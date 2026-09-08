हैवान मूवी प्रिव्यू: अक्षय-सैफ की हैवान में कौन है असली शिकारी? जानिए कहानी, कास्ट और रिलीज डेट

11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही ‘हैवान’ इस साल की चर्चित क्राइम थ्रिलर फिल्मों में शामिल है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी, जबकि निर्देशन की कमान प्रियदर्शन के हाथों में है। फिल्म को लेकर उत्सुकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह प्रियदर्शन की ही 2016 की चर्चित मलयालम फिल्म ‘Oppam’ का हिंदी रूपांतरण है। हालांकि निर्देशक ने इसे महज फ्रेम-दर-फ्रेम रीमेक बनाने के बजाय नए अंदाज में पेश करने की बात कही है।

क्या है ‘हैवान’ की कहानी?

फिल्म की कहानी का केंद्र एक ऐसा शख्स है जिसकी आंखें उसका साथ नहीं देतीं, लेकिन उसकी दूसरी इंद्रियां बेहद तेज हैं। सैफ अली खान फिल्म में एक दृष्टिबाधित मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहे हैं। वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल चुका है। आवाज, स्पर्श और आसपास की हलचल को महसूस करने की उसकी क्षमता उसे आम लोगों से अलग बनाती है।

कहानी तब खतरनाक मोड़ लेती है जब वह एक हत्या और उसके पीछे छिपे रहस्य से टकराता है। एक तरफ है अपराधी, जो बेहद खतरनाक और मानसिक रूप से सनकी है, तो दूसरी तरफ वह शख्स है जो देख नहीं सकता, लेकिन अपराधी तक पहुंचने के लिए अपनी बाकी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है।

यहीं से शुरू होता है बिल्ली और चूहे का खेल। एक मासूम बच्ची की सुरक्षा भी कहानी का अहम हिस्सा बनती है और नायक को न सिर्फ हत्यारे से बचना है, बल्कि खुद को भी इस पूरे मामले में फंसने से बचाना है। मूल फिल्म ‘Oppam’ में भी दृष्टिबाधित लिफ्ट ऑपरेटर की कहानी थी, जो हत्या का गवाह बनने के बाद परिस्थितियों में फंस जाता है और एक बच्ची को साइको किलर से बचाने के साथ अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है।

हालांकि ‘हैवान’ में इस कहानी को हिंदी दर्शकों और मौजूदा समय के हिसाब से नए तरीके से पेश किया गया है। प्रियदर्शन ने खुद कहा है कि वह ‘Oppam’ को सीधे कॉपी-पेस्ट करने के बजाय स्वतंत्र तरीके से ‘हैवान’ बना रहे हैं।

अक्षय कुमार बनेंगे खतरनाक ‘हैवान’?

फिल्म में अक्षय कुमार का किरदार सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा करता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वह एक खतरनाक और निर्मम साइको किरदार में नजर आएंगे। प्रियदर्शन के अनुसार अक्षय को इस भूमिका में लाने का फैसला भी कुछ हद तक अचानक हुआ था। पहले इस किरदार के लिए बॉबी देओल और बाद में अक्षय खन्ना के नाम पर विचार हुआ था, लेकिन आखिरकार अक्षय कुमार को चुना गया।

यानी फिल्म में दर्शकों को अक्षय का वह अंदाज देखने को मिल सकता है, जो उनकी आम तौर पर दिखने वाली एक्शन या कॉमेडी भूमिकाओं से काफी अलग है।

सैफ अली खान का चुनौतीपूर्ण किरदार

सैफ अली खान के लिए भी ‘हैवान’ खास फिल्म है। वह ऐसे किरदार में हैं जिसे पर्दे पर दृष्टिबाधित व्यक्ति की शारीरिक भाषा और संवेदनशीलता के साथ निभाना है। सैफ ने फिल्म के एक्शन दृश्यों को काफी चुनौतीपूर्ण बताया है।

दिलचस्प बात यह है कि प्रियदर्शन ने सैफ को मूल ‘Oppam’ देखने से भी रोका, ताकि वह मोहनलाल के अभिनय की नकल करने के बजाय अपने तरीके से किरदार तैयार करें। निर्देशक का मानना था कि किसी दूसरे कलाकार की परफॉर्मेंस की नकल करने के बजाय किरदार को अपनी समझ से जीना ज्यादा जरूरी है।

कौन-कौन है फिल्म में?

