रविवार, 19 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 19 April 2026 horoscope in Hindi
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 19 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

आज का दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 19 April 2026: करियर: आज अधूरे काम आज पूरे हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताज़ा होंगी।
धन: धन निवेश के लिए दिन सामान्य है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
 

वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: लव रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: आपका पेट आज खराब हो सकता है।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: आज ऑफिस के काम पर फोकस करें।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे का हस्तक्षेप तनाव दे सकता है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल के प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।
लव: आज प्रेमी साथी को समय दें।
धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

करियर: मल्टीटास्किंग के कार्य में आत्मविश्वास बना रहेगा।
लव: रोमांस के लिए दिन बेहतरीन है।
धन: व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

कन्या (Virgo)

करियर: काम का दबाव बढ़ेगा, धैर्य से काम लें।
लव: प्रेमीसंग छोटी बातों पर बहस न करें।
धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस होगी।
उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें।
 

तुला (Libra)

करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों के लिए दिन शानदार है।
लव: प्रेमीसंग विवाह का प्रस्ताव मिल सकते है।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें।
लव: प्रेम जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है।
धन: प्रतिदिन के खर्चों पर नजर रखें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

करियर: आ‍पकी चंचलता करियर के लिए फायदेमंद होगी।
लव: लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भावनात्मक जुड़ाव बनेगा।
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: कला और साहित्य के क्षेत्र में नाम होगा।
लव: पार्टनर के प्रति वफादारी रिश्ता मजबूत करेगी।
धन: आज बचत की योजना बनाना सही रहेगा।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा बदलाव के लिए तैयार रहें।
लव: प्रेमी से सरप्राइज मिल सकता है।
धन: दोस्तों पर पैसा खर्च होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या सूजन हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।
 

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, बॉस खुश रहेंगे।
लव: प्रेमीसंग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।
धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियांKalagnanam:भारत में कई भविष्यवक्ता संत हुए हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों की स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। ये भविष्यवाणियां उन्होंने नास्त्रेदमस या बाबा वेंगा की तरह गोलमोल भाषा में नहीं, बल्कि एकदम स्पष्ट रूप से की हैं। इन्हीं भविष्यवक्ताओं में से एक हैं आंध्र प्रदेश के सिद्ध संत श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी। स्वामी जी का जन्म 1608 में हुआ था। उन्होंने तेलुगु भाषा में 'कालज्ञानम' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसकी भविष्यवाणियां वर्तमान में अत्यंत वायरल हैं।

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्य

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्यMars Transit in Pisces: 02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन से ही मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर चल रहा है, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर और मीन राशियों को जल्दी से निपटाने होंगे अपने कार्य।

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्ओड़िसा के पंचसखा में से एक संत हुए अच्युतानंद दास (1480 और 1505), जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक 'भविष्य मालिका' बहुत चर्चा में है। इसी तरह के एक संत आंध्रप्रदेश में भी हुए हैं जिनका नाम श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी (1608–1694) हैं, उन्होंने भविष्यवाणियों पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है- 'कालज्ञानम्'। इस ग्रंथ में भी उसी तरह की भविष्यवाणी है जिस तरह की भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में है। ब्रह्मेंद्र स्वामी को "दक्षिण का नास्त्रेदमस'' भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में भविष्य की हजारों ऐसी भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिनमें से कई आज सच साबित होने का दावा किया जा रहा है।

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

और भी वीडियो देखें

19 April Birthday: आपको 19 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 April Birthday: आपको 19 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!19 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 अप्रैल 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 अप्रैल 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय19 April 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग...

Weekly Astrology Horoscope: साप्ताहिक राशिफल (20 से 26 अप्रैल 2026): नए अवसर और बदलाव के संकेत

Weekly Astrology Horoscope: साप्ताहिक राशिफल (20 से 26 अप्रैल 2026): नए अवसर और बदलाव के संकेतWeekly Horoscope April 2026: इस साप्ताहिक राशिफल में हम आपको मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए इस सप्ताह के विस्तृत संकेत देंगे, जिससे आप अपने आने वाले दिनों की बेहतर योजना बना सकें और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है, वहीं कुछ लोगों...

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?भारतीय समाज में 'मांगलिक दोष' का नाम सुनते ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह उतना डरावना नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। असल में, मांगलिक होना कोई "श्राप" नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा की स्थिति है। आइए, इसके पीछे के विज्ञान और सत्य को समझते हैं।

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्र

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्रज्योतिष शास्त्र में कुंडली का दसवां भाव (10th House) जिसे 'कर्म भाव' भी कहा जाता है, आपके करियर, प्रतिष्ठा, अधिकार और सफलता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि आप करियर के चुनाव को लेकर असमंजस में हैं, तो दसवें भाव में बैठे ग्रह या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह आपको सही दिशा दिखा सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

अक्षय तृतीया

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com