अनन्या पांडे ने इको-फ्रेंडली तरीके से दी बप्पा को विदाई, बोलीं- अगले साल जल्दी आना

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर छाई हुई हैं। हाल ही में उन्होंने अपने घर पर बेहद सादगी और इको-फ्रेंडली तरीके से भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया। इसके साथ ही उनकी हालिया रिलीज़ फिल्म 'चांद मेरा दिल' और आगामी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'कॉल मी बे सीजन 2' को लेकर भी फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।

गणेशोत्सव के पावन अवसर पर अनन्या पांडे ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपने घर पर ही गणेश विसर्जन की रस्म पूरी की। पारंपरिक और आकर्षक पीले रंग के सूट में सजी अनन्या ने एक जल से भरे ड्रम में बप्पा की मूर्ति को विसर्जित किया। उन्होंने इस दौरान सोशल मीडिया पर इस भावुक और सुंदर क्षण की झलकियां अपने प्रशंसकों के साथ साझा कीं।

अपनी पोस्ट के कैप्शन में अनन्या ने मराठी में लिखा — "पुढच्या वर्षी लवकर या" जिसका हिंदी में अर्थ होता है "अगले साल जल्दी आना")। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश को विदाई दी। अनन्या के इस इको-फ्रेंडली कदम की उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं।

फिल्म 'चांद मेरा दिल' से बटोरीं तारीफें

प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अनन्या पांडे की हालिया रिलीज़ फिल्म 'चांद मेरा दिल' को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। विवेक सोनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनन्या के साथ मुख्य भूमिका में अभिनेता लक्ष्य नज़र आए हैं। इस फिल्म की पटकथा विवेक सोनी और तुषार परांजपे ने मिलकर लिखी है।

अनन्या पांडे जल्द ही प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन में नज़र आने वाली हैं। इस शो का पहला सीजन सितंबर 2024 में स्ट्रीम हुआ था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सीजन 2 की कहानी में अनन्या का किरदार 'बे' अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल करता है, जहां आखिरकार उसका अपना न्यूज़ शो ऑन-एयर हो जाता है।