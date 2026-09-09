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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (16:05 IST)

Bigg Boss 20: मैरी कॉम से भिड़ीं रीति तिवारी, बोलीं- पीठ-पीछे बात मत करो

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (16:07 IST)
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रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' के आगाज के साथ ही घर के अंदर ड्रामे और विवादों का सिलसिला तेज हो चुका है। हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में भारत की स्टार बॉक्सर मैरी कॉम और प्रसिद्ध अभिनेता व नेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी के बीच तीखी बहस होती नजर आ रही है। 
 
यह पूरा विवाद घर की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों यानी किचन ड्यूटी और चाय बनाने को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते आत्मसम्मान और ईगो की जंग में तब्दील हो गया। प्रोमो में देखा जा सकता है कि मैरी कॉम किचन एरिया में घर के सभी सदस्यों से काम और जिम्मेदारियों का हिसाब ले रही थीं। 
उन्होंने सदस्यों से पूछा कि किसे कौन-सी किचन ड्यूटी सौंपी गई है। इस पर रीति तिवारी ने स्पष्ट किया कि बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी उनकी ही है, लेकिन फिलहाल वे सबके लिए चाय बना रही हैं।  
 
इसी बात पर मैरी कॉम ने थोड़ा सख्त लहजे में सवाल किया, "चाय बनाने में कितना टाइम लगता है भाई?" मैरी का यह अंदाज रीति तिवारी को पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, "तो आप खुद बना लीजिए।" इस पर मैरी कॉम ने कहा, "तो दूसरे के बीच में मत घुसो ना।"  
 
पीठ-पीछे बात मत करो- रीति ने दिया करारा जवाब  
मैरी कॉम की टोक-टाक के बाद माहौल और ज्यादा गरमा गया। रीति तिवारी ने बिना किसी झिझक के सीधे मैरी कॉम को जवाब देते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन मेरे पीठ-पीछे बात मत कीजिए।
 
रीति की इस बात से नाराज होकर मैरी कॉम ने अपने कद और पहचान का हवाला दिया। मैरी ने कहा, पूरी दुनिया मुझे जानती है। यहां पर ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता? इसके जवाब में रीति ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि अब पूरी दुनिया मैरी कॉम का एक अलग रूप देखेगी। 
 
किचन पॉलिटिक्स और कैप्टनशिप का मुद्दा
बिग बॉस के घर में हर सीजन की तरह इस बार भी 'किचन पॉलिटिक्स' सबसे बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। नियम के मुताबिक हर कंटेस्टेंट को घर के कामों में हाथ बंटाना होता है। मैरी कॉम अपने अनुशासित खेल और कड़क अंदाज के लिए जानी जाती हैं, इसलिए वे चाहती थीं कि हर कोई अपनी ड्यूटी समय पर पूरी करे। उन्हें लगा कि रीति बर्तन धोने की ड्यूटी में देरी कर रही हैं।
 
वहीं दूसरी ओर, रीति तिवारी का रुख यह था कि मैरी कॉम घर की कैप्टन नहीं हैं, जो उन्हें आदेश दें या उनके काम करने का तरीका तय करें। रीति का मानना था कि वे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही हैं, बल्कि चाय बनाने के बाद तुरंत बर्तन साफ कर देतीं।
 
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बहस आगे चलकर क्या मोड़ लेती है। क्या वीकेंड के वार में सलमान खान इस मुद्दे पर दोनों की क्लास लगाएंगे या घर के बाकी सदस्य इस विवाद को शांत करवा पाएंगे?  
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