‘हैवान’ की स्टारकास्ट में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर, राजपाल यादव, शरीब हाशमी, राजेश शर्मा, मनोज जोशी, पहल चौधरी और नायरा शाह नजर आएंगे।

सैयामी खेर फिल्म में इंस्पेक्टर वर्षा जोशी की भूमिका में हैं, जबकि श्रिया पिलगांवकर का भी महत्वपूर्ण किरदार है। फिल्म में श्रिया अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ एक डांस नंबर में भी नजर आएंगी।

फिल्म की सबसे खास कड़ियों में से एक मोहनलाल का कैमियो है। मूल ‘Oppam’ में मुख्य भूमिका निभाने वाले मोहनलाल का ‘हैवान’ में दिखाई देना इस रीमेक को लेकर उत्सुकता और बढ़ाता है।

इसके अलावा यह फिल्म अभिनेता असरानी की आखिरी फिल्म उपस्थिति भी होगी। फिल्म में उन्होंने हुसैन का किरदार निभाया है और अपनी मृत्यु से पहले वह शूटिंग पूरी कर चुके थे।

प्रियदर्शन की वापसी थ्रिलर के मैदान में

‘हैवान’ के निर्देशक प्रियदर्शन हैं। हिंदी सिनेमा में कॉमेडी और मनोरंजन से लेकर गंभीर विषयों तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले प्रियदर्शन इस बार फिर एक गहरे क्राइम थ्रिलर के साथ लौट रहे हैं। खुद निर्देशक ने इसे अपने करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया है।

दिलचस्प यह भी है कि ‘Oppam’ भी प्रियदर्शन की ही फिल्म थी। 2016 में रिलीज हुई उस मलयालम फिल्म में मोहनलाल ने दृष्टिबाधित जयरामन की भूमिका निभाई थी और फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी।

कहां हुई शूटिंग?

‘हैवान’ की शूटिंग अगस्त 2025 में केरल के कोच्चि से शुरू हुई। इसके बाद फिल्म की शूटिंग वागामोन और ऊटी में हुई। अंतिम शेड्यूल मुंबई में पूरा किया गया, जहां चर्चगेट रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और अलीबाग जैसी लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया।

फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2025 में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पूरी हुई और पोस्ट-प्रोडक्शन जुलाई 2026 में पूरा किया गया।

कब रिलीज होगी ‘हैवान’?

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की यह क्राइम थ्रिलर 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण KVN Productions और Thespian Films ने किया है।

‘हैवान’ की सबसे बड़ी ताकत इसका कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा नायक जो देख नहीं सकता, उसके सामने ऐसा अपराधी है जिसे पकड़ना आसान नहीं। ऊपर से बच्ची की सुरक्षा, हत्या का रहस्य और अक्षय कुमार का साइको अवतार कहानी में लगातार तनाव पैदा कर सकते हैं।

इसके साथ अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी करीब 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ दिखाई दे रही है।

इसलिए अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सस्पेंस और एक्शन पसंद है, तो ‘हैवान’ 11 सितंबर को देखने लायक फिल्मों में अपनी जगह बना सकती है। हालांकि असली परीक्षा यही होगी कि प्रियदर्शन ‘Oppam’ की मूल आत्मा को बरकरार रखते हुए हिंदी दर्शकों के लिए इसमें कितना नया रोमांच जोड़ पाते हैं।