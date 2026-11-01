राणा दग्गुबाती का बड़ा धमाका, कंगना रनौत संग लेकर आ रहे हैं हॉरर फिल्म 'Scary Picture'

देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 'HorrorCon India 2026' के मंच से भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बेहद चौंकाने वाली और रोमांचक खबर सामने आई है। हैलोवीन के खास मौके पर दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता राणा दग्गुबाती ने अपनी नई प्रोडक्शन फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।

राणा दग्गुबाती की इस बहुप्रतीक्षित हॉरर फिल्म का शीर्षक 'स्केरी पिक्चर' रखा गया है। फिल्म की सबसे खास बात इसका स्टारकास्ट और क्रू संयोजन है—इस फिल्म में बॉलीवुड की 'क्वीन' और सांसद कंगना रनौत मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी, जबकि इसका निर्देशन तेलुगु सिनेमा के मशहूर और लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले निर्देशक रवि बाबू करेंगे।

HorrorCon के मंच पर हुआ एक्सक्लूसिव ऐलान

आमतौर पर बॉलीवुड या साउथ की बड़ी फिल्मों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए किया जाता है, लेकिन राणा दग्गुबाती ने इसके लिए बिल्कुल अलग रास्ता चुना। दिल्ली में आयोजित हॉररकॉन 2026 के मंच पर दर्शकों के सामने अचानक इस प्रोजेक्ट की झलक दिखाई गई।

राणा दग्गुबाती ने कहा, यह एक हॉरर फिल्म है, जिसे मेरे बेहद अच्छे दोस्त रवि बाबू निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने तेलुगु में कई बेहतरीन हॉरर फिल्में बनाई हैं और यह उनकी पहली हिंदी फीचर फिल्म होगी। हमने इस फिल्म का नाम सबसे पहले यहां इस इवेंट में घोषित किया है। इसे किसी मीडिया या प्रेस को पहले नहीं दिया गया, यह पहली बार है जब हम इसे सार्वजनिक कर रहे हैं।

कंगना रनौत ने भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर इस घोषणा से जुड़ा एक वीडियो रीपोस्ट करते हुए खबर पर अपनी मुहर लगा दी।

तेलुगु के दिग्गज निर्देशक रवि बाबू की हिंदी सिनेमा में एंट्री

दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिवंगत दिग्गज अभिनेता चालापति राव के बेटे रवि बाबू पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। 1998 में एक अभिनेता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले रवि बाबू 2002 से निर्देशन के क्षेत्र में भी सफल रहे हैं।

कंगना रनौत की हॉरर जॉनर में वापसी

अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत इन दिनों राजनीति और फिल्मों के बीच बेहतरीन संतुलन बना रही हैं। हॉरर जॉनर से कंगना का नाता काफी पुराना है। हिंदी सिनेमा में कंगना की आखिरी मुख्य हॉरर फिल्म 2009 में आई 'राज़: द मिस्ट्री कंटीन्यूज़' थी। इसके बाद साल 2023 में उन्होंने तमिल हॉरर-कॉमेडी 'चंद्रमुखी 2' में काम किया था।