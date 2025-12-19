रविवार, 21 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 20 December 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 20 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Horoscope 20 December 2025
1. मेष (Aries)
Today 20 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज आपके कार्यों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। 
लव: प्रेम संबंधों में कुछ छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं। 
धन: वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित रहेगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ी राहत लें।
 
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज आपके लिए अच्छा समय है।
लव: आपको साथी से अच्छे संकेत मिलेंगे और आप दोनों का संबंध मजबूत होगा।
धन: किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: हल्के तनाव से बचने के लिए आराम करना ज़रूरी होगा।
उपाय: रोज़ाना गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने के संकेत हैं।
लव: साथी से अच्छे संवाद होंगे और रिश्ते में स्थिरता आएगी।
धन: आप निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन शारीरिक थकावट से बचने के लिए प्रयास करेंगे।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
 
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज आपको अपने काम में नई दिशा और ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं।
धन:  आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सतर्क रहने का है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे।
उपाय: बुधवार को नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। 
 
5. सिंह (Leo)
करियर: आज आप अपने कार्य में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में आनंद और खुशी मिलेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ समय आराम की आवश्यकता हो सकती है।
उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें। 
 
6. कन्या (Virgo)
करियर: आज किसी विशेष कार्य में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी।
लव: प्रेम संबंधों में आया तनाव आपसी समझ और समर्पण से यह हल होगा।
धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य: आज थोड़ा ध्यान और आराम जरूरी होगा।
उपाय: देवी मंदिर में दीया जलायें इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी।ALSO READ: Paus Amavasya 2025: पौष अमावस्या आज, जानें शुभ मुहूर्त, ये 3 खास कार्य करने से मिलेंगे अनेक लाभ
 
7. तुला (Libra)
करियर: आज कार्यस्थल पर किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: आप और आपके साथी के बीच अच्छे विचारों का आदान-प्रदान होगा।
धन: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें।
उपाय: शुक्रवार को ताजे पानी में फूल डालें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क को सराहा जाएगा।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी। 
धन: धन के मामलों में अच्छा लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आपके नए विचारों को स्वीकार किया जाएगा और टीम में सहयोग बढ़ेगा।
लव: प्रेमी साथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा।
धन: किसी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने का समय आ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।
 
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्य में आज कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ समझौते हो सकते हैं।
धन: धन के मामले में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे।
उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें। 
 
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: आज कार्यस्थल पर आपको अपने काम में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: साथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: शारीरिक परेशानी के कारण आज आराम की आवश्यकता होगी।
उपाय: देवी मंदिर में पुष्प अर्पित करें।
 
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपके कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, आज विश्राम की आवश्यकता होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Numerology Horoscope: अंक राशिफल दिसंबर 2025: जानें आपके मूलांक की भविष्यवाणी! (22 से 28 December)

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारीHow to prepare for Christmas: ईसाई धर्म के कैलेंडर में दो तारीखें सबसे अहम हैं- एक 'गुड फ्राइडे', जब ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान दिया, और दूसरा 'क्रिसमस', जब प्रभु यीशु के रूप में धरती पर प्रेम और शांति का जन्म हुआ। 25 दिसंबर का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अहसास है, जिसकी तैयारी का शोर नवंबर की गुलाबी ठंड के साथ ही सुनाई देने लगता है। आइए जानते हैं कि इस बार क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए आप अपने सेलिब्रेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्व

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्वHanuman jayanti 2025: उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं लेकिन तमिलनाडु में मार्गशीर्ष अमावस्या के समय मनायी जाती है जिसे हनुमथ जयन्थी कहते हैं। अधिकांशतः मार्गशीर्ष अमावस्या और मूल नक्षत्र साथ में आते हैं। यह माना जाता है कि भगवान हनुमथ का जन्म मार्गशीर्ष अमावस्या पर, मूल नक्षत्र में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेण्डर में तमिल हनुमथ जयन्ती जनवरी अथवा दिसम्बर के माह में आती है। साल 2025 में तमिलनाडु में हनुमान जयंती 19 दिसंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकरJupiter's transit in Cancer in 2026: नए वर्ष 2026 में बृहस्पति ग्रह का 3 राशियों में गोचर रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे इसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके चलते कर्क, वृश्‍चिक, मकर और मीन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा लेकिन 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

और भी वीडियो देखें

22 December Birthday: आपको 22 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 December Birthday: आपको 22 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय22 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 दिसंबर, 2025)Today 21 December 2025 horoscope in Hindi : 21 दिसंबर 2025, रविवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

21 December Birthday: आपको 21 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

21 December Birthday: आपको 21 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!21 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 21 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 दिसंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 दिसंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 21 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com