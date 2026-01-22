शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 23 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का फोटो
मेष (Aries)
Today 23 January horoscope in Hindi 2026 : करियर : कार्यक्षेत्र में आज जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
लव : भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। 
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : आज पर्याप्त आराम करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर : आज आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। 
लव : रिश्तों में मधुरता और गर्माहट बढ़ेगी। 
धन : आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
उपाय : हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर : आज कार्यस्थल पर अनावश्यक वाद-विवाद से बचें। 
लव : प्रेम जीवन में शांति बनाए रखें।
धन : आज बजट बनाकर खर्च करें। 
स्वास्थ्य : बेचैनी महसूस हो सकती है। 
उपाय : गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर : नौकरीपेशा को दोस्तों के सहयोग से लाभ होगा। 
लव : लव पार्टनर को समय देना अच्छा रहेगा। 
धन : आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य : सेहत अच्छी रहेगी। सामाजिक सक्रियता से मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और वेतन बढ़ेगा। 
लव : आज प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। 
धन : व्यापार से धन लाभ के अच्छे योग हैं।
स्वास्थ्य : आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। 
 
कन्या (Virgo)
करियर : उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव : प्रेम रिश्तों में विवाह पर चर्चा कर सकते हैं।
धन : निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। 
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय : शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 
तुला (Libra)
करियर : कार्यक्षेत्र में बढ़ रहे गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव : रिश्तों में गहराई और भावनात्मकता बढ़ेगी।
धन : कारोबार में अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य : तनाव से बचें, सेहत का ध्यान रखें। 
उपाय : मां लक्ष्मी मिठाई अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर : आज नए व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। 
लव : अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग हैं।
धन : व्यापार में लाभ होगा। फिर भी जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य : आज मन प्रसन्न और संतुलित रहेगा।
उपाय : आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर : कार्यक्षेत्र में आज आय के साधन बढ़ेंगे।
लव : प्रेम रिश्तों में आलोचना से बचें। 
धन : घर-बाहर खर्चों पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य : पेट या पाचन तंत्र से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। 
उपाय : गरीबों को भोजन दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर : करियर में आज कलात्मकता से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव : प्रेम संबंधों के लिए शुभ समाचार मिल सकता है।
धन : धन निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य : सेहत अच्छी रहेगी। 
उपाय : शिव मंदिर में दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर : प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है।
लव : प्रेमियों को घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा।
धन : घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 
स्वास्थ्य : आज सेहत में ध्यान और योग से लाभ होगा।
उपाय : पीले वस्त्र धारण करें।
 
मीन (Pisces)
करियर : मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव : आज भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे।
धन : आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। 
स्वास्थ्य : कंधों की हल्की परेशानी हो सकती है।
Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि साधना के 8 वो गुप्त रहस्य, जिन्हें आज भी छिपाकर रखते हैं साधक

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि साधना के 8 वो गुप्त रहस्य, जिन्हें आज भी छिपाकर रखते हैं साधकGupt Navratri 2026: 19 जनवरी 2026 सोमवार से माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। वर्ष में चार बार आती है नवरा‍त्रि- माघ, चैत्र, आषाढ और अश्विन माह। चैत्र माह की नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। बाकी बची दो आषाढ़ और पौष-माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं।

Mauni amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर क्या न करें? जानिए 5 जरूरी सावधानियां

Mauni amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर क्या न करें? जानिए 5 जरूरी सावधानियांMauni Amavasya 2026: माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन नदी में स्नान करके दान करने का खासा महत्व मानाया गया है। इस दौरान प्रयागराज में माघ मेला लगाया हुआ है। मौनी अवास्या का स्नान दान कार्य 19 जनवरी 2026 रविवार के दिन रहेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन वैसे तो कई नियम और सावधानियां या कहें कि वर्जित कार्य बताएं गए हैं लेकिन यहां पर जानिए सबसे जरूरी 5 सावधानियां।

Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभ

Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभAchala Saptami 2026: माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी कहा जाता है। इसे 'अचला सप्तमी' या 'सूर्य जयंती' के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान सूर्यदेव ने अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट होकर संपूर्ण विश्व को आलोकित किया था।

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्तVivah vahan muhurat 2026: सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही पंचांग के मुताबिक खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से हुई थी। अब 15 जनवरी 2026 से खरमास समाप्त हो गया है और अब विवाह, व्यापार, खारीदारी आदि सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है. लेकिन अब सूर्य के उत्तरायण होते ही ये सभी काम फिर से शुरू किए जा सकेंगे।

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधान

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधानRudra samvatsar: 2026 में बृहस्पति का गोचर सबसे अधिक निर्णायक होने वाला है। दूसरी ओर मंगल का मकर राशि में प्रवेश और शनि की वक्री चाल एक 'महादंगल' की ओर इशारा कर रही है। मकर से मेष राशि तक शनि के गोचर काल में न्याय का दंड चल रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 में असली चुनौती 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, जब 'रौद्र नामक संवत्सर' का उदय होगा।

23 January Birthday: आपको 23 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 January Birthday: आपको 23 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 23 January 2026: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्व

बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्वBasant Panchami 2026: बसंत पंचमी का आयोजन हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पंचमी तिथि को होता है। इस दिन को ज्ञान, शिक्षा, कला और संगीत से जुड़ी देवी सरस्वती की पूजा का प्रमुख दिन माना जाता है। विशेष रूप से, इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबों और कलम को देवी सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से शिक्षा में सफलता की कामना करते हैं।

माघ शुक्ल चतुर्थी को कहां मनाई जाती है गणेश जयंती?

माघ शुक्ल चतुर्थी को कहां मनाई जाती है गणेश जयंती?Ganesh Jayanti festival 2026: माघ शुक्ल गणेश जयंती को मुख्यतः महाराष्ट्र व कोंकण के तटीय क्षेत्रों में भगवान श्री गणेश के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह गणेश जयंती माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हिसाब से जनवरी और फरवरी महीने के मध्य में पड़ती है।
