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निक्की तंबोली का अब तक का सबसे बोल्ड अवतार, अपनी कातिलाना अदाओं से फैंस को किया 'क्लीन बोल्ड'
निक्की तंबोली हमेशा से ही अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इन 4 तस्वीरों ने उनके फैशन गेम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। आइए उनके इस वायरल लुक का बारीकी से विश्लेषण करते हैं:
- ग्लैमर अपील: रॉ और मैग्नेटिक ऑरा तस्वीरों में निक्की का ओवरऑल ग्लैमर बेहद 'रॉ' और अनफिल्टर्ड है। वे स्क्रीन पर एक ऐसा मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट कर रही हैं, जिससे नज़रें हटाना मुश्किल है। इन तस्वीरों में किसी भी तरह का भारी-भरकम सेट या प्रॉप्स नहीं हैं, बल्कि निक्की का अपना नेचुरल चार्म ही पूरे फ्रेम को डोमिनेट कर रहा है। यह एक परफेक्ट मॉडर्न-डे ग्लैमर का उदाहरण है।
- ड्रेस सेंस: बोल्डनेस मीट्स कैजुअल चिक उनका आउटफिट चॉइस बेहद स्मार्ट और ट्रेंडी है। उन्होंने एक क्लासिक ब्लैक 'विक्टोरिया सीक्रेट' (Victoria's Secret) ब्रालेट को चुना है, जो उनके टोंड फिगर को शानदार तरीके से फ्लॉन्ट कर रहा है। इसके साथ लाइट ब्लू कलर की अनबटन/अनज़िप्ड डेनिम जींस एक रफ-एंड-टफ वाइब दे रही है। यह इंटिमेट वियर और कैजुअल स्ट्रीट स्टाइल का एक बेहतरीन फ्यूज़न है, जो युवाओं के बीच फैशन का नया ट्रेंड सेट कर सकता है।
- मेकअप और लुक: 'वेट हेयर' और सटल ग्लो इस पूरे फोटोशूट की जान उनका 'वेट हेयर' (गीले बालों वाला) लुक है, जो उनके चेहरे पर एक फ्रेश और सेंशुअस अपील ला रहा है। अगर मेकअप की बात करें, तो इसे बहुत ही बैलेंस रखा गया है। शार्प कंटूरिंग के साथ चीकबोन्स को हाईलाइट किया गया है। सटल स्मोकी आईज़, परफेक्टली ग्रूम्ड आइब्रोज़ और न्यूड ग्लॉसी लिप्स उनके फेशियल फीचर्स को बेहद अट्रैक्टिव बना रहे हैं। यह एक परफेक्ट 'नो-मेकअप' मेकअप लुक का बोल्ड वर्जन है।
- हॉटनेस और कॉन्फिडेंस: स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस निक्की की पोज़ देने की कला (Posing skills) लाजवाब है। चाहे कैमरे में सीधा देखकर इंटेंस लुक देना हो या फिर बालों में हाथ फेरते हुए रिलैक्स्ड पोज़ देना, हर तस्वीर में उनका गजब का कॉन्फिडेंस झलकता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक तरह की बेबाकी है। कैमरे के सामने उनकी यह स्ट्रॉन्ग और अनपोलोजेटिक प्रेजेंस ही इस फोटोशूट को 'हॉट और हैपनिंग' बना रही है।
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' क्यों बन रही है दर्शकों की पहली पसंद? जानें 5 कारण
क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित 'द ओडिसी' (2026) होमर के प्राचीन ग्रीक महाकाव्य पर आधारित एक विस्मयकारी सिनेमाई यात्रा है। ट्रोजन युद्ध के बाद, इथाका के राजा ओडीसियस (मैट डेमन) की अपनी पत्नी पेनेलोप (ऐनी हैथवे) और बेटे से मिलने की दस साल लंबी और खतरनाक यात्रा इस फिल्म का मुख्य केंद्र है। यह फिल्म युद्ध के बाद के मनोवैज्ञानिक संघर्ष, दैवीय बाधाओं और मानवीय साहस को आईमैक्स (IMAX) 70mm कैमरों के अद्भुत विज़ुअल्स के साथ जीवंत करती है।
दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल
बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।
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