बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 10 January horoscope in Hindi 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope Rashifal 10 January 2026
1. मेष (Aries)
 
Today 10 January 2026 horoscope in Hindi : करियर: नौकरी के पुराने कार्यों में सफलता मिल सकती हैं।
लव: रिश्ते में संयम बनाए रखें और स्थिति को सुधारने का प्रयास करें।
धन: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को आराम देने की कोशिश करें।
उपाय: आज काले तिल का दान करें, इससे सकारात्मकता का संचार होगा।ALSO READ: षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा 2026 में
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यस्थल पर अगर आप मेहनत करेंगे, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।
लव: प्यार में विश्वास और सामंजस्य की आवश्यकता है। 
धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा। 
स्वास्थ्य: आज आहार और नियमित एक्सरसाइज पर ध्यान दें।
उपाय: पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। 
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यस्थल की समस्या को आप अपनी सूझबूझ से उन्हें हल कर सकते हैं।
लव: रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए पार्टनर से खुलकर बात करें।
धन: जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम न उठाएं।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए हल्का व्यायाम करें।
उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनना आज के दिन को शुभ बनाएगा।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण सफलता दिलाएगा।
लव: रिश्ते में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं।
धन: पैसे के मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य: शरीर में हल्का दर्द या थकान हो सकती है। 
उपाय: हल्दी का सेवन करें, यह आपके जीवन को बेहतर बनाएगा।ALSO READ: 2026 में इन 4 राशियों का होगा पूरी तरह कायाकल्प, क्या आप तैयार हैं?
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। 
लव: रिश्ते में प्यार और समर्पण बढ़ेगा। 
धन: आज वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: सूर्योदय के समय उबला पानी पिएं।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यस्थल पर सफलता पाने के लिए मेहनत और समय का सही उपयोग करें।
लव: रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे समझदारी से सुलझा सकते हैं।
धन: आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा विश्राम करें।
उपाय: सफेद पुष्प देवी दुर्गा को अर्पित करें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपके पास कुछ नए और रोचक अवसर आ सकते हैं। 
लव: रिश्ते में कुछ छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। आज बड़े निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम करें।
उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: नौकरीपेशा को आज कार्य में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। 
लव: अपनी भावनाओं को पार्टनर से साझा करें।
धन: आज कारोबारियों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ध्यान करें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कलीग्स की मदद से सफल होंगे।
लव: रिश्ते में प्यार और समर्पण की कमी महसूस हो सकती है। 
धन: कारोबारी आज किसी भी वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन थकान से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: गुलाबी रंग के कपड़े पहनें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है, यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा।
लव: रिश्ते में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इनसे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे।
धन: पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है। फालतू खर्चों पर ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: माता दुर्गा की पूजा करना शुभ रहेगा।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आज कार्य में नए विचारों को अपनाने का समय है।
लव: रिश्ते में आपसी समझ और सामंजस्य रहेगा। 
धन: कारोबार में धन संबंधी मामलों में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य: आज ध्यान और विश्राम करें।
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें। 
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: नौकरीपेशा पैसे के मामलों में सोच-समझ कर कदम उठाएं।
लव: वैवाहिक जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी।
धन: आज धन के मामले में कोई खास लाभ प्राप्त होगा। 
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। मेहनत के साथ पर्याप्त आराम भी करें।
उपाय: आज लाल वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा।ALSO READ: बाबा खाटू श्याम आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Baba Khatu Shyam Aarti
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Numerology 2026: साप्ताहिक अंक ज्योतिष, जानें 12 से 18 जनवरी 2026 का भविष्यफल

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?Makaravilakku festival Makarajyothi 2026: सबरीमाला मंदिर में दिखाई देने वाले उस दिव्य प्रकाश को 'मकरज्योति' (Makarajyothi) कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति की शाम को सबरीमाला के सामने 'पोन्नम्बलमेडु' (Ponnambalamedu) पहाड़ी पर यह ज्योति तीन बार चमकती है। इसके रहस्य और वास्तविकता को लेकर दो मुख्य पहलू हैं: एक आध्यात्मिक विश्वास और दूसरा प्रशासनिक स्पष्टीकरण।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जनवरी, 2026)Today 14 January 2026 horoscope in Hindi : आज मकर संक्रांति, 14 जनवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

14 January Birthday: आपको 14 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 January Birthday: आपको 14 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय14 January 2026 Today panchang: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?shani gochar 2026: वर्ष 2020 में जब शनि ने मकर में प्रवेश किया था तब यह कहा जा रहा था कि अब देश और दुनिया में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है। सबकुछ बदलने वाला है क्योंकि मकर का शनि बदलाव को लेकर आया है। वर्ष 2020 में करोना महामारी से सबकुछ बदल कर रख दिया। अब यह शनि मेष राशि में जाते-जाते ही कई देशों का भूगोल भी बदल कर रख देगा।

Sankranti 2026 Daan: 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर क्या दान करें, जानें अपनी राशिनुसार

Sankranti 2026 Daan: 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर क्या दान करें, जानें अपनी राशिनुसारmakar sankraanti 2026 daan: मकर संक्रांति का दिन दान और पुण्य के साथ मनाना हर किसी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अपनी राशि के अनुसार सही दान करना न केवल जीवन में सुख लाता है, बल्कि आपके भाग्य को भी मजबूत करता है। इस दिन किए गए दान से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में एक नई दिशा मिलती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com