Things Not to Do on Sawan Somvar: इन दिनों सावन का महीना जारी है और यह सबसे पवित्र समय है जब भगवान शिव के भक्त उनकी आराधना, तपस्या में लीन रहते हैं। साथ ही इस दौरान पड़ने वाले सावन सोमवार के व्रत भी विशेष महत्व रहता है। यदि आप भी श्रावण मास में पावन सोमवार के व्रत रख रहे हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे कि भोलेनाथ नाराज न हो और आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो।