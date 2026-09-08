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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (15:03 IST)

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन-करियर में मिलेंगे शुभ संकेत

Venus Entry into Swati Nakshatra 2026,
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (15:10 IST)
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ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 11 सितंबर 2026 शुक्रवार को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 24 सितंबर 2026 को वे पुनः चित्रा नक्षत्र में लौटेंगे और फिर 5 दिसंबर 2026 को पुनः स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु और शुक्र का यह ज्योतिषीय संबंध विशेष रूप से 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा।

1. तुला राशि (Libra)

शुक्र आपकी ही राशि के स्वाति नक्षत्र यानी प्रथम भाव (लग्न) में विराजमान रहेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व को निखारने का है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। कला, मॉडलिंग या मीडिया क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय स्वर्णिम काल सिद्ध होगा।
 

2. धनु राशि (Sagittarius)

ग्यारहवें भाव (आय और लाभ) में शुक्र का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दौरान आय के एक से अधिक नए स्रोत खुलेंगे। आपके सामाजिक संपर्क और पुराने मित्र व्यावसायिक रूप से काफी मददगार साबित होंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट से उम्मीद से अधिक मुनाफा मिलने से पुरानी आर्थिक चिंताएं समाप्त होंगी।

3. मकर राशि (Capricorn)

दसवें भाव (कर्म और करियर) में शुक्र का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कार्यक्षेत्र में बड़ी उन्नति और सकारात्मक बदलाव लाएगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी और बॉस आपके काम से प्रभावित रहेंगे। आपको कोई बड़ा पद, नई जिम्मेदारी या मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे।
 

4. कुंभ राशि (Aquarius)

नौवें भाव (भाग्य और धर्म) में गोचर होने से आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से बाधाओं के कारण अटके हुए कार्य अचानक बनने लगेंगे। धार्मिक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक कारणों से लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष सफलता प्राप्त होगी।

5. मिथुन राशि (Gemini)

पांचवें भाव (शिक्षा, प्रेम और संतान) में शुक्र का गोचर रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। शिक्षा, मीडिया, फैशन, कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर नए अवसर और अचानक सफलता लेकर आएगा। सट्टेबाजी या शेयर बाजार से भी सतर्कतापूर्वक लाभ कमाने के योग हैं।
 
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