सोमवार, 8 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope Rashifal 08 September 2025
मेष (Aries)
करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापार अच्छा चलेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशी रहेगी। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: करियर में प्रगति के योग हैं। आपकी मेहनत और लगन से नौकरी में उन्नति मिलेगी।
लव: परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी कुशलता की प्रशंसा होगी। व्यापारी कारोबार में सावधानी बरतें।
लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लें। अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उनका डटकर सामना करेंगे।
लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।
धन: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: व्यवसायियों के लिए दिन अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों को भी पदोन्नति मिल सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: घर-परिवार में सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक विवादों से बचें।
लव: पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। धैर्य रखें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। धन बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आप उनका समाधान करने में सफल रहेंगे।
लव: आपके संबंध मजबूत होंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य: स्वयं के सेहत पर ध्यान दें।
उपाय: लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपको करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। बातचीत से हल निकालें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। व्यापार हेतु दिन शुभ।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशी और शांति रहेगी। परेशानियों के समय लव पार्टनर साथ देगा।
धन: कारोबार में अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा वर्ग को काम में सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। लव रिलेशनशिप में पॉजिटिव बने रहें। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जॉब वालों को पदोन्नति से धनलाभ होगा।
स्वास्थ्य: माता की सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। अत: सोच-समझकर निर्णय लें।
लव: परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन हेतु समय ठीक।
धन: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा जातकों की कार्यक्षेत्र में प्रतिभा सामने आएगी।
लव: आपके प्रेम संबंधों में मिठास आएगी।
धन: कारोबार तथा अन्य स्थानों से धन आने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
