दिलजीत दोसांझ के फैंस को लगा झटका, दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट को नहीं मिली पुलिस से अनुमति

फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए दिल्ली से एक निराशाजनक खबर सामने आई है। राजधानी में दिलजीत का लाइव शो देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हजारों फैंस को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में आयोजित होने वाले उनके बहुप्रतीक्षित कंसर्ट के लिए सुरक्षा अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

यह शो दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर' का एक प्रमुख हिस्सा था, जिसे आगामी 30 अक्टूबर को दिल्ली के JLN स्टेडियम में आयोजित किया जाना था। हालांकि, आयोजकों द्वारा भेजे गए आवेदन की गहन समीक्षा के बाद दिल्ली पुलिस के दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने इस कार्यक्रम की अनुमति खारिज कर दी।

सुरक्षा खतरे और त्योहारों का सीजन बनी मुख्य वजह

खबरों के अनुसार, ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म 'बुकमायशो' को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में पुलिस प्रशासन ने अनुमति न देने के पीछे कई गंभीर वजहें बताई हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से मिले विशिष्ट थ्रेट इनपुट्स, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े जोखिमों और आगामी त्योहारों के सीजन के कारण कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

दीपावली और आसपास के त्योहारों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त रखा जाता है। ऐसे में लाखों की संख्या में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस प्रशासन अपने संसाधनों का मुख्य हिस्सा शहर की सुरक्षा में तैनात कर रहा है। JLN स्टेडियम जैसे बड़े वेन्यू पर भारी भीड़ जुटने की संभावना थी, जिससे सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता था।

फैंस में मायूसी, आयोजकों के बयान का इंतजार

दिलजीत दोसांझ की भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। 'ऑरा इंडिया टूर' के दिल्ली लेग को लेकर युवाओं और संगीत प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा था। टिकटों की बिक्री शुरू होते ही फैंस में लाइव परफॉर्मेंस का हिस्सा बनने की होड़ मच गई थी। पुलिस के इस अचानक फैसले के बाद फैंस के बीच मायूसी का माहौल है।

फिलहाल टिकटिंग पार्टनर बुकमायशो या दिलजीत दोसांझ की मैनेजमेंट टीम की ओर से इस निर्णय के प्रभाव पर कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। फैंस इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि कंसर्ट को किसी अन्य नई तारीख के लिए री-शेड्यूल किया जाएगा, वेन्यू बदला जाएगा, या फिर टिकटों का पैसा रिफंड किया जाएगा।

ग्लोबल स्टेज पर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं दिलजीत

दिलजीत दोसांझ सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पंजाबी संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले जा चुके हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वेन्यूज पर हाउसफुल शो किए हैं। दिलजीत दोसांझ लंदन के ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम में हेडलाइन करने वाले और वहां के सारे टिकट बेचने वाले पहले पंजाबी कलाकार बने हैं।