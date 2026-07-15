यूरोप की महाभारत है The Odyssey, क्रिस्टोफर नोलन ने अरबों रुपये दांव पर लगाकर क्या अनोखा चुना है! कहानी तो जान लीजिए

क्रिस्टोफर नोलन की 'The Odyssey' को लेकर सोशल मीडिया और सिनेमा जगत में भारी हाइप है। आपको बता दें कि 23,900 करोड़ रुपये ($2.8 Billion+) का यह आंकड़ा नोलन की किसी एक फिल्म का बजट नहीं है, बल्कि यह उनकी अब तक की सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों (जैसे Oppenheimer, Inception, The Dark Knight Trilogy) की कुल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कमाई (Total Lifetime Box Office Earnings) को दर्शाता है, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे मूल्यवान डायरेक्टर बना दिया है।

नोलन अब इतिहास के सबसे बड़े ग्रीक महाकाव्य (Greek Epic) 'द ओडिसी' (The Odyssey) पर आधारित एक बेहद भव्य और बड़े बजट की फिल्म लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इस कहानी को "यूरोप की महाभारत" कहा जाता है और इसकी कहानी क्या है।

हॉलीवुड के मास्टरमाइंड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन (Christopher Nolan) जब भी कोई फिल्म बनाते हैं, तो सिनेमा का इतिहास बदल जाता है। बॉक्स ऑफिस पर 23,900 करोड़ रुपये से अधिक की कुल कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले नोलन की मूवी 'द ओडिसी' को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता है।

इस प्राचीन कहानी को "यूरोप की महाभारत" कहा जाता है। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जिसने नोलन जैसे आधुनिक डायरेक्टर को आकर्षित किया? आइए जानते हैं 'द ओडिसी' की वह चक्रव्यूह जैसी कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।

क्यों कहा जाता है इसे 'यूरोप की महाभारत'?

जैसे भारत में 'महाभारत' कुरुक्षेत्र के युद्ध और उसके बाद के परिणामों की एक विशाल गाथा है, ठीक वैसे ही प्राचीन ग्रीस (यूनान) में कवि होमर (Homer) द्वारा रचित 'द इलियड' (The Iliad) और 'द ओडिसी' (The Odyssey) हैं।

जहाँ 'इलियड' में ट्रोजन वॉर (ट्रॉय के प्रसिद्ध युद्ध) की कहानी है, वहीं 'द ओडिसी' उस युद्ध के बाद की कहानी है। यह एक राजा की अपने घर लौटने की 10 साल लंबी ऐसी यात्रा है, जिसमें कदम-कदम पर देवता, दानव, जादुई शक्तियां और इंसानी जज्बात आपस में टकराते हैं, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में धर्म, नीति और माया का टकराव होता है।

क्या है 'The Odyssey' की मुख्य कहानी?

यह कहानी है इथाका (Ithaca) के बुद्धिमान राजा ओडिसियस (Odysseus) की। ट्रॉय के युद्ध को जीतने में ओडिसियस का सबसे बड़ा हाथ था (इन्होंने ही लकड़ी के घोड़े यानी 'Trojan Horse' का मास्टरप्लान बनाया था)। युद्ध खत्म होने के बाद ओडिसियस अपने सैनिकों के साथ अपने देश इथाका और अपनी पत्नी पेनेलोप के पास लौटने के लिए निकलते हैं। लेकिन, नियति को कुछ और ही मंजूर था।

यह सफर जो कुछ हफ्तों का होना चाहिए था, वह 10 साल लंबे महाविनाशकारी चक्रव्यूह में बदल जाता है:

1. समुद्र के देवता का श्राप

सफर के दौरान ओडिसियस का सामना 'पॉलीफेमस' नाम के एक भयानक एक आंख वाले राक्षस (Cyclops) से होता है, जो समुद्र के देवता पोसिडॉन (Poseidon) का बेटा था। ओडिसियस अपनी चालाकी से उस राक्षस की आंख फोड़कर बच निकलते हैं। इससे गुस्सा होकर समुद्र के देवता पोसिडॉन ओडिसियस को श्राप देते हैं कि वह कभी आसानी से अपने घर नहीं लौट पाएगा और उसके सारे सैनिक मारे जाएंगे।

2. जादूगरनी और नरभक्षी राक्षस

रास्ते में ओडिसियस के जहाज भटक जाते हैं। वे कभी इंसानों को सुअर बना देने वाली जादूगरनी 'सार्सी' (Circe) के द्वीप पर फंसते हैं, तो कभी इंसानों को खा जाने वाले राक्षसों के चंगुल में। उन्हें समुद्र की उन खतरनाक अप्सराओं (Sirens) से भी गुजरना पड़ता है, जिनकी सुरीली आवाज सुनकर नाविक सम्मोहित होकर अपनी जान दे देते थे।

3. नरक (Underworld) की यात्रा

अपने घर का रास्ता खोजने के लिए ओडिसियस को जीवित रहते हुए 'अंडरवर्ल्ड' यानी पाताल लोक (नरक) की यात्रा करनी पड़ती है, जहाँ वे मरे हुए महान योद्धाओं की आत्माओं और भविष्यवक्ताओं से मिलते हैं।

4. घर पर दूसरा 'महाभारत'

जब 10 साल भटकने और अपने सभी सैनिकों को खोने के बाद ओडिसियस अकेले एक भिखारी के भेष में अपने देश इथाका पहुंचते हैं, तो वहाँ एक अलग ही युद्ध उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें मरा हुआ समझकर दर्जनों दुष्ट राजकुमारों (Suitors) ने उनके महल पर कब्जा कर लिया था और उनकी पत्नी से जबरन शादी करना चाहते थे। यहाँ ओडिसियस अपने बेटे के साथ मिलकर उन सभी का अंत करते हैं, जो किसी क्लाइमेक्स से कम नहीं है।

क्रिस्टोफर नोलन इस कहानी को कैसे बदल सकते हैं?

सिनेमा के जानकारों का मानना है कि अगर क्रिस्टोफर नोलन ने इस ग्रीक महाकाव्य को पर्दे पर उतारा है, तो यह सीधे तौर पर कालजयी सिनेमा (Cinema Masterpiece) होगी। नोलन की फिल्मों की खासियत है, नॉन-लीनियर स्टोरीटेलिंग (समय को आगे-पीछे दिखाना) और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स।

टाइम लूप और भटकाव: ओडिसियस के 10 साल के भटकाव को नोलन मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर दिखा सकते हैं, जैसा उन्होंने Inception और Interstellar में किया था।

ओडिसियस के 10 साल के भटकाव को नोलन मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर दिखा सकते हैं, जैसा उन्होंने Inception और Interstellar में किया था। भव्य विजुअल्स: समुद्र के देवता का प्रकोप और अंडरवर्ल्ड के दृश्यों को नोलन बिना CGI के (या बहुत कम CGI के साथ) जिस तरह फिल्माएंगे, वह दर्शकों के लिए एक लाइफ-चेंजिंग विजुअल एक्सपीरियंस होगा।

'द ओडिसी' केवल एक राजा के घर लौटने की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी हौसले, बुद्धिमत्ता और किस्मत से लड़ने की महागाथा है। 23,900 करोड़ रुपये से अधिक की साख वाले क्रिस्टोफर नोलन अगर इतिहास के पन्नों से इस 'यूरोप की महाभारत' से बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स का टूटना तय है।