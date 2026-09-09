44 शो से 5,427 तक पहुंचा आंकड़ा, 5वें हफ्ते में 'हनुमान अंश' ने रचा नया इतिहास

बॉक्स ऑफिस पर इस समय सिर्फ और सिर्फ 'हनुमान अंश' का डंका बज रहा है। फिल्म की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है और यह हर बीतते दिन के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सिनेमाघरों में दर्शकों का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि ट्रेड एनालिस्ट्स के लिए भी इसके दैनिक आंकड़ों का पहले से अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है।

इस फिल्म की सफलता की सबसे हैरान करने वाली और अविश्वसनीय दास्तान इसके शो काउंट में साफ देखी जा सकती है। रिलीज के पहले हफ्ते के शुक्रवार को जहां फिल्म के पास महज 390 शो थे, वहीं दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को यह संख्या सिमटकर सिर्फ 44 शो रह गई थी।

ज्यादातर फिल्मों का सफर ऐसे मोड़ पर खत्म माना जाता है, लेकिन जबरदस्त 'वर्ड ऑफ माउथ' ने ऐसा चमत्कार किया कि तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को शो बढ़कर 478 हुए और चौथे हफ्ते में यह छलांग सीधे 2,078 शो तक जा पहुंची। वर्तमान यानी 5वें हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म पूरे देश में रिकॉर्ड 5,427 शो पर चल रही है। 44 शो से 5,427 शो तक का यह सफर भारतीय सिनेमा के इतिहास में दुर्लभ माना जा रहा है।

कलेक्शन के मोर्चे पर भी 5वां हफ्ता किसी ब्लॉकबस्टर ओपनिंग वीक जैसा नजर आ रहा है। 5वें हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 9.30 करोड़ रुपये जुटाए, जिसके बाद शनिवार को उछाल के साथ 15.30 करोड़ और रविवार को ऐतिहासिक 21 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। वीकडेज में भी रफ्तार धीमी नहीं पड़ी; सोमवार को फिल्म ने 9.50 करोड़ और 5वें मंगलवार को डिस्काउंटेड टिकट ऑफर के दम पर 10.10 करोड़ रुपये की हैरतअंगेज कमाई की।

इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 135.06 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। 5वें मंगलवार को दोहरे अंकों में कमाई करना यह साबित करता है कि जनता के सिर चढ़कर 'हनुमान अंश' का जादू बोल रहा है और आने वाले दिनों में यह कई और बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाली है।