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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 22 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily horoscope 2026 message with 12 astrology cycles gives photo

1. मेष (Aries)

 
Today 22 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर धैर्य रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास करें।
लव: लव लाइफ में छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं।
धन: बचत पर ध्यान दें और आज अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी। 
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। 
लव: अपने साथी के साथ अच्छे समय का आनंद लें।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: घर से बाहर जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: रिश्तों की तनातनी को आपसी समझ से इसे सुलझा सकते हैं।
धन: आज अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए खुद को आराम दें।
उपाय: घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: आज काम में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। 
लव: लव लाइफ में सामंजस्य रहेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति आज सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: शनिवार को खाने की चीजें दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। 
लव: लव लाइफ में रोमांटिक पल बिताने का अच्छा समय है। 
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। 
उपाय: आज लाल वस्त्र पहनें। 
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्य की चुनौतियों को आप अपनी मेहनत से इन्हें हल कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छे संवाद से संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 
लव: लव लाइफ में समझदारी बढ़ेगी।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। 
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। 
लव: रिश्ते में प्रेम और विश्वास रहेगा। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक करें। 
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। 
लव: लव लाइफ में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। 
धन: आज वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए आराम करें।
उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें। 
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
लव: रिश्ते में कुछ छोटी समस्याएं आ सकती हैं।
धन: आपकी आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: घर-बाहर शांति बनाए रखें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: लव लाइफ में सामंजस्य रहेगा। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं।
लव: लव लाइफ में प्यार और समझ बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
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