फरहान अख्तर के एक फोन कॉल ने बदल दिया प्रीति जिंटा का फैसला, 'वाइब' को लेकर किया बड़ा खुलासा

कभी-कभी, किसी फिल्म के लिए हां कहना स्क्रिप्ट एक्टर के हाथ में आने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। प्रीति जिंटा के लिए, 'वाइब' का उनका सफर फरहान अख्तर के एक कॉल से शुरू हुआ, जिन्होंने सबसे पहले उनसे फिल्म के बारे में बात की। इसके बाद कुणाल खेमू का नरेशन हुआ, जहां फिल्म के ह्यूमर और एक्शन के मिक्स ने तुरंत उनका ध्यान खींचा।

यह सब कैसे हुआ, यह याद करते हुए प्रीति ज़िंटा ने बताया, तो मुझे पता था कि यह एक दिलचस्प स्क्रिप्ट होगी, क्योंकि फरहान (अख्तर) ने असल में मुझे कॉल किया था, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें स्क्रिप्ट पता थी।

उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे सुनाओ और मुझे उस समय नहीं पता था कि कुणाल ने मडगांव एक्सप्रेस डायरेक्ट की है, क्योंकि, मैंने फिल्म के बारे में सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है और सच कहूँ तो मैंने देखी भी नहीं थी।

आखिरकार किस बात ने उन्हें फिल्म के लिए हां कहने के लिए मनाया, इस बारे में बात करते हुए प्रीति ने कहा, मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मुझे यह बहुत मज़ेदार लगी और मैं उत्साहित थी कि इसमें एक्शन है। मेरे लिए यह हमेशा एक कहानी होती है या अगर मुझे वाइब महसूस होती है, और मुझे लगा कि ठीक है यह मज़ेदार लग रहा है।

'वाइब' एक हाई-स्टेक्स एक्शन कॉमेडी है जिसे कुणाल खेमू ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को कुणाल खेमू और चिराग निहलानी ने ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। यह दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं रहते, जिनकी आम ज़िंदगी एक ऐसे एडवेंचर में बदल जाती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और जो उनके ज़िंदा रहने की चाहत और दोस्ती को हद से ज़्यादा बढ़ा देता है।

ज़बरदस्त एक्शन, कैरेक्टर पर आधारित कॉमेडी, ज़बरदस्त म्यूज़िक और अपनी ही तरह के वाइब वाली कास्ट को एक साथ लाने वाली इस फिल्म में खेमू के साथ प्रीति जी ज़िंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर हैं, और इसमें यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव अहम रोल में हैं। Amazon MGM Studios की 'वाइब' VIBE 18 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी।