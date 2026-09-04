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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (12:43 IST)

बुध का कन्या राशि में गोचर 2026: भद्र राजयोग में इन 5 राशियों पर बरसेगी किस्मत की बारिश

Mercury Transit in Virgo 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (12:52 IST)
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बुध का अपनी ही उच्च राशि कन्या में प्रवेश एक बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाक्रम है। 07 सितंबर 2026 से 02 दिसंबर 2026 तक का यह समय अत्यंत प्रभावकारी रहेगा, क्योंकि इस दौरान शक्तिशाली 'भद्र राजयोग' का निर्माण हो रहा है। यद्यपि 24 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच बुध वक्री भी रहेंगे, फिर भी अपनी स्वराशि में विराजमान होने के कारण वे जातकों को अत्यधिक अनुकूल और समृद्ध परिणाम देंगे। आइए जानते हैं कि वे कौन-सी 5 भाग्यशाली राशियाँ हैं, जिनके लिए यह गोचर सबसे ज्यादा लाभदायक और प्रगतिशील सिद्ध होने जा रहा है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध देव जब अपनी स्वयं की उच्च राशि कन्या (Virgo) में प्रवेश करते हैं, तो वे अत्यंत शक्तिशाली फल देते हैं। कन्या राशि में बुध के गोचर से पंच महापुरुष योगों में से एक 'भद्र राजयोग' का निर्माण होता है। ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, बुध जनमानस के लिए 3, 6, 8, 10 और 11वें भाव (Houses) में सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा, स्वराशि या उच्च राशि (मिथुन और कन्या) में होने के कारण केंद्र और त्रिकोण भावों में भी इनका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। जिन 5 राशियों को इस गोचर से सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा लाभ और राजयोग जैसा शुभ प्रभाव मिलेगा, वे 5 राशियां हैं।
 

बुध का कन्या राशि में गोचर: 5 राशियों के लिए सबसे शुभ

1. मिथुन राशि (Gemini)– चतुर्थ भाव में गोचर

शुभ प्रभाव: सुख-समृद्धि और संपत्ति का लाभ
आपकी राशि के स्वामी बुध देव का चतुर्थ (सुख और माता के) भाव में गोचर करना आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं की वृद्धि करेगा।
गृहस्थ जीवन: पारिवारिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां और मतभेद दूर होंगे।
संपत्ति लाभ: भूमि, मकान या नया वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं।
माता का स्वास्थ्य: यदि माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो उसमें चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा।
Mercury Planet budh margi in 2026

2. सिंह राशि (Leo)– द्वितीय भाव में गोचर

शुभ प्रभाव: ज़बरदस्त धन लाभ और वाणी का प्रभाव
सिंह राशि वालों के लिए बुध का द्वितीय (धन और वाणी के) भाव में गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से किसी वरदान से कम नहीं है।
आर्थिक मजबूती: धन संचय (Savings) करने में बड़ी सफलता मिलेगी और रुका हुआ पैसा वापस आएगा।
करियर में प्रभाव: आपकी तार्किक और मधुर वाणी का कार्यक्षेत्र में गहरा असर दिखेगा, जिससे नौकरी और व्यवसाय दोनों में बड़ा धन लाभ होगा।
पारिवारिक सहयोग: कुटुंब के लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

3. कन्या राशि (Virgo)– प्रथम (लग्न) भाव में गोचर

शुभ प्रभाव: 'भद्र राजयोग' और व्यक्तित्व में निखार
आपकी ही राशि (लग्न भाव) में आपकी राशि स्वामी का आना सबसे बड़ा राजयोग निर्मित कर रहा है। दशमेश का लग्न में बैठकर उच्च जैसा फल देना आपके लिए बेहद भाग्यशाली है।
व्यापार में सफलता: कारोबार में चल रही रुकावटें पूरी तरह समाप्त होंगी और नए-बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
मान-प्रतिष्ठा: समाज और कार्यस्थल पर आपका प्रभाव व कद बढ़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।
आरोग्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा का संचार होगा।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)– एकादश भाव में गोचर

शुभ प्रभाव: आय में भारी वृद्धि और अटका धन
बुध का एकादश (लाभ) भाव में जाना ज्योतिष में सबसे उत्तम माना जाता है। यह समय आपकी सभी आर्थिक इच्छाओं को पूरा करने वाला रहेगा।
आय के नए स्रोत: आपकी आमदनी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी और कमाई के नए जरिए बनेंगे।
पद-प्रतिष्ठा: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाही पद-प्रतिष्ठा मिलने के प्रबल योग हैं।
सफलता: विद्यार्थियों और प्रतियोगियों को उनकी मेहनत का शत-प्रतिशत फल मिलेगा।

5. धनु राशि (Sagittarius)– दशम भाव में गोचर

शुभ प्रभाव: करियर में बड़ी सफलता और नया व्यापारिक अनुबंध
दशम (कर्म और आजीविका के) भाव में स्वराशि के बुध का बैठना आपके करियर को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।
व्यापार में विस्तार: व्यापारियों को नए और लाभदायक सौदे (Deals) व अनुबंध प्राप्त होंगे।
अधिकारियों का सहयोग: कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों और वरिष्ठों का पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा।
कार्यशैली में निखार: आपकी कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता की हर तरफ प्रशंसा होगी।
 
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