Shradh 2025: कैसा होता है पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे का भाग्य? जानिए क्या कहता है ज्योतिष

pitra paksh mein bacche ka janm: पितृ पक्ष का समय हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह 15 दिनों की अवधि है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य, जैसे शादी या गृह प्रवेश, नहीं किया जाता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे भाग्यशाली होते हैं या वे पितरों का रूप होते हैं? आइए जानते हैं इस विषय पर ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है।





कैसा होता है पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे का भविष्य

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे बेहद सौभाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन बच्चों पर उनके पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद होता है। यही कारण है कि ये बच्चे अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और परिवार के लिए सुख-समृद्धि लेकर आते हैं। ये बच्चे अपने पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करते हैं और उनका नाम रोशन करते हैं।





पितृ पक्ष में जन्मे बच्चों में होती हैं ये खूबियां

1. पूर्वजों का मिलता है आशीर्वाद: इन बच्चों पर पितरों का विशेष आशीर्वाद होता है। वे जीवन की हर मुश्किल में उनका मार्गदर्शन करते हैं।

2. समृद्ध भविष्य: पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे अपने जीवन में बहुत यश और सफलता प्राप्त करते हैं। वे अपने करियर में ऊंचाइयां छूते हैं और धन-धान्य की कमी नहीं होती।

3. दूरदर्शी और बुद्धिमान: ये बच्चे अक्सर दूरदर्शी और बहुत बुद्धिमान होते हैं। वे हर निर्णय को सोच-समझकर लेते हैं और जीवन में सही दिशा का चुनाव करते हैं।

4 भावनात्मक और संवेदनशील: ये बच्चे स्वभाव से बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं।

5. धर्म और संस्कृति से जुड़ाव: इन बच्चों का अपनी संस्कृति और धार्मिक मूल्यों से गहरा लगाव होता है। वे अपने परिवार और परंपराओं का सम्मान करते हैं।





क्या वे पितरों का रूप होते हैं?

यह धारणा कि पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे पितरों का रूप होते हैं, एक लोकप्रिय मान्यता है। हालांकि, ज्योतिष इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता। ज्योतिष के अनुसार, इन बच्चों पर पितरों का आशीर्वाद होता है, लेकिन वे पितरों का ही रूप नहीं होते। वे एक नई आत्मा के साथ जन्म लेते हैं, जो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ती है।





पितृ पक्ष में जन्म लेना अशुभ नहीं, बल्कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इन बच्चों पर पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, जो उन्हें जीवन में सफलता और सुख प्रदान करता है। तो, अगर आपके घर में पितृ पक्ष में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो इसे ईश्वर का और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मानें।



