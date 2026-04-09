Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अप्रैल, 2026) दैनिक राशिफल: 10 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 10 April 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा।

लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: पुराना अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य: आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नए संपर्कों से करियर को नई दिशा मिलेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताएंगे।

धन: बाहरी दिखावे में अधिक खर्च न करें।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।

लव: प्रेम संबंधों में अपनी बातों को स्पष्टता से रखें।

धन: आज बजट का खास ध्यान रखने की जरूरत है।

स्वास्थ्य: योग या मेडिटेशन का सहारा लें।

उपाय: गाय को हरा चारा या ताजी पालक खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: बैंकिंग क्षेत्र में जुड़े लोगों की प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान रह सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर अक्षत (चावल) और जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: अधिकारियों से प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: कर्ज के लेन-देन से आज दूरी बनाकर रखें।

स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।

उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: अधूरे काम समय पर पूरे होंगे।

लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।

धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

तुला राशि (Libra)

करियर: ऑफिस में आज काम का बोझ ज्यादा रह सकता है।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे।

उपाय: आज लाल फल का दान करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा।

लव: जीवनसाथी की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी।

धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे।

धन: नया निवेश करने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: सकारात्मक विचारों से दिन खुशनुमा रहेगा।

उपाय: शनिवार की संध्या को मंदिर में दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई शुरुआत संभव है।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: फिजूलखर्ची आपकी बचत बिगाड़ सकती है।

स्वास्थ्य: मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर वाणी और व्यवहार में सौम्यता रखें।

लव: पार्टनर के प्रति वफादारी बढ़ाएं।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: आज आप तरोताजा महसूस करेंगे।