अयोध्या में पिता की याद में 'धर्मशाला' बनवाएंगे अमिताभ बच्चन: 15 करोड़ की जमीन पर बनेगा 20 कमरों का भव्य भवन

राम नगरी अयोध्या में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने पूज्य पिता और हिंदी साहित्य के महान कवि डॉ. हरिवंश राय बच्चन की पावन स्मृति में अयोध्या में एक भव्य 'स्मारक धर्मशाला' का निर्माण कराने जा रहे हैं।

खबरों के अनुसार यह प्रस्तावित धर्मशाला अयोध्या के प्रसिद्ध दशरथ पथ पर स्थित 'द सरयू' प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जाएगी। अमिताभ बच्चन ने इस पवित्र स्थल पर लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से भूखंड खरीदा है।

इस बहुमंजिला और आधुनिक सुविधाओं से लैस धर्मशाला में 20 से अधिक कमरे बनाए जाएंगे, जहां अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के ठहरने के लिए सर्वसुविधायुक्त व्यवस्थाएं मौजूद होंगी। इस निर्माण का मुख्य उद्देश्य शहर में आने वाले लोगों को बेहतर और सुलभ सुविधाएं प्रदान करना है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस

इस परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। अमिताभ बच्चन की ओर से धर्मशाला के भवन लेआउट की स्वीकृति के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में आवेदन जमा कराया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन के अनुसार, नियमानुसार लेआउट स्वीकृति से पूर्व एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।

इसके तहत 15 दिनों की अवधि में जनता से सुझाव या आपत्तियां मांगी गई हैं। यह समयावधि पूरी होने और आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद लेआउट को आधिकारिक मंजूरी दे दी जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही आगामी अक्टूबर माह से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

डॉ. हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक युगपुरुष थे। पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. बच्चन को उनकी कालजयी रचना 'मधुशाला' (1935) और शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटकों के उत्कृष्ट हिंदी अनुवाद के लिए हमेशा याद किया जाता है। उनकी धर्मपत्नी और अमिताभ बच्चन की माता स्वर्गीय तेजी बच्चन भी एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, रंगमंच कलाकार और फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्व निदेशक रही थीं।

एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन सामाजिक और जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय हैं, वहीं 83 वर्ष की आयु में भी उनका अभिनय करियर पूरी गति से जारी है। वे छोटे पर्दे पर लोकप्रिय गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन की मेजबानी कर रहे हैं। सिनेमाघरों में उनकी हालिया रिलीज फिल्मों में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म 'वेट्टैयन' और ब्लॉकबस्टर 'कल्कि 2898 एडी' शामिल हैं।