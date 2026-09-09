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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (16:55 IST)

अक्षय कुमार की 'समुक' में विनीत कुमार सिंह की एंट्री, निभाएंगे अहम भूमिका!

Samuk Movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (16:58 IST)
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अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की आने वाली साइंस-फिक्शन एलियन सर्वाइवल-एक्शन थ्रिलर 'समुक' को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फिल्म की कास्ट में अब एक और दमदार नाम जुड़ने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘मुक्काबाज़’ और ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ जैसे प्रोजेक्ट्स में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले अभिनेता विनीत कुमार सिंह भी इस महत्वाकांक्षी फिल्म का हिस्सा बन गए हैं।
 
फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, विनीत कुमार सिंह निर्देशक कनिष्क वर्मा की इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक उनके किरदार या फिल्म की कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आने दी है। बताया जा रहा है कि विनीत की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और किरदारों में पूरी तरह उतर जाने की उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया है।
एक सूत्र के मुताबिक, विनीत के अभिनय में एक खास तरह की रॉनेस और फिजिकलिटी है। निर्देशक को लगा कि इस किरदार के लिए वह बिल्कुल सही रहेंगे। फिल्म में उनकी मौजूदगी कहानी को एक अलग ऊर्जा देगी और इस भूमिका के लिए ऐसे अभिनेता की जरूरत थी, जो बिना जरूरत से ज्यादा किए किरदार में जरूरी तीव्रता ला सके।
 
सूत्र ने आगे बताया, समुक की कास्टिंग एक स्पष्ट क्रिएटिव सोच के साथ की जा रही है। मेकर्स सिर्फ पारंपरिक विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि ऐसे कलाकारों को साथ लाना चाहते हैं, जो इस दुनिया में विश्वसनीयता और अपनी अलग पहचान जोड़ सकें। विनीत अपने किरदारों के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से खुद को तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में वह अक्षय कुमार के साथ एक बड़े मिशन का हिस्सा होंगे। उनका किरदार कहानी के लिए बेहद अहम बताया जा रहा है और दोनों किरदारों के बीच फिल्म में एक मजबूत बॉन्ड देखने को मिलेगा।
 
विनीत कुमार सिंह ने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। अनुराग कश्यप की ‘मुक्काबाज़’ में उनके प्रदर्शन को खास तौर पर सराहा गया था। वहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर में दानिश खान का उनका किरदार भी उनके शुरुआती करियर की चर्चित भूमिकाओं में शामिल रहा है। इसके अलावा वह गोल्ड, गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल, सांड की आंख, जाट और छावा जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं।
 
विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बनी Samuk को आशीन ए. शाह को-प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशक कनिष्क वर्मा हैं। यह फिल्म अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की 13 साल बाद होने वाली वापसी को भी चिह्नित करती है। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट पिछले दो साल से ज्यादा समय से डेवलपमेंट में है और फिलहाल लंदन में इसकी शूटिंग चल रही है।
बड़े पैमाने पर बनाई जा रही समुक में साइंस-फिक्शन के साथ एक्शन, सर्वाइवल और हॉरर का मेल देखने को मिलेगा। फिल्म को भारतीय सिनेमा के लिए एक अलग तरह की जॉनर फिल्म के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अक्षय कुमार के लीड रोल में होने और लगातार दिलचस्प होती कास्ट के बीच मेकर्स फिलहाल फिल्म के किरदारों और कहानी से जुड़ी अहम जानकारियों को छिपाकर रख रहे हैं।
 
समुक के 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है और इसे बड़े पर्दे के लिए एक महत्वाकांक्षी जॉनर स्पेक्टेकल के तौर पर पेश किया जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि समुक में विनीत कुमार सिंह का किरदार क्या होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब देने की जल्दी मेकर्स फिलहाल नहीं दिखा रहे हैं।
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