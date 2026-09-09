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Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर

'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' के तूफान में क्या टिक पाएगी अक्षय-सैफ की 'हैवान'? बॉक्स ऑफिस का कड़ा इम्तिहान!

'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' के तूफान में क्या टिक पाएगी अक्षय-सैफ की 'हैवान'? बॉक्स ऑफिस का कड़ा इम्तिहान!
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:44 IST)
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'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' के तूफान में क्या टिक पाएगी अक्षय-सैफ की 'हैवान'? बॉक्स ऑफिस का कड़ा इम्तिहान!
बॉक्स ऑफिस एक ऐसा अखाड़ा है जहां कभी-कभी बिना शोर मचाए आई फिल्में इतिहास रच देती हैं, तो कभी बड़े सितारों से सजी फिल्में भी दर्शकों को तरस जाती हैं। इस वक्त सिनेमाघरों का मिजाज पूरी तरह से दो अलग-अलग जोनर की फिल्मों,   'मिर्जापुर द मूवी' और 'हनुमान अंश' के पक्ष में झुका हुआ है। इन दोनों फिल्मों ने न सिर्फ बंपर कमाई की है, बल्कि सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। ऐसे में 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर 'हैवान' के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी है।
 

'मिर्जापुर द मूवी' और 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर एकछत्र राज

वर्तमान में टिकट खिड़की पर दो फिल्मों की सुनामी चल रही है। एक तरफ है क्राइम और थ्रिलर से भरपूर 'मिर्जापुर द मूवी', जो अपने पहले हफ्ते की शानदार सफलता के बाद अब दूसरे सप्ताह में भी अपना दबदबा बनाए हुए है। फिल्म की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि मेट्रो सिटीज के मल्टीप्लेक्स से लेकर छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन्स तक हाउसफुल के बोर्ड नजर आ रहे हैं।
 
वहीं दूसरी तरफ है 'हनुमान अंश', जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक लंबी और ऐतिहासिक पारी खेली है। अपने छठे सप्ताह में प्रवेश करने के बावजूद इस फिल्म का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन दोनों फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनका दर्शक वर्ग (Target Audience) बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों ही अपने-अपने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में 100% सफल रही हैं। एक तरफ जहां यूथ और मास ऑडियंस मिर्जापुर के भौकाल का आनंद ले रही है, वहीं पारिवारिक दर्शक और माइथोलॉजी के प्रशंसक 'हनुमान अंश' पर प्यार लुटा रहे हैं।
 

'हैवान' की रिलीज: क्या 11 सितंबर का फैसला सही है?

इस बॉक्स ऑफिस क्लैश के बीच 11 सितंबर को 'हैवान' रिलीज होने जा रही है। कागज पर यह फिल्म एक मजबूत नजर आती है। फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे दो बड़े सुपरस्टार हैं, जिनकी 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' वाली केमिस्ट्री दशकों से दर्शकों की पसंदीदा रही है। निर्देशन की कमान कॉमेडी और ड्रामा के मास्टर प्रियदर्शन के हाथों में है। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तिकड़ी मौजूदा बॉक्स ऑफिस की आंधी को झेल पाएगी?
 
व्यापार विश्लेषकों (Trade Analysts) की मानें तो इस वक्त 'हैवान' को रिलीज करना एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। फिल्म के सामने सबसे बड़ी समस्या इसका प्रमोशन और 'बज' (Buzz) है।
 

बड़े सितारे, लेकिन गायब है बज (Zero Hype)

आज के दौर में फिल्म की सफलता काफी हद तक उसके प्री-रिलीज हाइप पर निर्भर करती है। 'हैवान' जैसी मल्टीस्टारर फिल्म का अब तक कोई खास क्रेज नहीं बन पाया है। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर वो उत्सुकता नजर नहीं आ रही है, जो अक्षय और सैफ की फिल्म के लिए होनी चाहिए।
 
जब सिनेमाघरों में पहले से ही दो ब्लॉकबस्टर फिल्में मजबूती से पैर जमाए बैठी हों, तो किसी भी नई फिल्म को ओपनिंग लेने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग और माउथ पब्लिसिटी की जरूरत होती है। 'हैवान' इस मोर्चे पर कमजोर नजर आ रही है। अगर दर्शक पहले से ही 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' पर अपना पैसा और समय खर्च कर रहे हैं, तो बिना किसी ठोस कारण के वे एक ऐसी फिल्म देखने क्यों जाएंगे जिसका कोई शोर ही नहीं है?
 

बॉक्स ऑफिस पूर्वानुमान (Box Office Forecast)

'हैवान' की राह बॉक्स ऑफिस पर कांटों भरी होने वाली है। फिल्म को ओपनिंग डे पर पहले से ही कम शोज मिलने की संभावना है क्योंकि सिनेमाघर मालिक हिट चल रही फिल्मों के शोज कम नहीं करना चाहेंगे। फिल्म की कमाई पूरी तरह से पहले दिन की 'वर्ड ऑफ माउथ' (Word of Mouth) पर निर्भर करेगी।
 
अगर फिल्म का कंटेंट असाधारण हुआ और प्रियदर्शन का जादू चल गया, तो फिल्म सप्ताहांत (Weekend) तक रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन अगर फिल्म थोड़ी भी कमजोर निकली, तो 'मिर्जापुर द मूवी' और 'हनुमान अंश' की आंधी इसे पहले ही वीकेंड में बॉक्स ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। मेकर्स को चाहिए था कि वे एक बेहतर रिलीज डेट चुनते, जहां फिल्म को सोलो रिलीज का फायदा मिल पाता। फिलहाल, 11 सितंबर का यह मुकाबला 'हैवान' के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है।
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
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