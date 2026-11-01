Hero का सस्ता स्कूटर, त्योहार पर मचेगा धमाल



ALSO READ: Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा? त्योहारी सीजन से पहले दोपहिया वाहन निर्माता Hero MotoCorp ने अपने 110cc स्कूटर Destini 110 का नया Classique Edition पेश किया है। कंपनी ने इस नए एडिशन में इंजन या परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि इसे नए कलर ऑप्शन और डुअल-टोन स्टाइलिंग के साथ उतारा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 76,400 रुपये रखी गई है। यह स्कूटर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो रोजाना ऑफिस, बाजार और छोटे शहरों में आने-जाने के लिए पेट्रोल स्कूटर खरीदना चाहते हैं और साथ ही अलग लुक भी पसंद करते हैं।

Hero Destini 110 Classique Edition की कीमत कितनी है?

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत

Destini 110 VX ₹75,000

Destini 110 Classique Edition ₹76,400



(कृपया शहर और डीलरशिप के अनुसार कीमतों की पुष्टि करें।)

Destini 110 ZX तीन नए रंगों में मिलेगा स्कूटर

Hero ने Destini 110 Classique Edition को अलग पहचान देने के लिए इसमें खास कलर कॉम्बिनेशन दिया है। इसमें तीन एक्सक्लूसिव कलर विकल्प मिलते हैं। इसके साथ डुअल-टोन स्टाइलिंग भी दी गई है।

- सिल्वर और ग्रे कलर के साथ ब्राउन इनर पैनल मिलेंगे।

- ब्राउन कलर में कॉन्ट्रास्ट ब्लैक इनर पैनल दिया गया है।

- बॉडी कलर से मैच करते मिरर मिलेंगे।

- साइड में खास स्ट्राइप्स दी गई हैं।

- स्कूटर पर एक्सक्लूसिव 3D एम्ब्लेम मिलेगा।

इन बदलावों का मकसद स्कूटर को VX और ZX वेरिएंट से अलग लुक देना है। इंजन और माइलेज में कोई बदलाव नहीं

Hero Destini 110 Classique Edition में पहले वाला 110.9cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 7,250rpm पर 8.2hp की पावर और 5,750rpm पर 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

स्कूटर में फ्यूल इंजेक्शन तकनीक दी गई है। कंपनी ने इसके इंजन, पावर और टॉर्क में कोई बदलाव नहीं किया है।

इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

फीचर जानकारी

जानकारी इंजन 110.9cc

110.9cc अधिकतम पावर 8.2hp

8.2hp अधिकतम टॉर्क 8.7Nm

8.7Nm फ्यूल टाइप पेट्रोल

पेट्रोल फ्यूलिंग फ्यूल इंजेक्शन

फ्यूल इंजेक्शन पहिये दोनों तरफ 12 इंच

दोनों तरफ 12 इंच माइलेज (दावा/लिस्टिंग) 56.2 kmpl

56.2 kmpl हेडलैंप LED

LED बैटरी 12V-4Ah VX और ZX से कितना अलग है Classique Edition?

कहां से खरीद सकते हैं?

Hero Destini 110 Classique Edition को कंपनी की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा यह देशभर में Hero MotoCorp के शोरूम पर भी उपलब्ध है। ग्राहक खरीदारी से पहले अपने नजदीकी डीलरशिप से ऑन-रोड कीमत, बीमा, रजिस्ट्रेशन और उपलब्ध कलर की जानकारी ले सकते हैं।

अगर आप ऑफिस, कॉलेज या बाजार आने-जाने के लिए 110cc का पेट्रोल स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Classique Edition में आपको VX वेरिएंट के मुकाबले 1,400 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। इसके बदले खास कलर और स्टाइलिंग मिलेगी। हालांकि, यदि आपकी प्राथमिकता फ्रंट डिस्क ब्रेक है, तो ZX वेरिएंट पर विचार करना होगा। वहीं, केवल नए रंग और लुक के लिए स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो Classique Edition एक विकल्प है। खरीदने से पहले टेस्ट राइड लेकर ब्रेकिंग, सीट कम्फर्ट और वास्तविक माइलेज का आकलन जरूर करें।

रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या जानना जरूरी है?