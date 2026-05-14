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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

17 May Birthday: आपको 17 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Pictured is a beautiful cake with a Happy Birthday message, decorated with strawberry and icing decorations and burning candles, along with a beautiful rose
17 May Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: शनि जयंती 2026: शनिदेव की कृपा प्राप्ति हेतु 6 अनिवार्य अनुष्ठान
 

आपका जन्मदिन: 17 मई

 
दिनांक 17 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष : 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
करियर: शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। 
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha): एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं।
 
हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopra): एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
 
प्रीति गांगुली (Preeti Ganguly): भारतीय अभिनेत्री, जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड में कई हास्य भूमिकाएँ निभाईं।
 
पंकज उधास चारण (Pankaj Udhas Charan): भारत देश के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य के राजकोट शहर में जन्मे एक गज़ल गायक थे।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा
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