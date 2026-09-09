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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (16:27 IST)

तापसी पन्नू की 'गांधारी' बनी नेटफ्लिक्स पर दूसरी सबसे बड़ी इंडियन ओरिजिनल फिल्म ओपनिंग

Taapsee Pannu
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (16:27 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की लीडिंग 'गांधारी' ने नेटफ्लिक्स पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसने अपने पहले हफ़्ते में दुनिया भर में 5.9 मिलियन व्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं और इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ़िल्मों में दूसरे सबसे ज़्यादा ओपनिंग-वीक परफ़ॉर्मर के तौर पर रैंक किया है। 
 
3 सितंबर, 2026 को रिलीज़ हुई इस एक्शन थ्रिलर ने जाने जान और डार्लिंग्स के ओपनिंग-वीक नंबर को पीछे छोड़ दिया है, और यह सबसे मज़बूत इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ़िल्मों में से एक बन गई है। दो पत्ती, जो 25 अक्टूबर, 2024 को रिलीज़ हुई थी, अपने ओपनिंग वीक में 17 मिलियन व्यूज़ के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। 
 
गांधारी 5.9 मिलियन व्यूज़ के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि जाने जान, जो 21 सितंबर, 2023 को रिलीज़ हुई थी, ने 4.4 मिलियन व्यूज़ रिकॉर्ड किए थे। 5 अगस्त, 2022 को प्रीमियर हुई डार्लिंग्स को 411,538 व्यूज़ मिले।
इस रैंकिंग ने गांधारी को किसी भी इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ़िल्म के लिए सबसे मज़बूत ओपनिंग-वीक परफ़ॉर्मर में से एक बना दिया है। यह माइलस्टोन तापसी पन्नू की हिंदी एक्शन-थ्रिलर के लिए ऑडियंस की अट्रैक्शन को भी दिखाता है, जिससे फ़िल्म के नेटफ्लिक्स रन में एक और बड़ी अचीवमेंट जुड़ गई है।
 
यह अचीवमेंट तापसी की परफ़ॉर्मेंस, खासकर फ़िल्म के एक्शन सीक्वेंस की ज़बरदस्त तारीफ़ के बीच आई है। ऑडियंस ने हर फाइट में उनके इंटेंसिटी, फ़िज़िकैलिटी और इमोशनल कॉन्फ़िडेंस की तारीफ़ की है, कई लोगों ने इसे हाल के हिंदी सिनेमा में किसी फ़ीमेल एक्टर की बेस्ट एक्शन परफ़ॉर्मेंस में से एक कहा है।
 
तापसी के लिए, नंबर 2 रैंकिंग गांधारी के रन में एक और बड़ी अचीवमेंट जोड़ती है, साथ ही हिंदी सिनेमा की लीडिंग फ़ीमेल एक्शन परफ़ॉर्मर में से एक के तौर पर उनकी पोज़िशन को मज़बूत करती है। फ़िल्म को न सिर्फ़ ग्लोबली एक मज़बूत ऑडियंस मिली है, बल्कि इसने तापसी को ऐसा एक्शन करने का मौका भी दिया है जिसे ऑडियंस फ़ीमेल-लीड हिंदी सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क कह रही है।
 
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