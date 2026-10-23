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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (11:15 IST)

बर्थडे स्पेशल: बॉक्स ऑफिस से फैंस के दिलों तक, ये 5 बातें प्रभास को बनाती हैं सबसे सुपरस्टार

Prabhas Birthday Special
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (11:19 IST)
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प्रभास अपने जन्मदिन के मौके कर भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में खड़े हैं। ऐसे में फिल्ममेकर्स उनके आस पास अपनी महत्वाकांक्षी सिनेमैटिक दुनिया को आकार दे रहे हैं। प्रभास की आने वाली फिल्में उनकी पैन इंडिया अपील को दर्शाती हैं, जिनमें फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन, मेथेलॉजिकल एपिक, एक्शन ड्रामा, ऐतिहासिक कहानी से लेकर एनीमेटेड फैंटेसी का नाम भी शामिल है, जिनके साथ सुपरस्टार स्क्रीन पर एक से बढ़कर एक अलग किरदार निभाने वाले हैं। तो चलिए पांच प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं, जो खुद में अनोखा "प्रभास फैक्टर" की हुईं हैं। 
 
1. कल्कि 2898 AD पार्ट 2
नाग अश्विन की नजर में प्रभास 'कल्कि 2898 AD' को लीड करने के लिए एकदम सही पसंद थे। यह फिल्म एक ऐसी दुनिया पर आधारित है, जहां साइंस फिक्शन और भारतीय पौराणिक कहानियां एक साथ मिलती हैं। फिल्म में प्रभास की किरदार भैरव की शुरुआत भले ही इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में एक बाउंटी हंटर के रूप में होती है, लेकिन आगे चलकर महाभारत के कर्ण से उनके किरदार का कनेक्शन देखने मिलता है। 
अब जैसे की कहानी में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि की दुनिया देखने मिलने वाली है, ऐसे में प्रभास के किरदार को भी और बड़े पैमाने पर देखे जाने की उम्मीद है। फ्रेंचाइज़ी में प्रभास का किरदार एक सोच से भी बड़ी पौराणिक यात्रा का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसमें भगवान, वीर योद्धा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को एक साथ आते हुए देखना दिलचस्प होने वाला है।
 
2. स्पिरिट
संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट प्रभास को एक अलग अवतार में दिखाने की वादा करती है। वांगा जिन्हें इंटेंस स्टोरी टेलिंग और मजबूत किरदारों के लिए जाना जाता है, उनके पास सुपरस्टार के नए पक्ष को सामने लाने का अच्छा मौका है। यह फिल्म सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले कोलैबोरेशन में से एक है जिसमें दर्शक यह देखने के लिए बेकरार हैं कि यह शानदार डायरेक्टर और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानें जाने वाले एक्टर क्या लेकर आने वाले हैं। 
 
3. सालार: पार्ट 2 - शौर्यांग पर्वम
प्रभास के साथ डायरेक्टर प्रशांत नील 'सालार: पार्ट 2 - शौर्यांग पर्वम' के साथ दर्शकों को देवा की खतरनाक दुनिया में और गहराई तक ले जाने के लिए तैयार हैं। दर्शकों को बेहद खतरनाक लेकिन ताकत, दोस्ती और धोखे की दुनिया में फंसे देवा से रूबरू करवाने के बाद, मेकर्स इस सीक्वल में राजनीतिक दुश्मनियों, बड़े टकरावों और खानसार की और भी बड़ी दुनिया की गहराई में उतरने के लिए प्रभास के साथ तैयार है। फिल्म एक बड़ा उदाहरण इस बात का दे रही है कि प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस कैसे बड़े पैमाने, इंटेंसिटी और बड़े-से-बड़े एक्शंस वाली कहानियों के लिए सही फिट है। 
 
4. फौजी
हनु राघवपुडी की 'फौज़ी' अलग तरह की दुनिया दिखाने वाली है, जिसमें प्रभास 1940 के दशक के बैकड्रॉप पर सेट कहानी में नजर आएंगे। एक्टर फिल्म में आजादी के समय में मौजूद एक सैनिक की भूमिका में हैं, जिसमें देशभक्ति, त्याग और एक्शन का मेल देखने मिलने वाला है। यह पीरियड ड्रामा प्रभास को एक नया किरदार निभाने का मौका ही नहीं दे रहा है बल्कि यह दर्शकों को कभी न देखी गई दुनिया से रूबरू कराने वाला है, जिसकी कहानी में साहस, संघर्ष और इतिहास के पहलू को खूबसूरती से पेश किया जाने वाला है। प्रभास की जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और हनु की दमदार स्टोरीटेलिंग ‘फौजी’ को एक्टर की आने वाली फिल्मों में एक और बड़े और खास प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित करती है।
 
5. बाहुबली: द इटरनल वॉर
बाहुबली की दुनिया अब  'बाहुबली: द इटरनल वॉर' के साथ आगे बढ़ रही है। इसे ईशान शुक्ला के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है और यह दो-पार्ट वाली 3D एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है। इस फिल्म को एस.एस. राजामौली द्वारा प्रेज़ेंट किया जा रहा है। इसमें प्रभास अमरेंद्र बाहुबली की आवाज़ के रूप में वापसी कर रहे हैं, जो वो जाना-माना योद्धा है जिसकी कहानी ने पूरे भारतीय दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। 
 
यह एनिमेटेड फिल्म दर्शकों को दिखाएगी कि अमरेंद्र की मौत के बाद क्या होता है और इस बेहद पसंद किए जाने वाले किरदार को एक नई फैंटेसी दुनिया में ले जाएगी। फिल्म का बड़ा पैमाना और इसकी सोच दिखाती है कि प्रभास के सबसे पॉपुलर किरदार का असर लाइव-एक्शन फिल्मों से आगे भी जारी है, जिससे स्टोरीटेलिंग के नए तरीकों और नई जेनरेशन के लिए नई राह खुलेगी।
 
इन पांचों प्रोजेक्ट्स में जो एक बात एक जैसी है, वह है फिल्ममेकर्स का प्रभास पर किया जाने वाला भरोसा। फिल्ममेकर्स जानते हैं कि ऐसी कहानियों को प्रभास आगे ले जा सकते हैं, जो आम फिल्मों से अलग होती हैं। प्रभास की अलग-अलग भाषाओं और जेनरेशन के बीच पॉपुलैरिटी इन बड़ी फिल्मों के लिए एक मजबूत आधार देती है। 
 
वहीं, माइथोलॉजी, एक्शन, इतिहास और फैंटेसी जैसे अलग-अलग जॉनर में काम करने की उनकी क्षमता उनकी आने वाली फिल्मों को खास बनाती है। ऐसे में उनके इस जन्मदिन पर प्रभास का स्टारडम सिर्फ उनकी फिल्मों के बड़े पैमाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन शानदार दुनियाओं से भी जुड़ा है, जिन्हें फिल्ममेकर्स प्रभास को केंद्र में रखकर सिल्वर स्क्रीन पर उतारने का भरोसा करते हैं।
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