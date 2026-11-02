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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (10:38 IST)

शाहरुख खान ने जन्मदिन पर दिया फैंस को तोहफा, 'किंग' का पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज, दीपिका पादुकोण संग दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री

Shah Rukh Khan Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (10:40 IST)
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शाहरुख खान के फैंस के लिए इससे बेहतर जन्मदिन का तोहफा और क्या हो सकता है! सुपरस्टार ने अपनी आने वाली एक्शन एंटरटेनर फिल्म ‘किंग’ का पहला गाना ‘तू मिल जाए’ रिलीज कर दिया है। इस गाने के जरिए संगीत और सिनेमा की दुनिया के कई बड़े नाम एक साथ आए हैं। 
 
अरिजीत सिंह की शानदार आवाज और एड शीरन के खास रैप स्टाइल के साथ यह एक अनोखा ग्लोबल म्यूजिकल कोलैबोरेशन है। वहीं, इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पसंदीदा ऑनस्क्रीन जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आ रही है।
 
फिल्म ‘किंग’ की दुनिया की एक झलक दिखाते हुए म्यूजिक वीडियो की शुरुआत शाहरुख खान के दमदार डायलॉग से होती है, “मैं कातिल नहीं, आशिक हूं, और निशाना मेरी माशूका, और वो आशिक ही क्या जो दिल चीर न दे।” यह डायलॉग उनके किरदार के अंदाज को बखूबी बयां करता है। 
 
इसके बाद एक जोशीला और रोमांटिक डांस ट्रैक देखने को मिलता है, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर गायक अरिजीत सिंह और ग्लोबल पॉप स्टार एड शीरन एक साथ नजर आते हैं। दोनों की यह खास म्यूजिकल जुगलबंदी दो अलग-अलग संगीत की दुनियाओं को जोड़ती है। वहीं, मधुबंती बागची ने भी अपनी शानदार आवाज से गाने में चार चांद लगा दिए हैं।
रोमांस, एक्शन और दहशत का शानदार मेल यह गाना दर्शकों को ‘किंग’ के एक नए अंदाज से रूबरू कराता है। यह गाना सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी और उसके अलग-अलग रंगों की भी झलक दिखाता है।
 
सचिन-जिगर के संगीत, कुमार के बोल, पीयूष-शाजिया की कोरियोग्राफी और एड शीरन के लिखे अंग्रेजी रैप से सजा ‘तू मिल जाए’ कई बेहतरीन कलाकारों की रचनात्मकता को एक साथ लेकर आता है। वीडियो का अंत भी शाहरुख खान के एक दमदार डायलॉग के साथ होता है, “इस बार दिल में आग लगी है, अब दुनिया जलाए बिना मानेगा नहीं।” यह डायलॉग एक बार फिर ‘किंग’ के रौब और दमदार अंदाज को सामने लाता है।
 
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा से दर्शकों की पसंदीदा रही है। ‘तू मिल जाए’ में दोनों की जोड़ी एक बार फिर अपने रोमांटिक पलों और शानदार विजुअल्स के साथ वही पुराना जादू बिखेरती नजर आ रही है। गाने में एक्शन के सीन, शानदार ट्रांजिशन और दमदार डायलॉग इसे एक आम गाने से कहीं ज्यादा खास बनाते हैं। इसके जरिए दर्शकों को पहली बार बड़े पर्दे पर आने वाली फिल्म ‘किंग’ की दुनिया की झलक देखने को मिलती है।
 
सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स ने किया है। ‘किंग’ 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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