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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (13:33 IST)

1 BHK का 70 हजार किराया, रोडीज विनर आंचल खुराना ने दिखाया अपना घर, बोलीं- घर खरीदने में लगेंगे 400-500 साल

Aanchal Khurana
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (13:36 IST)
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मायानगरी मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, जहां हर रोज हजारों लोग अपनी आंखों में बड़े-बड़े सपने लेकर आते हैं। बाहर से बेहद ग्लैमरस दिखने वाली यह इंडस्ट्री अंदर से कितनी चुनौतीपूर्ण है, इसका एक कड़वा सच हाल ही में टीवी एक्ट्रेस और 'एमटीवी रोडीज 8' की विजेता आंचल खुराना ने उजागर किया है। 
 
सोशल मीडिया पर जहाँ सितारे अपने आलीशान और सजे-धजे आशियाने का 'परफेक्ट' हाउस टूर कराते हैं, वहीं आंचल ने बिना किसी फ़िल्टर या दिखावे के अपने मुंबई वाले घर की ऐसी झलक दिखाई है, जिसे देखकर उनके फैंस हैरान रह गए हैं। आंचल खुराना ने अपने हालिया यूट्यूब व्लॉग में अपने 1 BHK फ्लैट की सैर कराई। 
एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि इस छोटे से फ्लैट के लिए वह हर महीने 70,000 रुपये का भारी-भरकम किराया चुकाती हैं। आमतौर पर सेलेब्रिटीज के घरों से खूबसूरत समंदर, हरियाली या स्विमिंग पूल का नजारा दिखता है, लेकिन आंचल के घर की बालकनी से दूर-दूर तक फैली झुग्गी बस्ती दिखाई देती है। आंचल ने कहा, "हम क्या कर सकते हैं? इतने बजट में मुंबई जैसी जगह पर इतना ही मिलता है।"
 
मुंबई में घर खरीदने में लग जाएंगे 400-500 साल
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 14 साल से अधिक का समय बिता चुकीं आंचल ने टीवी जगत की कड़वी सच्चाई बयान की। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि आज के दौर में बढ़ती महंगाई और इंडस्ट्री के अनिश्चित हालातों को देखते हुए मुंबई में खुद का घर खरीदना एक दूर का सपना लगता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है और काम के हालात हैं, मुझे मुंबई में अपना घर खरीदने में कम से कम 400 से 500 साल लग जाएंगे।'
 
ज़्यादातर सेलेब्स हाउस टूर से पहले अपने घर को चमका देते हैं, लेकिन आंचल ने अपने घर को बिल्कुल वैसा ही दिखाया जैसा वह रोज़ाना की ज़िंदगी में रहता है। आंचल की छोटी सी रसोई सामान से भरी हुई थी, जहाँ उन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन भी रख रखी है।
एक छोटे से कमरे का इस्तेमाल वह अपने कपड़े, पूजा-पाठ और लग्जरी बैग्स रखने के लिए करती हैं। मेहमानों के लिए रखे बिस्तर पर अपने कपड़े सुखाते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने घर का सेटअप दिखाया। घर में रखी एक बहुत छोटी सी टेबल को आंचल ने मुस्कुराते हुए अपना 'बार' करार दिया।
 
साधारण घर के बावजूद आंचल का फैशन सेंस और लग्जरी बैग्स का कलेक्शन देखने लायक था। उन्होंने व्यंग्य करते हुए अपने आलमारी में रखे YSL, Gucci, Michael Kors, Coach और Louis Vuitton जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के हैंडबैग्स फैंस को दिखाए।
 
26 की उम्र में पड़ा हार्ट अटैक, फिर भी जारी है संघर्ष
आंचल का करियर सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 'रोडीज 8' जीतने के बाद उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा और 'सपने सुहाने लड़कपन के' तथा 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वह कलर्स टीवी के शो 'तू जूलियट जट्ट दी' में नजर आ रही हैं।
 
हालांकि, इस चमक-धमक के पीछे आंचल ने बेहद कम उम्र में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया है। महज 26 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। आंचल हमेशा से टीवी इंडस्ट्री में एक्टर्स पर बनने वाले मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दबाव पर खुलकर बोलती रही हैं।
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