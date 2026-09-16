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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (15:27 IST)

Bigg Boss 20 में टास्क बना जंग का मैदान, अरिश्फा खान से भिड़े स्काउट ओपी, बोले- पटक के फेंक दूंगा साइड में

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:29 IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में हाई-वोल्टेज ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया एपिसोड में एक टास्क के दौरान मशहूर गेमिंग स्काउट ओपी (तन्मय सिंह) और सोशल मीडिया स्टार अरिश्फा खान के बीच ऐसी तीखी झड़प देखने को मिली, जिसने पूरे घर के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। 
 
मामला सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात शारीरिक हिंसा की धमकियों और व्यक्तिगत आक्षेपों तक पहुंच गई। टास्क के दौरान किसी बात को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि स्काउट ओपी ने आपा खो दिया। स्काउट ने वायरल क्लिप्स में अरिश्फा खान पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि "यही पटक के फेंक दूंगा साइड में।"
बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्काउट ओपी ने अरिश्फा के काम और पहचान पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा तंज कसा, "रीलों के गाने बजा दूं ट्रेंडिंग वाले, नाचोगे ता-ता-थैया नचनिया।" इस बयान के बाद घर के सदस्यों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
 
अरिश्फा पर निशाना साधने के साथ-साथ स्काउट ओपी ने अपनी राष्ट्रीय पहचान और फैन बेस का भी हवाला दिया। इंटरनेट पर सामने आए एक वीडियो में वह सीधे कैमरों के सामने आकर अपनी कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं खुले आम गेमिंग कम्युनिटी को बोलता हूं, अच्छे यूट्यूब कम्युनिटी को बोलता हूं… खत्म कर दो। उनके इस बयान को दर्शकों द्वारा अपने फैनबेस का गलत इस्तेमाल और खुलेआम धमकी के रूप में देखा जा रहा है।
 
स्काउट ओपी की सफाई: "टास्क में कोई लड़का-लड़की नहीं होता"
विवाद के शांत होने के बाद, स्काउट ओपी ने सह-प्रतियोगी और गायक काजी तौकीर से बातचीत के दौरान अपना पक्ष रखा। ScoutOP का दावा था कि टास्क के दौरान अरिश्फा ने उन्हें दो बार मारा था। अपनी धमकी का बचाव करते हुए ScoutOP ने कहा, "मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे टच मत करना, नहीं तो मैं पटक के मारूंगा।"
 
जब काजी तौकीर ने उन्हें समझाया कि एक महिला के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग गलत है, तो स्काउट ओपी ने तर्क दिया कि वह टास्क के दौरान किसी भी तरह के जेंडर भेदभाव पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा, "टास्क में लड़का-लड़की नहीं है मेरे लिए।"
 
काजी तौकीर और ईशा रिखी ने जताया विरोध
घर के अन्य सदस्यों ने स्काउट के इस आक्रामक रवैये का जमकर विरोध किया। काजी तौकीर ने स्पष्ट किया कि उकसावे के बावजूद किसी के साथ इस स्तर की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं ठहराया जा सकता। ईशा रिखी ने इस पूरे मामले में बीच-बचाव करते हुए हाथापाई और थप्पड़ जैसी धमकियों पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा, "ये थप्पड़ वाली बात बिल्कुल गलत है।"
 
सोशल मीडिया पर बंटे दर्शक
इस घटना के बाद इंटरनेट पर दर्शकों की राय दो हिस्सों में बंट गई है। स्काउट ओपी के प्रशंसक उनके इस रवैये को टास्क का जोश और अरिश्फा द्वारा की गई कथित शारीरिक पहल का जवाब मान रहे हैं। वहीं, एक बड़ा वर्ग स्काउट की भाषा, कंटेंट क्रिएटर्स के प्रति उनकी नीची सोच और ऑनलाइन कम्युनिटी को उकसाने वाले बयान की कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है।
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