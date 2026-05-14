शुक्रवार, 15 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 15 May 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Attractive Daily Horoscope 2026 giving information about 12 zodiac signs through images

1. मेष (Aries)

Today 15 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। 
लव: पार्टनर के साथ चल रहे पुराने विवाद सुलझेंगे, रिश्ता मजबूत होगा।
धन: नए निवेश से लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
स्वास्थ्य: दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन बाहर के खाने से बचें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में टारगेट पूरा करने में कामयाब रहेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। कर्ज चुकाने में आसानी होगी।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दान करें।
 

Gemini (मिथुन)

करियर: आईटी और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे का हस्तक्षेप परेशानी बढ़ा सकता है, संवाद स्पष्ट रखें।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा। शेयर मार्केट में लाभ की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी, दिन ऊर्जावान रहेगा।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: राजनीति या प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए दिन सफलता भरा रहेगा।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन आय बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: एसिडिटी की समस्या हो सकती है, भरपूर पानी पिएं।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिलेगी।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, छोटी बातों पर बहस से बचें।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: बैंकिंग और निवेश के लिए दिन उत्तम है। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: दिन सामान्य रहेगा, लेकिन देर रात तक जागने से बचें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे। 
लव: पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझने से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: रक्तचाप (BP) के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें।
उपाय: मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। 
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, धैर्य रखें।
धन: यात्रा पर खर्च अधिक हो सकता है, सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को शांत महसूस करेंगे।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को काम का दबाव अधिक रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।
धन: आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है।
स्वास्थ्य: पीठ या कमर में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में शादी की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: आय के पुराने स्रोतों से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: शिक्षा क्षेत्र में उन्नति होगी।
लव: पार्टनर के साथ सुकून के पल बिताएंगे। 
धन: निवेश के लिए आज का दिन भाग्यशाली है। 
स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें, हल्का भोजन लें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपाय

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपायवर्ष 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि (Cancer) और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण का 4 राशियों पर नकारात्मक असर होगा। यहां इस ग्रहण से जुड़ी 4 राशियों और सूर्य ग्रहण मुख्य जानकारी दी गई है।

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षणWhat is Nautapa: नौतपा भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा का एक ऐसा शब्द है, जो भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और धरती 'भट्टी' की तरह तपने लगती है, तब उस समय को नौतपा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है।

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहीं

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहींवास्तु शास्त्र में दक्षिण (South) दिशा को 'यम' (मृत्यु के देवता) और 'मंगल' (ऊर्जा और साहस के ग्रह) की दिशा माना जाता है। यह दिशा स्थिरता, प्रसिद्धि और धन के संचय का प्रतीक है। इस दिशा का भारी होना घर की सुख-शांति के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ उन चीजों की सूची दी गई है जिन्हें दक्षिण दिशा में रखना अत्यंत शुभ और वास्तु सम्मत माना जाता है।

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभ

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभमई 2026 में ग्रहों की चाल एक अद्भुत संयोग बनाने जा रही है। 14 मई को जैसे ही सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पहले से मौजूद बुध ग्रह के साथ मिलकर वे 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत शुभ, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाला और आर्थिक समृद्धि देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं, इस सुनहरे संयोग से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछसाल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई, बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को 'अचला एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व की पूरी जानकारी दी गई है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मई, 2026)Today 15 May 2026 horoscope in Hindi : आज 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

15 May Birthday: आपको 15 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 May Birthday: आपको 15 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी....

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 15 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

गंगा दशहरा पर बन रहा है इस बार दुर्लभ योग संयोग, इस मुहूर्त में करें स्नान और पूजा

गंगा दशहरा पर बन रहा है इस बार दुर्लभ योग संयोग, इस मुहूर्त में करें स्नान और पूजाGanga dussehra 2026: ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा जयंती मनाई जाती है जिसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। इस बार गंगा दशहरा का महापर्व इस वर्ष 25 मई 2026, सोमवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार का गंगा दशहरा अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोगों के साथ आ रहा है, जो इसे आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए विशेष बना रहा है।

बुध का वृषभ राशि में गोचर: इन 2 राशियों के लिए 'रेड अलर्ट', बरतनी होगी विशेष सावधानी

बुध का वृषभ राशि में गोचर: इन 2 राशियों के लिए 'रेड अलर्ट', बरतनी होगी विशेष सावधानीज्योतिष शास्त्र में 'बुद्धि और तर्क' के कारक ग्रह बुध 15 मई 2026 की मध्यरात्रि (00:18 बजे) अपनी वर्तमान स्थिति में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। बुध देव मेष राशि की अपनी यात्रा समाप्त कर शुक्र के स्वामित्व वाली पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com