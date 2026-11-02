जलसा के बाहर बुलेटप्रूफ सुरक्षा घेरे में अमिताभ बच्चन ने किया फैंस का अभिवादन, अभिषेक ने संभाला सुरक्षा मोर्चा

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का अपने प्रशंसकों से मिलने का सालों पुराना रविवार का सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि, हाल ही में मुंबई स्थित उनके बंगले ‘जलसा’ के बाहर देखने को मिला नजारा हमेशा से अलग था। सुरक्षा कारणों के चलते सदी के महानायक को 12 फीट ऊंचे बुलेटप्रूफ कांच के सुरक्षा घेरे के भीतर से अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार करना पड़ा।

इस दौरान बंगले के बाहर कड़ा सुरक्षा पहरा देखा गया। अमिताभ बच्चन के बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन खुद मौके पर मौजूद रहकर सभी सुरक्षा इंतजामों पर पैनी नजर बनाए हुए थे। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने अभिषेक के इस सतर्क और जिम्मेदार रवैये की जमकर सराहना की है।

Amitabh Bachchan meets his fans every Sunday outside his bungalow, but after the firing incident involving Tiger Shroff, Big B seems to have become quite nervous. Now, he is meeting his fans from inside a protective glass enclosure. https://t.co/fmCbB7t1FE — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) November 1, 2026

क्यों बढ़ानी पड़ी महानायक की सुरक्षा?

खबरों के अनुसार, हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ के आवास के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ से पहले अमिताभ बच्चन और सलमान खान के आवासों की भी रेकी की थी। हालांकि, दोनों दिग्गज अभिनेताओं के आवासों पर पहले से ही मौजूद अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण हमलावर अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके।

टाइगर श्रॉफ के आवास पर तुलनात्मक रूप से कम सुरक्षा इंतजाम होने का फायदा उठाकर हमलावरों ने वहां वारदात को अंजाम दिया था। इसी गंभीर घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए ‘जलसा’ की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाते हुए बुलेटप्रूफ ग्लास एनक्लोजर तैयार किया गया।

टी 5903{आई) कृष्ण कन्हैया के लिए, प्रार्थना स्वरूप, अक्सर उचारण करते है - " हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की " और मीडिया उसका निरादर करके, अपना प्रचार करने के लिए, छापता है, 'देखिए ये अमिताभ अपने विरोधियों को चुनौती दे रहा है, की, 'ले आओ हाथी घोड़ा ' हम अपने हथियारों से लड़ेंगे, डरेंगे नहीं !' एक तो घोर निंदा एक 'जय श्री कृष्ण ' के उपलक्ष्य में , और दूसरा , शब्दों को पलट कर विरोधियों को चुनौती देने की बात कर रहे है ।। सुन लो कान फाड़ के मीडिया वालो ।। 50 million की आबादी है हमारे followers की मीडिया वालो । जिस दिन हमने इशरा किया, तो उनमें से केवल 10 प्रतिशत ही, ठोकने के लिए तैयार बैठें हैं । तुम जितनी हमारे शब्दों की उलट पलट करके निंदा करोगे, उससे १०० गुना ज़ादा करने की क्षमता हमारे Ef के पास पड़ी है । ।। बस बोलने की देरी है उन्हें ।। ये देखिए मीडिया क्या छापता है : "अमिताभ बच्चन ने विरोधियों की धमकी पर कसा तंज, क्रिप्टिक पोस्ट लिखकर निकाली भड़ास- 'जाओ, ले आओ अपने हाथी घोड़े' News18 Hindi " ये देखा आपने - धर्म का निरादर, और बेतुका (Betuka) – Absurd, nonsensical, or silly. हास्यास्पद (Hasyaspad) – Ridiculous or laughable (invoking derision). असंगत ये वो हैं जिन्हें देश का 5th Column माना जाता है - 4 column तो हमारे संस्कारों में माना जाता है, आदर सम्मान के साथ ।। एक छटा इस लिए कहा जाता है , क्यूँकि उन्हें देशवासियों की और से सम्मानित, और एक समाज में आदार रूपी दर्जा दिया जाता है !! सम्मान ??? इससे बड़ा हासपद नहीं हो सकता ... . हमसे कोई ग़लती हो जाए - ग़लतियाँ हो जाती हैं - तो हम तुरंत क्षमा माँगते हैं, और सुधार करने का प्रयत्न करते हैं .. पर यहाँ लगता है उनका ये जन्म साइ धिकार है ... मैं कहने वाला था एक पीड़ित व्यक्ति का, स्नेह प्यार, जा रहा हूँ निद्रा के लिए लेकिन पीड़ित नहीं कहूँगा - अपनी पीड़ा का अधिकार केवल मेरा है - वो आपके { मीडिया ] लायक़ नहीं है ... शुभ रात्रि मेरे प्यारे E — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 1, 2026

धार्मिक मंत्र के गलत अर्थ पर बिग बी का फूटा गुस्सा

फैंस से मुलाकात के बाद अमिताभ बच्चन एक नए विवाद और मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर काफी आहत नजर आए। उन्होंने अपने आधिकारिक ब्लॉग और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक मीडिया रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई और अपना गुस्सा जाहिर किया।

अमिताभ बच्चन ने स्पष्ट किया कि फैंस से मुलाकात के दौरान उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का पारंपरिक भक्ति भाव से भरा जयकारा "हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की" लगाया था। लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने इस धार्मिक मंत्र को तोड़-मरोड़कर पेश किया और यह दावा कर दिया कि अमिताभ बच्चन अपने विरोधियों को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि 'अपने हाथी-घोड़े ले आओ, हम हथियारों से लड़ेंगे।'

'5 करोड़ फैंस की ताकत को न परखें': अमिताभ की मीडिया को चेतावनी

इस भ्रामक रिपोर्टिंग पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा कि किसी पवित्र धार्मिक मंत्र का इस्तेमाल अपने फायदे और टीआरपी के लिए करना आस्था का घोर अपमान है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि उनके 5 करोड़ से अधिक सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं। यदि वे केवल एक संकेत दे दें, तो उनमें से 10 प्रतिशत फैंस भी ऐसी गलत रिपोर्टिंग का माकूल जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि यदि कोई आम व्यक्ति या हस्ती गलती करती है, तो वह तुरंत माफी मांगती है और सुधार करती है, लेकिन मीडिया को जैसे बिना वजह निशाना बनाने का जन्मसिद्ध अधिकार मिल गया है।