  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. preity zinta reveals how farhan akhtar call kunal kemmu narration led her to say yes for vibe
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (12:35 IST)

फरहान अख्तर के एक फोन कॉल ने बदल दिया प्रीति जिंटा का फैसला, 'वाइब' को लेकर किया बड़ा खुलासा

Preity Zinta
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (12:37 IST)
google-news
कभी-कभी, किसी फिल्म के लिए हां कहना स्क्रिप्ट एक्टर के हाथ में आने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। प्रीति जिंटा के लिए, 'वाइब' का उनका सफर फरहान अख्तर के एक कॉल से शुरू हुआ, जिन्होंने सबसे पहले उनसे फिल्म के बारे में बात की। इसके बाद कुणाल खेमू का नरेशन हुआ, जहां फिल्म के ह्यूमर और एक्शन के मिक्स ने तुरंत उनका ध्यान खींचा।
 
यह सब कैसे हुआ, यह याद करते हुए प्रीति ज़िंटा ने बताया, तो मुझे पता था कि यह एक दिलचस्प स्क्रिप्ट होगी, क्योंकि फरहान (अख्तर) ने असल में मुझे कॉल किया था, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें स्क्रिप्ट पता थी। 
उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे सुनाओ और मुझे उस समय नहीं पता था कि कुणाल ने मडगांव एक्सप्रेस डायरेक्ट की है, क्योंकि, मैंने फिल्म के बारे में सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है और सच कहूँ तो मैंने देखी भी नहीं थी।
 
आखिरकार किस बात ने उन्हें फिल्म के लिए हां कहने के लिए मनाया, इस बारे में बात करते हुए प्रीति ने कहा, मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मुझे यह बहुत मज़ेदार लगी और मैं उत्साहित थी कि इसमें एक्शन है। मेरे लिए यह हमेशा एक कहानी होती है या अगर मुझे वाइब महसूस होती है, और मुझे लगा कि ठीक है यह मज़ेदार लग रहा है।
 
'वाइब' एक हाई-स्टेक्स एक्शन कॉमेडी है जिसे कुणाल खेमू ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को कुणाल खेमू और चिराग निहलानी ने ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। यह दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं रहते, जिनकी आम ज़िंदगी एक ऐसे एडवेंचर में बदल जाती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और जो उनके ज़िंदा रहने की चाहत और दोस्ती को हद से ज़्यादा बढ़ा देता है। 
 
ज़बरदस्त एक्शन, कैरेक्टर पर आधारित कॉमेडी, ज़बरदस्त म्यूज़िक और अपनी ही तरह के वाइब वाली कास्ट को एक साथ लाने वाली इस फिल्म में खेमू के साथ प्रीति जी ज़िंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर हैं, और इसमें यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव अहम रोल में हैं। Amazon MGM Studios की 'वाइब' VIBE 18 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
डीप नेक चोली और रेड लहंगा, बोल्ड ट्रेडिशनल लुक से दिशा पाटनी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

‘द रिवोल्यूशनरीज’ के लिए रोहित सराफ ने बदली पूरी लाइफस्टाइल, 15 महीने की ट्रेनिंग और 3500 कैलोरी डाइट से बने सचिंद्रनाथ सान्याल

‘द रिवोल्यूशनरीज’ के लिए रोहित सराफ ने बदली पूरी लाइफस्टाइल, 15 महीने की ट्रेनिंग और 3500 कैलोरी डाइट से बने सचिंद्रनाथ सान्यालरोहित सराफ हाल ही में रिलीज हुई पीरियड ड्रामा सीरीज ‘द रिवोल्यूशनरीज’ को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस सीरीज का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। इस प्रोजेक्ट के साथ रोहित ने अपने अब तक के रोमांटिक और शहरी किरदारों से बिल्कुल अलग अंदाज दिखाया है। इस बार वह स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्रनाथ सान्याल की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए रोहित को अपनी फिटनेस और शरीर पर काफी मेहनत करनी पड़ी।

सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' के टाइटल ट्रैक का होगा खास लॉन्च, 25 म्यूजिशियंस संग लाइव परफॉर्म करेंगे हिमेश रेशमिया

सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' के टाइटल ट्रैक का होगा खास लॉन्च, 25 म्यूजिशियंस संग लाइव परफॉर्म करेंगे हिमेश रेशमियासूरज आर. बड़जात्या की आने वाली म्यूजिकल फैमिली एंटरटेनर 'ये प्रेम मोल लिया' अपने म्यूजिक को खास अंदाज में पेश करने के लिए तैयार है। फिल्म के मेकर्स और म्यूजिक लेबल 20 सितंबर को मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में एक खास म्यूजिकल ईवनिंग का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान कंपोजर हिमेश रेशमिया करीब 25 म्यूजिशियंस के साथ लाइव परफॉर्म करेंगे।

सोहेल खान के घर हुआ गणपति विसर्जन, सलमान समेत पूरा खान परिवार बप्पा की भक्ति में डूबा आया नजर

सोहेल खान के घर हुआ गणपति विसर्जन, सलमान समेत पूरा खान परिवार बप्पा की भक्ति में डूबा आया नजरबॉलीवुड के 'दबंग' अभिनेता सलमान खान ने हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव की अपनी पारिवारिक परंपरा को पूरी अकीदत और उत्साह के साथ निभाया। खान परिवार में गणेश चतुर्थी के जश्न की धूम हमेशा देखने लायक होती है। इस बार गणपति बप्पा का यह उत्सव और विसर्जन समारोह भाई सोहेल खान के आवास पर आयोजित किया गया था।

सन नियो ला रहा नया शो ‘जान-ए-वफा’, किस्मत के फैसले से एक-दूजे के हमसफर बनेंगे दो अजनबी

सन नियो ला रहा नया शो ‘जान-ए-वफा’, किस्मत के फैसले से एक-दूजे के हमसफर बनेंगे दो अजनबीभारतीय टेलीविजन की दुनिया में जब भी किसी नए शो की एंट्री होती है, तो दर्शक एक नई कहानी, नए जज्बातों और मनोरंजन के नए स्वाद की उम्मीद करते हैं। इसी कड़ी में एंटरटेनमेंट चैनल सन नियो जल्द ही अपना नया और बहुप्रतीक्षित धारावाहिक ‘जान-ए-वफ़ा’ लेकर आ रहा है।

Resident Evil Movie Preview: Raccoon City में फिर मचेगा खौफ, मेडिकल कूरियर के सामने मौत की दौड़

Resident Evil Movie Preview: Raccoon City में फिर मचेगा खौफ, मेडिकल कूरियर के सामने मौत की दौड़Capcom की लोकप्रिय वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित ‘Resident Evil’ 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। Zach Cregger के निर्देशन में बनी फिल्म में Austin Abrams मेडिकल कूरियर Bryan की भूमिका में हैं। Raccoon City में एक सामान्य डिलीवरी के दौरान अचानक फैला संक्रमण उसकी जिंदगी को खौफनाक survival मिशन में बदल देता है। Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser और Johnno Wilson भी फिल्म का हिस्सा हैं। कहानी नई है, लेकिन Resident Evil की दुनिया से जुड़ी है।

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण'KGF' फेम यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म से 3000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यह औंधे मुंह गिर गई है, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ओवर कॉन्फिडेंस, बेदम कहानी, जरूरत से ज्यादा हिंसा और यश पर हद से ज्यादा निर्भरता ने इस फिल्म का तिलिस्म तोड़ दिया। आइए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण, जिन्होंने 'टॉक्सिक' को साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बना दिया।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लान

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लानयश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार की रिलीज के बाद राखी की छुट्टी और वीकेंड मिलाकर फिल्म को पांच दिनों का शानदार मौका मिलेगा। चार साल बाद यश की वापसी, ‘केजीएफ’ के बाद उनकी पैन इंडिया लोकप्रियता, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, बड़ा बजट, एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट फिल्म की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बाद फिल्म की लंबी रेस उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियां

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियांरिलीज से पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने इसे बुरी तरह पछाड़ दिया। समीक्षकों की तारीफों के बावजूद यह 150 करोड़ की फिल्म दर्शकों को तरस गई। सनी की एक्शन इमेज से खिलवाड़, युवाओं से दूरी, कमजोर संगीत और मौजूदा माहौल से कटी कहानी जैसे कारणों ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया।

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइलबॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।