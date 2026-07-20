निक्की तंबोली का अब तक का सबसे बोल्ड अवतार, अपनी कातिलाना अदाओं से फैंस को किया 'क्लीन बोल्ड'

सालों से, बॉलीवुड हीरो ने सबसे ज़्यादा वाहवाही बटोरी है, लेकिन कुछ सबसे यादगार सिनेमैटिक पल दूसरी तरफ खड़े आदमियों के रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, फिल्ममेकर्स ने लेयर्ड, खतरनाक और लार्जर-दैन-लाइफ विलेन बनाने में बहुत पैसा लगाया है, जिन्होंने न सिर्फ हीरो को चैलेंज किया बल्कि अपने आप में पॉप कल्चर की पहचान बन गए। बेरहम शासकों से लेकर बेरहम मास्टरमाइंड तक, इन परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि एक ताकतवर विलेन पूरी फिल्म को ऊपर उठा सकता है।