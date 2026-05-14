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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1 image among the stars, depicting the 12 zodiac signs and the daily horoscope message for 2026

1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 17 May 2026: करियर: आज काम में नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य बनाए रखें।
लव: रिश्तों में तालमेल और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी की आराधना करें और लाल वस्त्र पहनें।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें और गाय को आहार दें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: साथी के साथ संवाद में सुधार होगा।
धन: आर्थिक लाभ संभव है, पर जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: उपवास का पारण सात्विक भोजन से करें। 
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और सराहना मिलेगी।
लव: साथी के साथ समझ बढ़ेगी।
धन: अचानक खर्च हो सकता है, बचत करें।
स्वास्थ्य: हल्की एलर्जी या सर्दी हो सकती है।
उपाय: आज हनुमान चालीसा पढ़ें।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है।
लव: संबंधों में रोमांस बढ़ेगा।
धन: आय में वृद्धि संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा, टीम वर्क में सुधार होगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: निवेश और बचत लाभकारी रहेंगे।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की संभावना।
उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें। 
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: कामकाज में स्थिरता और सफलता मिलेगी।
लव: संबंधों में संतुलन बना रहेगा।
धन: खर्च पर नियंत्रण जरूरी।
स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों का ध्यान रखें।
उपाय: पानी का दान करें। 
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: जोखिम उठाने का समय अच्छा है, अवसर मिलेंगे।
लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: पेशेवर जीवन में उन्नति संभव है।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
धन: निवेश या सौदे लाभकारी रहेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।
उपाय: पीले चने का दान करें और सूर्य को अर्घ्य दें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं।
धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्का व्यायाम लाभकारी।
उपाय: आज नीले या काले वस्त्र पहनें। 
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।
लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।
धन: खर्च नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान या नींद की कमी।
उपाय: आज गायत्री मंत्र का जाप करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: नए अवसर मिलेंगे, ध्यान केंद्रित रखें।
लव: भावनात्मक समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: अपना खानपान सुधारें।
उपाय: आज धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। 
 
लेखक के बारे में
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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