Bigg Boss 20 से बाहर हुए ‘पंचायत’ के दामाद जी आसिफ खान, फूट-फूटकर रोए स्काउट ओपी और यंग डीएसए

रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' अपने नौवें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और घर के अंदर का मुकाबला अब बेहद तीखा और दिलचस्प मोड़ ले चुका है। इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में दर्शकों को एक बेहद भावुक एविक्शन देखने को मिला। OTT प्लेटफॉर्म पर 'पंचायत' सीरीज के 'दामाद जी' के रूप में अपनी खास पहचान बनाने वाले लोकप्रिय अभिनेता आसिफ खान का सफर शो से खत्म हो गया है।

जनता से सबसे कम वोट मिलने के बाद सलमान खान ने आसिफ खान के एविक्शन का आधिकारिक ऐलान किया, जिससे पूरा घर और उनके फैंस सन्न रह गए। आसिफ खान का बाहर होना इस सीजन का सबसे भावुक लम्हा बन गया। सलमान खान द्वारा एविक्शन की घोषणा सुनते ही घर के माहौल में सन्नाटा पसर गया।

आसिफ के करीबी दोस्त यंग डीएसए और स्काउट ओपी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए और फूट-फूटकर रो पड़े। वहीं कनिका मान और आम्रपाली दुबे जैसी अन्य सदस्य भी काफी भावुक नजर आईं। घर की दहलीज लांघने से पहले आसिफ खान ने अपने चिर-परिचित अंदाज में आखिरी बार अपना हिट सेगमेंट 'बीबी न्यूज' प्रस्तुत किया।

अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए और भारी गले से उन्होंने कहा, "दोस्तों, 'बीबी न्यूज' के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। अभिनेता आसिफ खान का सफर यहीं खत्म होता है। मैं आपसे जल्द ही नजदीकी सिनेमाघरों में एक नए किरदार के साथ मिलूंगा। आप देख रहे थे बीबी न्यूज, तथास्तु।"

घर से बेघर होने के बाद आसिफ ने इंस्टाग्राम पर अपने एलिमिनेशन का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि यह सफर उनके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय रहेगा और उन्होंने दर्शकों, मेकर्स व साथियों का शुक्रिया अदा किया।

शुरुआती आक्रामकता, डांट और फिर शानदार बदलाव

आसिफ खान ने जब बिग बॉस 20 के घर में कदम रखा था, तब उन्हें इस सीजन के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा था। लेकिन शुरुआती दिनों में उनका उग्र व्यवहार और कड़ा मिजाज उनके खेल पर भारी पड़ने लगा। पहले ही हफ्ते में काजी तौकीर के साथ उनकी तीखी बहस और हाथापाई जैसी स्थिति पैदा हो गई थी।

इसके बाद अमन गांधी के करियर और काम को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद दर्शकों को उनका व्यवहार अहंकारी लगा। सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' में आसिफ को उनकी भाषा और आक्रामक बर्ताव के लिए आड़े हाथों लिया था और जमकर डांट लगाई थी।

हालाँकि, इस डांट के बाद आसिफ ने अपने खेल में सकारात्मक मोड़ लाया। उन्होंने अपने मजेदार 'बीबी न्यूज' सेगमेंट के जरिए न सिर्फ सलमान खान का दिल जीता, बल्कि दर्शकों के बीच भी मनोरंजन का तड़का लगाकर काफी लोकप्रियता हासिल की।