शनिवार, 18 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. अक्षय तृतीया
  4. Akshaya Tritiya Katha 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 18 अप्रैल 2026 (12:36 IST)

Akshaya Tritiya Story: एक मामूली वैश्य कैसे बना चक्रवर्ती सम्राट? जानें अक्षय तृतीया की यह चमत्कारिक कथा!

अक्षय तृतीया की कहानी
Dharmadas story: अक्षय तृतीया, एक ऐसी तिथि जो न केवल पंचांग में शुभ है, बल्कि हमारे कर्मों के बैंक बैलेंस को 'अक्षय' (अनंत) बनाने वाली चाबी है। अक्षय तृतीया भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से व्यापारियों और वैश्य समुदाय के लिए धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। 
 
पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। भविष्य पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है, जो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान भी व्यक्ति के अगले जन्म का 'राजयोग' लिख सकता है।ALSO READ: Akshay Tritiya 2026: अक्षय तृतीया के लिए शुभ मुहूर्त और सरल पूजा विधि
 

यहां पढ़ें अक्षय तृतीया कहानी...

 

कौन था धर्मदास?

प्राचीन काल में शाकल नगर में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। वह धन-दौलत से बहुत संपन्न तो नहीं था, लेकिन उसका मन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। वह हमेशा देवताओं और विद्वानों का सम्मान करता था।
 

एक सुनी हुई बात और गहरा विश्वास

एक बार धर्मदास ने किसी विद्वान के मुख से अक्षय तृतीया की महिमा सुनी। उसे पता चला कि:
 
'वैशाख शुक्ल की तृतीया को जो भी दान किया जाता है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता और वह व्यक्ति के साथ जन्म-जन्मांतर तक चलता है।'ALSO READ: अक्षय तृतीया के 6 अनसुने फैक्ट्स: क्यों इस दिन किया हर काम होता है सफल
 
बस, यह बात धर्मदास के मन में बैठ गई। जैसे ही अक्षय तृतीया आई, उसने पूरी श्रद्धा के साथ गंगा स्नान किया और अपने पितरों का तर्पण किया। घर आकर उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को सत्तू, दही, गेहूं, गुड़, और गन्ने (ईख) जैसी शीतल वस्तुओं का दान किया।
 

विरोध के बावजूद अडिग श्रद्धा

कहते हैं कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तो बाधाएं भी आती हैं। धर्मदास की पत्नी उसे अत्यधिक दान करने से रोकती थी। उसे डर था कि कहीं दान के चक्कर में वे कंगाल न हो जाएं। लेकिन धर्मदास का विश्वास अटल था। वह हर साल अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अक्षय तृतीया पर दान करता रहा।
 

दान का फल: वैश्य से राजा तक का सफर

समय का चक्र घूमा और धर्मदास की मृत्यु हो गई। लेकिन अक्षय तृतीया पर किए गए उस 'अक्षय दान' ने अपना असर दिखाना शुरू किया। धर्मदास का अगला जन्म द्वारका के पास कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ।
 
वह इतना वैभवशाली और प्रतापी राजा बना कि उसके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। पुराणों के अनुसार, यह सब उसके पूर्व जन्म में किए गए उसी छोटे से दान का प्रतिफल था।
 

सीख: जो आप देते हैं, वही 'अक्षय' होकर लौटता है।

 
धर्मदास की यह कथा हमें सिखाती है कि अक्षय तृतीया पर दान केवल पैसों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी 'श्रद्धा और नीयत' का उत्सव है। इस दिन आप जो भी समाज को देते हैं, कुदरत उसे कई गुना बढ़ाकर आपके भविष्य की तिजोरी में सुरक्षित कर देती है।
 
टिप: इस अक्षय तृतीया (20 अप्रैल 2026), को आप भी अपनी क्षमतानुसार शीतल जल, अन्न या सत्तू का दान करें। क्या पता, आपकी एक छोटी सी मदद आपके लिए भी किसी बड़े 'राजयोग' की नींव रख दे!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: अक्षय तृतीया 2026: व्रत, पूजा मुहूर्त, पूजन विधि, कथा, आरती और इस दिन का खास महत्व जानें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्कMercury Transit Pisces 2026: 11 अप्रैल 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बुद्धि, संवाद और तर्क के कारक बुध, अपने मित्र शनि की राशि (कुंभ) को विदा कहकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे।

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?Astrology bhavishyavani: हिंदू पंचांग के प्रत्येक नए वर्ष को संवत्सर कहते हैं। प्रत्येक संवत्सर का एक नाम है जिससे पता चलता है कि उस वर्ष में क्या होने वाला है। 60 संवत्सरों का एक चक्र पूर्ण होने के बाद फिर से एक नए युग का प्रारंभ होता है। वर्तमान में 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है। चलिए जानते हैं इस संवत्सर सहित आगामी 7 संवत्सरों की भविष्यवाणी

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीखChar Dham Yatra 2026: वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा बहुत जल्द ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

Char dham yatra: चार धाम यात्रा में रखें ये 10 सावधानियां जरूर जानें

Char dham yatra: चार धाम यात्रा में रखें ये 10 सावधानियां जरूर जानेंचार धाम यात्रा (यमुनात्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ) न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भौगोलिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण भी है। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और बदलता मौसम आपकी परीक्षा ले सकता है। अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए इन 10 सावधानियों का विशेष ध्यान रखें।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

Akshaya Tritiya Story: एक मामूली वैश्य कैसे बना चक्रवर्ती सम्राट? जानें अक्षय तृतीया की यह चमत्कारिक कथा!

Akshaya Tritiya Story: एक मामूली वैश्य कैसे बना चक्रवर्ती सम्राट? जानें अक्षय तृतीया की यह चमत्कारिक कथा!Akshaya Tritiya Ki Kahani : अक्षय तृतीया की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है धर्मदास की कहानी। धर्मदास एक वैश्य था, जो ईमानदारी और श्रद्धा के साथ अपने व्यापार और धर्म का पालन करता था। उसे विश्वास था कि यदि वह पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ मां लक्ष्मी और ईश्वर की पूजा करेगा, तो उसकी हर आर्थिक और जीवन की समस्या का समाधान होगा।

Akshaya Tritiya Festival 2026: 'जल और अन्न' दान के महापुण्य का दिन अक्षय तृतीया, भीषण गर्मी में ये 5 वस्तुएं दान करने से घर आएगी बरकत

Akshaya Tritiya Festival 2026: 'जल और अन्न' दान के महापुण्य का दिन अक्षय तृतीया, भीषण गर्मी में ये 5 वस्तुएं दान करने से घर आएगी बरकतThings to donate on Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया हिन्दू पंचांग का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान और शुभ कार्य सदा सुख और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। खासतौर पर भीषण गर्मी के समय, जब प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं, इस दिन जल और अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं वे 5 वस्तुएं, जिनका दान आपके घर में बरकत और सुख-शांति लाएगा...

भारतीय राज्य केरल को भगवान परशुराम ने क्यों किया था स्थापित?

भारतीय राज्य केरल को भगवान परशुराम ने क्यों किया था स्थापित?केरल को 'भगवान का घर' कहा गया है। यहां पर पद्मनाभम स्वामी और सबरीमाला का प्रसिद्ध मंदिर है। महान संत आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। केरलम की राजधानी तिरुवनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) है और यहां की भाषा मलयालम है। केरल के बारे में एक रोचक तथ्य भी है और वह यह कि इस भूमि की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com