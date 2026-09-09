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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (15:29 IST)

'छठी मैया' गाने के टीजर में दिखी 'द वन' की आध्यात्मिक दुनिया, तमन्ना भाटिया ने खींचा ध्यान

The Vvaan movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (15:30 IST)
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फिल्म 'द वन' के मेकर्स ने पहले 'समझो ना' गाने के जरिए प्यार और रोमांस की मासूमियत से दर्शकों को रूबरू कराया था। फिल्म के रोमांटिक रंग की झलक दिखाने के बाद अब मेकर्स ने फिल्म की आध्यात्मिक दुनिया की ओर कदम बढ़ाया है। फिल्म के दूसरे गाने 'छठी मैया' का एक दमदार टीज़र जारी किया गया है, जिसमें तमन्ना भाटिया केंद्र में नजर आ रही हैं। इस गाने में वन देवी की शक्ति और छठ पूजा की आस्था का प्रभावशाली मेल देखने को मिलता है।
 
जंगल के रहस्य और लोककथाओं से भरी इस दुनिया में वन देवी की शक्ति और छठ पूजा की सदियों पुरानी परंपरा को ‘छठी मैया’ के टीज़र में जीवंत किया गया है। गाने को विशाल मिश्रा ने अपनी मधुर आवाज में गाया और संगीतबद्ध किया है, जबकि इसके बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं। गाने की कोरियोग्राफी चिन्नी प्रकाश ने की है।
जहां 'समझो ना' ने दिलों को छूते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना के बीच की खूबसूरत रोमांटिक केमिस्ट्री को दिखाया था, वहीं ‘छठी मैया’ फिल्म के आध्यात्मिक पहलू को और गहराई से सामने लाता है। इस गाने में छठ पूजा की सदियों पुरानी परंपरा को फिल्म की लोककथा और फैंटेसी से भरी दुनिया के साथ जोड़ा गया है। 
 
तमन्ना और श्वेता तिवारी इस गाने का अहम हिस्सा हैं। ज़ी म्यूज़िक के म्यूज़िक लेबल के तहत आने वाला यह गाना ‘द वन’ की रहस्यमयी, रोमांचक, रोमांटिक और फैंटेसी से भरी दुनिया में एक आध्यात्मिक रंग जोड़ता है। ‘छठी मैया’ का टीज़र फिल्म की धार्मिक और भक्ति से जुड़ी दुनिया की एक खास झलक पेश करता है, जो दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा देता है।
 
देश के कुछ सबसे अलग और दमदार कहानीकारों के साथ बनी ‘द वन’ में टीवीएफ के अरुणाभ कुमार, निर्देशक दीपक मिश्रा और एकता कपूर साथ आए हैं। भारतीय लोककथाओं को एक नए सिनेमाई अंदाज में पेश करने वाली यह फिल्म फैंटेसी और लोककथाओं की दुनिया में रची-बसी है। 
 
इसमें एडवेंचर, मिस्ट्री और ह्यूमर का भी शानदार मेल देखने को मिलेगा, जो इसे एक संपूर्ण फैमिली एंटरटेनर बनाता है। फिल्म की दुनिया सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं है। ‘द लीजेंड ऑफ वन’ कॉमिक बुक के जरिए दर्शकों को पहले ही इसके विशाल लोककथा जगत से परिचित कराया जा चुका है।
बालाजी मोशन पिक्चर्स, जो बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक डिवीजन है, द्वारा प्रस्तुत ‘द वन’ को टीवीएफ और 11.11 प्रोडक्शन के साथ मिलकर बनाया गया है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। अरुणाभ कुमार द्वारा लिखित और दीपक मिश्रा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मनु आनंद डीओपी और विजुअल डायरेक्टर हैं। फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने प्रोड्यूस किया है।
 
‘द वन’ 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म बड़े पर्दे पर फैंटेसी और लोककथाओं की एक ऐसी दुनिया पेश करने का वादा करती है, जहां शानदार विजुअल्स, संगीत, रहस्य, रोमांस और भव्यता मिलकर दर्शकों को एक अलग अनुभव देंगे।
 
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