कन्या में बुध की चाल: चमकेगी इन 5 किस्मत वालों की दुनिया

जब बुद्धि और वाणी के कारक बुध देव अपनी ही पसंदीदा और उच्च राशि कन्या में कदम रखते हैं, तो मानों सफलता के सारे बंद दरवाजे खुद-ब-खुद खुलने लगते हैं। 07 सितंबर से 02 दिसंबर 2026 तक का यह दौर बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आकाश मंडल में बेहद शक्तिशाली 'भद्र राजयोग' आकार ले चुका है। जब भी बुध अपनी स्वराशि या उच्च राशि में आकर कुंडली के केंद्र या त्रिकोण को चमकाते हैं, तो उसकी चमक सीधे इंसान के जीवन पर दिखती है। यूं तो यह बदलाव कई मायनों में ऐतिहासिक है, लेकिन 5 ऐसी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनकी किस्मत के सितारे इस दौरान बुलंदियों पर होंगे।

1. मिथुन राशि– सुख-साधनों और खुशियों का नया दौर

बुध देव का आपकी राशि से चौथे भाव में जाना जीवन में भौतिक वैभव और पारिवारिक सुख का ताँता लगाने आ रहा है।

अपार सुख-समृद्धि: घर-परिवार में बीते कुछ समय से जो खिंचाव या तनाव चल रहा था, वह अब पूरी तरह छंट जाएगा और माहौल में आत्मीयता घुल जाएगी।

संपत्ति और वाहन सुख: यदि आप लंबे समय से अपना घर, कोई नई जमीन या ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने का सपना सजा रहे थे, तो अब वह सपना सच होने की दहलीज पर है।

मां का दुलार व अच्छी सेहत: माता जी के स्वास्थ्य में दिख रहा नकारात्मक असर अब चमत्कारी रूप से दूर होगा, जिससे आपको बड़ी मानसिक राहत मिलेगी।

2. सिंह राशि– बरसेगा धन, वाणी बनेगी सबसे बड़ा हथियार

आपकी राशि से दूसरे यानी धन और वाणी के घर में बुध का यह गोचर किसी सुनहरे वरदान जैसा असर दिखाएगा।

बैंक बैलेंस में उछाल: पैसों की आवक तो बढ़ेगी ही, साथ ही आप धन की बचत (Savings) करने में भी कामयाब रहेंगे। सालों से फंसा या अटका हुआ पैसा अचानक आपके खाते में लौट सकता है।

करियर में बोलबाला: आपकी बात करने का सलीका और सटीक तर्क क्षमता कार्यक्षेत्र में सबको प्रभावित करेगी। नौकरी हो या व्यापार, आपकी एक बात से बड़े-बड़े सौदे पक्के हो जाएंगे।

कुटुंब का साथ: परिवार के लोग आपके फैसलों के साथ खड़े रहेंगे और समाज में आपकी साख नई ऊंचाइयों को छुएगी।

3. कन्या राशि– खुद की लग्न में भद्र राजयोग का महा-धमाका

आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न भाव में राशि स्वामी का पधारना आपके लिए इस दौर की सबसे बड़ी खुशखबरी है। दशमेश का लग्न में आकर उच्च जैसा प्रभाव देना सीधे तौर पर आपके लिए राजयोग के द्वार खोल रहा है।

व्यापार में नया मुकाम: कारोबार की राह में आ रही तमाम अड़चनें अब हवा हो जाएंगी। आपको ऐसे नए और मुफीद अवसर मिलेंगे जो बिजनेस का नक्शा बदल देंगे।

बढ़ेगा मान और रुतबा: समाज में आपका कद ऊंचा होगा, निर्णय लेने की क्षमता अचूक साबित होगी और आपकी लीडरशिप का हर कोई लोहा मानेगा।

ऊर्जावान व्यक्तित्व: पुरानी मानसिक उलझनें दूर होंगी और आप खुद को एक नई ऊर्जा व ताजगी से भरा हुआ पाएंगे।

4. वृश्चिक राशि– छप्परफाड़ कमाई और मुरादों की पूर्ति

बुध का आपकी राशि से ग्यारहवें यानी लाभ भाव में बिराजना ज्योतिष के नजरिए से सबसे ज्यादा फलदाई स्थिति मानी जाती है। यह समय आपकी पुरानी आर्थिक हसरतों को पूरा करने आ रहा है।

कमाई के नए रास्ते: आपकी नियमित आय में जबरदस्त इजाफा होगा। आय के एक से अधिक नए और पक्के स्रोत सामने आएंगे।

प्रमोशन का तोहफा: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर मनचाही पद-प्रतिष्ठा, बड़ा इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने के शत-प्रतिशत योग बन रहे हैं।

मेहनत लाएगी रंग: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए यह समय स्वर्णिम सफलता लेकर आ रहा है।

5. धनु राशि– करियर में लंबी छलांग और सुनहरे सौदे

आपकी राशि से दसवें यानी कर्म भाव में स्वराशि के बुध का बैठना आपके पेशेवर जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है।

बिजनेस में बड़ा विस्तार: जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके हाथ बड़े, प्रतिष्ठित और लंबे समय तक मुनाफा देने वाले नए अनुबंध (Deals) लगेंगे।

बॉस का मिलेगा पूरा साथ: दफ्तर में सीनियर्स और उच्च अधिकारियों का रुख आपके प्रति बेहद सहयोगात्मक रहेगा, आपकी बात को तरजीह दी जाएगी।

काम का डंका: आपकी बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता और त्वरित फैसले लेने की काबिलियत की हर तरफ खुलकर तारीफ होगी।