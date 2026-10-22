दलेर मेहंदी से विवाद पर सुबोध उनियाल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था

उत्तराखंड में आयोजित 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' के दौरान मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी और राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुआ मंच विवाद अब भी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और फिल्म जगत के विरोध के बाद, अब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है।

मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा दिग्गज कलाकार को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा।

कलाकार को पहले बताना चाहिए था

पीटीआई से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपना बचाव किया। उन्होंने कहा, दलेर मेहंदी एक बहुत बड़े कलाकार हैं। हमारे मन में उनके प्रति कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है और न ही उन्हें ठेस पहुंचाने की कोई मंशा थी। हालांकि, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें या उनकी टीम को आयोजकों को इसकी जानकारी पहले देनी चाहिए थी।

मंत्री ने आगे कहा कि आयोजन के लिए दलेर मेहंदी को 35 लाख रुपए की पूरी फीस अग्रिम में दी गई थी और होटल भी बुक कर दिए गए थे। ऐसे में यदि उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी, तो उन्हें प्रस्तुति देने से मना कर देना चाहिए था।

'लिप-सिंग' और 'दबाव' का दिया हवाला

सुबोध उनियाल ने स्टेज पर जाने और कार्यक्रम रोकने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और उन पर जनता की उम्मीदों का दबाव था। उन्होंने कहा, प्रस्तुति के दौरान ऐसा लग रहा था कि दलेर मेहंदी केवल लिप-सिंग कर रहे हैं और उन्हें बोलने व चलने में परेशानी हो रही थी। उनकी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे किसी पदार्थ के प्रभाव में हो सकते हैं। जब मैंने मंच पर जाकर उन्हें रोका, तब जाकर यह बात सामने आई कि वे अस्वस्थ हैं।

मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने मंच पर किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े कलाकारों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे उनकी और कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे।

अपनी बात को मजबूत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पंजाबी गायिका सुनांदा शर्मा का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कुंजापुरी मेले में पहले सुनांदा शर्मा को आमंत्रित किया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने आने से मना कर दिया और अपनी पूरी फीस वापस कर दी। इसके बाद ही दलेर मेहंदी की टीम से संपर्क किया गया था।

उनियाल ने कहा, जनता डॉक्टर नहीं है जो बिना बताए किसी की बीमारी समझ सके। अगर हमें पहले से सूचना दी जाती, तो हम स्थिति को संभाल सकते थे। कलाकार के समर्थक उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आयोजकों और जनता को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, इस पूरी घटना के बाद दलेर मेहंदी के समर्थन में फिल्म और संगीत जगत एकजुट हो गया है। दलेर मेहंदी के भाई और गायक मीका सिंह ने मंत्री के आरोपों का कड़ा विरोध किया है। मीका सिंह ने स्पष्ट किया कि दलेर मेहंदी शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करते हैं। उन्होंने सुबोध उनियाल पर अपने भाई का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है।

इसके अलावा, अभिनेता अनुपम खेर, राजपाल यादव, कॉमेडियन कपिल शर्मा और रैपर बादशाह जैसी प्रमुख हस्तियों ने भी दलेर मेहंदी का समर्थन करते हुए इस घटना पर अपनी नाराजगी जताई है।