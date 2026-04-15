बुधवार, 15 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. अक्षय तृतीया
  4. akshaya-tritiya-ke-5-gupt-upay-dhan-samriddhi-ke-liye-2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (15:32 IST)

Akshaya Tritiya in 2026: कंगाली दूर करेंगे अक्षय तृतीया के ये 5 गुप्त उपाय

Akshaya Tritiya 2026 date
Akshaya Tritiya 2026 date: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 बजे से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 07:27 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार 20 अप्रैल को यह पर्व मनाया जाएगा। हालांकि विवाह के लिए 19 अप्रैल का मुहूर्त बताया जा रहा है। दक्षिण भारत में 19 अप्रैल को यह पर्व मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस दिन कौनसे गुप्त उपाय करने से दरिद्रता और कंगाली दूर हो जाती है।
 

कंगाली दूर करने के लिए अक्षय तृतीया पर करें 5 गुप्त उपाय:

1. लक्ष्मी माता:

पीत वस्त्रासन, पंचमुखी घृत का दीपक, स्फटिक की माला से उत्तराभिमुख हो रात्रि के समय 'ॐ कमलवासिन्यै श्री श्रियै ह्रीं नम:' की 108 माला जपें। सामने प्रति‍ष्ठित श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र रखें। रक्तपुष्प, कमल गट्टा आदि दूध से बने पदार्थ का नैवेद्य लगाकर तथा संभव हो तो 1 माला अंत में हवन करे। पश्चात यंत्र को उठाकर गल्ले या तिजोरी में रख दें। रजत या ताम्र पात्र में कमल गट्टे भरकर तथा उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित कर केशर से चावल रंगकर प्रति यंत्र 1-2 दाने चढ़ाते जाएं तथा वे सभी चावल इकट्ठे कर बाद में कन्याओं को खीर बनाकर खिलाएं।

2. 11 कौड़ियों का उपाय:

अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपडे में बांधकर पूजा स्थान में रखे इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं।
 

3. तुलसी पूजा:

भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं।

4. पितृ का तर्पण:

अपने पितरों का स्मरण करें और उनके निमित्त जल दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
 

5. 14 महादान में से करें कोई भी 3 दान:

  • अन्न दान: गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन दान करें।
  • जल दान: प्यासों को पानी पिलाएं या पानी के प्याऊ लगवाएं।
  • वस्त्र तथा जूते: चप्पल का दान: इस दिन गरीबों को नए या साफ वस्त्र दान करें। साथ ही जूते या चप्पल का दान करना लाभकारी होता है।
  • स्वर्ण दान: अपनी क्षमतानुसार सोने का दान करें।
  • चांदी दान: चांदी के आभूषण या सिक्के दान करें।
  • भूमि दान: यदि संभव हो तो भूमि का दान करें या किसी धार्मिक कार्य के लिए भूमि प्रदान करें।
  • गौ दान: गाय का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो गौशाला में दान करें।
  • विद्या दान: किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाएं या पुस्तकें दान करें।
  • औषधि दान: जरूरतमंदों को दवाएं दान करें या स्वास्थ्य शिविरों में योगदान दें।
  • अभय दान: किसी भयभीत व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करें या किसी प्राणी को संकट से बचाएं।
  • कन्या को दान: गरीब कन्या के विवाह में यथाशक्ति सहायता करें।
  • गृह निर्माण: किसी गरीब व्यक्ति को घर बनाने में मदद करें या गृह निर्माण हेतु सहायता प्रदान करें।
  • दीपक दान: मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर दीपक दान करें।
  • पुस्तक दान: धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
वैशाख अमावस्या का क्या है महत्व, 5 उपायों से पितरों की होगी शांति

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्कMercury Transit Pisces 2026: 11 अप्रैल 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बुद्धि, संवाद और तर्क के कारक बुध, अपने मित्र शनि की राशि (कुंभ) को विदा कहकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे।

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?Astrology bhavishyavani: हिंदू पंचांग के प्रत्येक नए वर्ष को संवत्सर कहते हैं। प्रत्येक संवत्सर का एक नाम है जिससे पता चलता है कि उस वर्ष में क्या होने वाला है। 60 संवत्सरों का एक चक्र पूर्ण होने के बाद फिर से एक नए युग का प्रारंभ होता है। वर्तमान में 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है। चलिए जानते हैं इस संवत्सर सहित आगामी 7 संवत्सरों की भविष्यवाणी

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीखChar Dham Yatra 2026: वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा बहुत जल्द ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

वैशाख अमावस्या का क्या है महत्व, 5 उपायों से पितरों की होगी शांति

वैशाख अमावस्या का क्या है महत्व, 5 उपायों से पितरों की होगी शांतिImportance of Vaishakh Amavasya: वैशाख अमावस्या, जिसे आमतौर पर वैशाखी अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण तिथि है। यह दिन विशेष रूप से पितरों (पूर्वजों) की शांति और तर्पण के लिए माना जाता है। इसे श्राद्ध, पितृ तर्पण और पितृ दोष निवारण का समय भी कहा जाता है।

Akshaya Tritiya in 2026: कंगाली दूर करेंगे अक्षय तृतीया के ये 5 गुप्त उपाय

Akshaya Tritiya in 2026: कंगाली दूर करेंगे अक्षय तृतीया के ये 5 गुप्त उपायAkshaya Tritiya 2026 date: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 बजे से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 07:27 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार 20 अप्रैल को यह पर्व मनाया जाएगा। हालांकि विवाह के लिए 19 अप्रैल का मुहूर्त बताया जा रहा है। दक्षिण भारत में 19 अप्रैल को यह पर्व मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस दिन कौनसे गुप्त उपाय करने से दरिद्रता और कंगाली दूर हो जाती है।

आपकी कुंडली में छुपे राजयोग: क्या रत्न और उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत?

आपकी कुंडली में छुपे राजयोग: क्या रत्न और उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत?क्या आपकी कुंडली में राजयोग है? जानिए क्या रत्न पहनने और ज्योतिषीय उपायों से सोई हुई किस्मत जाग सकती है। पढ़ें पूरा सच और सही मार्गदर्शन।

राहु-केतु का मायाजाल: कलयुग में अचानक मिलने वाली सफलता और असफलता का रहस्य

राहु-केतु का मायाजाल: कलयुग में अचानक मिलने वाली सफलता और असफलता का रहस्यकलयुग में राहु, केतु, शनि और शुक्र का प्रभाव सर्वाधिक है, जिसमें राहु को 'कलयुग का राजा' माना गया है। यह अचानक होने वाली घटनाओं, युद्ध, सफलता और असफलता का मुख्य कारक है। राहु कल्पना शक्ति, नए विचार और भ्रम का प्रतीक है। शरीर में यह सिर की चोटी और ठोड़ी पर प्रभाव डालता है, जबकि घर में इसका स्थान सीढ़ियां, टॉयलेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं।

Budh Pradosh 2026: बुध प्रदोष व्रत कब और कैसे किया जाता है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त और लाभ

Budh Pradosh 2026: बुध प्रदोष व्रत कब और कैसे किया जाता है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त और लाभBudhwar Pradosh Vrat 2026: बुध प्रदोष व्रत हिन्दू धर्म का एक विशेष उपवास है, जो भगवान शिव और बुध देव को समर्पित होता है। यह व्रत हर महीने के प्रदोष व्रत के दिन, यानी 13वें दिन (त्रयोदशी) को मनाया जाता है। यदि यह प्रदोष दिन बुधवार के दिन पड़ता है, तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य शिव और बुध देव की कृपा प्राप्त करना है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com