन की जीत के बाद मिया खलीफा को कुल मिलाकर करीब 15.92 करोड़ रुपये मिले। हालांकि यह पूरी रकम उनका मुनाफा नहीं थी, क्योंकि इसमें उनके लगाए गए 9.65 करोड़ रुपये भी शामिल थे। मौजूदा डॉलर-रुपये एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो उनका वास्तविक फायदा करीब 6.27 करोड़ रुपये रहा।
इस तरह एक फुटबॉल मैच ने मिया खलीफा के लिए करोड़ों रुपये की कमाई का रास्ता खोल दिया और उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।
कौन हैं मिया खलीफा?
मिया खलीफा लेबनानी-अमेरिकी मीडिया पर्सनैलिटी और पूर्व एडल्ट फिल्म अभिनेत्री हैं। उन्होंने साल 2014 में एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन उनका यह सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और अगले ही साल उन्होंने यह क्षेत्र छोड़ दिया।
इसके बाद मिया खलीफा ने सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बनाई। आज वह ऑनलाइन क्रिएटर और कमेंटेटर के तौर पर जानी जाती हैं। वह अक्सर खेल, फैशन, मनोरंजन और पॉप कल्चर से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय साझा करती रहती हैं। फुटबॉल को लेकर उनका जुनून भी कई बार सोशल मीडिया पर देखने को मिला है।
निक्की तंबोली का अब तक का सबसे बोल्ड अवतार, अपनी कातिलाना अदाओं से फैंस को किया 'क्लीन बोल्ड'
निक्की तंबोली ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया पर सचमुच आग लगा दी है। इन तस्वीरों में निक्की एक बेहद सिज़लिंग ब्लैक 'विक्टोरिया सीक्रेट' ब्रालेट और रफ-एंड-टफ अनबटन डेनिम जींस में नज़र आ रही हैं। उनका 'वेट हेयर' लुक, सटल ग्लॉसी मेकअप और किलर एक्सप्रेशंस इस अवतार को इंटरनेट सेंसेशन बना रहे हैं। बोल्डनेस और गजब के कॉन्फिडेंस से भरपूर ये तस्वीरें साबित करती हैं कि कैमरे के सामने अपनी मजबूत प्रेजेंस और ऑरा को कैसे मेंटेन रखा जाता है। फैंस उनकी इन दिलकश अदाओं के दीवाने हो रहे हैं।
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